Skoda Octavia w nowym, czwartym wcieleniu jest najważniejszą tegoroczną premierą tej marki. Już na podstawie pierwszych wizualizacji można stwierdzić, że najnowsze dzieło inżynierów ma potencjał gwiazdorski. Na ulicy wpadnie w oko, jak czeska supermodelka...

Skoda Octavia / Skoda

Projektanci stworzyli smukłą sylwetkę typu limo z opadającą linią dachu w stylu coupe. Octavia czwartej generacji to również zupełnie nowy przód, który puszcza oko do kierowców światłami w technice LED. Tylne lampy przypominają kryształy. Odmienione wnętrze ma imponować ogromem przestrzeni, jakością wykonania i zastosowaniem multimediów.

Pod względem technicznym nowa Octavia skorzysta z techniki Volkswagena Golfa ósmej generacji. Dlatego można spodziewać się, że samochód zostanie po raz pierwszy wyposażony w 48-woltowy napęd mild-hybrid (miękka hybryda; wspomaganie silnikiem elektrycznym). Pierwsze skrzypce w takim zespole gra silnik spalinowy. Do życia obudzi go wpięty między silnik a skrzynię biegów rozrusznik-alternator, pracujący w 48-woltowej sieci. Ten układ pozwala też "żeglować" z wyłączonym sercem spalinowym i rekuperować energię podczas hamowania. Odzyskany w ten sposób prąd trafia do akumulatora.

Na rynku pojawi się też nowa Octavia iV z napędem hybrydowym typu plug-in, czyli możliwością ładowania akumulatorów z gniazdka. Ten wariant spalinowo-elektryczny w trybie na prąd ma zapewnić ok. 80 km zasięgu. Podobno dzięki elektryfikacji silniki benzynowe staną się oszczędne jak diesle, a diesle czyste niczym benzyniaki.

Skoda Octavia / Skoda

Przypominamy, że pierwsza Skoda Octavia zadebiutowała dokładnie 60 lat temu w 1959 roku. Nowożytna Octavia pojawiła się w 1996 roku. Przez sześć dekad firma sprzedała ponad 6,5 mln egzemplarzy tego auta.

Skoda w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2019 roku sprzedała ponad 913 tys. samochodów. Najpopularniejszym modelem była właśnie Octavia – niemal 270 tys. sztuk. Drugą w kolejności Fabię wybrało 139 tys. osób.