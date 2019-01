Opel Zafira Life to czwarta generacja rodzinnego auta marki z Rüsselsheim. Samochód od kół po czubek anteny jest zupełnie nową konstrukcją bazującą na platformie Grupy PSA. Pod względem urody i kształtów radykalnie różni się od trzech wcześniejszych wcieleń tego modelu, a to może być zaskoczenie dla fanów Zafiry. Z drugiej strony trudno dziwić się niemieckim projektantom, że poszli w kierunku mikrobusa – ten gatunek zyskuje nowych amatorów. I dlatego Zafira Life w ocenie przedstawicieli firmy wpasuje się aż w trzy segmenty aut. Żeby to było możliwe producent przewiduje trzy długości nadwozia. Każda z wersji - standardowa Small (4,60 m), średnia Medium (4,95 m) i długa Large (5,30 m) - będzie dostępna nawet z dziewięcioma miejscami.

Opel Zafira Life / Opel

Wyjściowa wersja "S" Zafiry Life jest o około 10 cm krótsza od obecnej Zafiry – ten model rywalizuje z kompaktowymi minivanami, ale powinien zapewnić znacznie więcej przestrzeni (nawet dla 9 osób), co w ocenie Opla jest niespotykane w tej klasie pojazdów. Inne argumenty to m.in. zwrotność (mała średnica zawracania - 11,3 m) i automatyczne przesuwane drzwi reagujące na ruch stopy, podobnie jak klapy bagażnika w modelach Astra Sports Tourer i Insignia Sports Tourer.

Zafira Life "M" (podobnie jak topowa "L") ma rozstaw osi wydłużony o 35 cm (do 3,28 m), co powinno przełożyć się na więcej miejsca na nogi pasażerów tylnych siedzeń i pozwala rywalizować ze średnimi minivanami z segmentu D. W porównaniu z konkurencją Opel ma także obszerniejszy otwór bagażnika (łatwe pakowanie), a także większą ładowność przekraczającą jedną tonę.

Opel Zafira Life / Opel

Największa Zafira Life "Large", z kufrem o pojemności około 4500 l, może być poważnym rywalem nawet dla większych vanów. Wersja "L" jest od aktualnej Zafiry o około 65 cm dłuższa i zbliża się wielkością do osobowego vana Vivaro Combi.

We wszystkich wersjach Zafiry Life Opel oferuje skórzane siedzenia. Składane oparcie fotela pasażera z przodu umożliwi przewożenie przedmiotów o długości do 3,5 m. Po złożeniu trzeciego rzędu pojemność bagażnika w Zafirze Life "S" wzrasta do 1500 l (do dachu). Po wymontowaniu tylnych siedzeń kufer zaoferuje 3397 l.

Opel Zafira Life / Opel

Luksusowe wyposażenie "Lounge" przewidziano dla wersji z długim rozstawem osi i obejmuje przednie fotele z funkcjami masażu i podgrzewania oraz cztery ruchome fotele z tyłu ze skórzaną tapicerką i siedziskami o szerokości 48 cm. Ruchomy stolik można złożyć. Gniazdo 230 V pozwala doładować laptop czy inne urządzenia mobilne.

Nowy model Opla jest wyposażony w kamerę i radar, które monitorują obszar przed samochodem. System wykrywa pieszych i może awaryjnie hamować przy prędkości do 30 km/h. Tempomat dostosowuje prędkość do pojazdu poprzedzającego i automatycznie zwalnia w razie potrzeby, nawet do 20 km/h.

Nowa Zafira Life niebawem pojawi się na rynku. Pod karoserią dużego Opla kryje się platforma, na której bazują również Citroën SpaceTourer, Peugeot Traveller i Toyota Proace Verso / Opel

Układy utrzymania pojazdu na pasie ruchu oraz wykrywania zmęczenia ostrzegają kierowcę, który zbyt długo prowadzi pojazd i powinien zrobić sobie przerwę. System przełączający tryb pracy reflektorów między światłami drogowymi i mijania jest aktywny przy prędkości powyżej 25 km/h. Ciekawostką w tym segmencie rynku może być kolorowy wyświetlacz projekcyjny z informacjami o prędkości, odległości od pojazdu poprzedzającego i wskazówkami nawigacyjnymi.

Systemy Multimedia i Multimedia Navi są wyposażone w duże 7-calowe ekrany dotykowe, ten drugi oferuje dodatkowo nawigację z mapami Europy w widoku 3D. Oba mogą współpracować z telefonem przez Apple CarPlay i Android Auto.

Wysokość większości wersji Zafiry Life nie przekracza 1,90 m, co pozwala na parkowanie w typowych garażach podziemnych i jest szczególnie istotne w przypadku pojazdów wykorzystywanych do przewozu gości hotelowych / Opel

W 2019 roku na pokładzie Zafiry Life pojawi się usługa telematyczna Opel Connect. O spokój kierowcy i pasażerów pomagają zadbać również takie funkcje, jak Live Navigation z informacjami o ruchu drogowym dostarczanymi w czasie rzeczywistym, bezpośrednie połączenie z pomocą drogową oraz system powiadamiania służb ratowniczych w sytuacjach awaryjnych. Pomoc można wezwać w ciągu kilku sekund, naciskając czerwony przycisk. W przypadku zadziałania napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych połączenie ze służbami ratowniczymi jest nawiązywane automatycznie.

Opel Zafira Life / Opel

Rodzinny wypad w góry czy nad jezioro? Trakcję na śliskim i poza asfaltem ma poprawiać system IntelliGrip. To elektroniczny układ znany z modelu Grandland X, który poprzez ESP dopuszcza uślizg kół i symuluje blokadę dyferencjału. Na wyjechanie z zaspy czy błotnej leśnej drogi powinno wystarczyć. W planach jest tez napęd 4x4 - system jest dostarczany przez firmę Dangel, specjalizującą się w przygotowywaniu pojazdów do eksploatacji poza utwardzonymi drogami.

Silniki? Tę informację Opel trzyma w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że na początku 2021 roku niemiecki producent zaoferuje w pełni elektryczną wersję Zafiry Life.

– Wprowadzając nową Zafirę Life, Opel kontynuuje realizację strategicznego planu PACE! – powiedział Michael Lohscheller, dyrektor generalny firmy Opel. – Do końca 2020 roku wprowadzimy na rynek łącznie osiem nowych lub odświeżonych modeli, w tym kolejną generację bestsellerowej Corsy. Rozpoczniemy przyjmowanie zamówień na nasze dwa zelektryfikowane modele już w pierwszej połowie 2019 roku – na w pełni elektryczną wersję Corsy, która stanie się prawdziwym elektrycznym samochodem dla każdego oraz Grandlanda X w wersji hybrydy typu plug-in. Opel będzie zelektryfikowany – skwitował.

Pod skrzydłami PSA niemiecka firma inwestuje przede wszystkim w rentowne, rozwijające się i masowe segmenty rynku. Wkrótce oferta Opla będzie należała do najmłodszych wśród popularnych producentów.

Opel Zafira Life oficjalnie zadebiutuje 18 stycznia podczas targów w Brukseli, a zamówienia na ten model będzie można składać od lutego.