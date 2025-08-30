Kupujesz samochód używany? Od 10 września zmiany w prawie

Dziś kierowca, który kupi samochód używany ma dwa wyjścia, jeśli chodzi o ubezpieczenie OC. Może korzystać z polisy poprzedniego właściciela do końca jej ważności lub wypowiedzieć dotychczasową umowę i wykupić własną.

Przy czym wypowiedzenie umowy oznacza, że kończy się ona w dniu rezygnacji. Tak będzie do 9 września 2025 roku. Następnego dnia kierowcy obudzą się w innej rzeczywistości...

Umowę OC wypowiesz ze wskazaniem daty. Jak to zrobić?

Od 10 września zmienią się zasady i wejdą w życie nowe regulacje. Znowelizowana ustawa przewiduje, że po zakupie używanego auta będzie można wypowiedzieć umowę OC ze wskazaniem daty jej rozwiązania. Na czym polega to ułatwienie?

– W wypowiedzeniach przesyłanych do ubezpieczycieli od 10 września 2025 roku będzie można wskazać datę rozwiązania umowy. Data ta nie może być wcześniejsza niż data wysłania wypowiedzenia ani późniejsza niż data wygaśnięcia polisy – mówi dziennik.pl Damian Ziąber, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Do tego dnia musisz kupić ubezpieczenie OC

Jeśli jednak w wypowiedzeniu kierowca nie wskaże takiej daty, to umowa rozwiąże się z dniem wypowiedzenia. Co to oznacza w praktyce?

Przykład 1: Pan Malinowski 20 września 2025 roku wysłał do ubezpieczyciela wypowiedzenie umowy OC zawartej przez poprzedniego właściciela pojazdu. Jako dzień rozwiązania umowy wskazał 25 września 2025 roku. Oznacza to, że polisa na zakupione auto wygaśnie 25 września 2025, a Malinowski najpóźniej do tego dnia musi zawrzeć nową umowę obowiązującą od 26 września 2025.

Pani Nowak 16 września 2025 roku wysyła do ubezpieczyciela wypowiedzenie umowy OC zawartej przez poprzedniego właściciela pojazdu. Jednak nie określiła w nim daty rozwiązania umowy. Stąd polisa na jej auto wygaśnie 16 września 2025, a pani Nowak musi najpóźniej w dniu złożenia wypowiedzenia zawrzeć nową umowę obowiązującą od 17 września 2025.

Kiedy umowa OC nie przedłuża się automatycznie?

Jeśli ktoś zechce korzystać z OC sprzedającego do końca okresu obowiązywania polisy, to w tym przypadku przepisy się nie zmieniają. Trzeba jednak pamiętać, że po zmianie właściciela pojazdu umowa ubezpieczenia OC nie przedłuża się automatycznie. Nowy właściciel najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy musi zawrzeć nową z dowolnie wybranym ubezpieczycielem.

Co ważne, sprzedający pojazd oraz kupiec mają obowiązki informacyjne wynikające z tej transakcji. Zbywca ma 30 dni na powiadomienie wydziału komunikacji o sprzedaży pojazdu i 14 dni na poinformowanie o tym ubezpieczyciela. Z kolei kupujący ma 30 dni na rejestrację auta w swoim wydziale komunikacji.

Słona kara za brak ubezpieczenia OC

Przykład: Państwo Wiśniewscy kupili używany samochód wraz z polisą OC ważną do 15 stycznia 2026 roku i zdecydowali się korzystać z niej do końca okresu ważności. 15 stycznia 2026 roku umowa OC zawarta przez poprzedniego właściciela wygaśnie. Najpóźniej w tym dniu muszą kupić nową polisę OC obowiązującą od 16 stycznia 2026 roku.

– Brak OC może skutkować nałożeniem ustawowej opłaty od 1870 zł za 1 dzień zwłoki po 9330 zł za przerwę w ochronie powyżej 14 dni – wylicza Ziąber. – Jeszcze poważniejsze konsekwencje może mieć spowodowanie wypadku bez ważnego OC. Wówczas posiadacz pojazdu i sprawca zdarzenia (jeśli są to dwie różne osoby) muszą z własnej kieszeni zwrócić odszkodowania i świadczenia wypłacone poszkodowanym. W niektórych przypadkach są to setki tysięcy, a nawet miliony złotych –przestrzega przedstawiciel UFG.

Nowe przepisy dotyczą także rolników. Na co uważać?

Zmiany dotyczące wypowiadania umów ubezpieczenia obejmą nie tylko OC komunikacyjne. Nowe przepisy będą dotyczyć również obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników oraz obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. W tych przypadkach również po zmianie własności nowy właściciel będzie mógł wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, zawartą przez poprzedniego właściciela, ze wskazaniem daty rozwiązania umowy. W przypadku OC rolników i ubezpieczenia budynków rolniczych również konieczne jest zachowanie ciągłości ubezpieczenia – nie można mieć ani jednego dnia przerwy.