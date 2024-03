Wymiana prawa jazdy obowiązkowa dla każdego kierowcy

Obecnie wydawane prawa jazdy mają określony termin ważności. Dokumenty pozostają dziś ważne maksymalnie przez 15 lat, a w przypadkach przeciwwskazań np. zdrowotnych, ten termin może zostać skrócony. Kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia i odebrali dokument przed 18 stycznia 2023 roku mogli liczyć na tzw. bezterminowe prawo jazdy, ale zapisy ustawy o kierujących pojazdami zmieniły zasady gry. Jest już pewne, że nawet ci, którzy w dokumencie nie mają określonej daty ważności prawa jazdy, będą musieli wybrać się do urzędu po nowy dokument.

O takiej konieczności mówi rozdział 19, art. 124, punkt 1. wspomnianej wyżej ustawy:

Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

Masz bezterminowe prawo jazdy? I tak musisz je wymienić

Zapisy artykułu 124. wyjaśniają też, kiedy trzeba będzie wymienić prawo jazdy w urzędzie. W punkcie 4. czytamy:

4. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

Z wycieczką do urzędu nie trzeba się więc spieszyć, ale w opisanym powyżej, 5-letnim okresie, wymiany dokumentu na nowy będzie musiała dokonać spora grupa kierowców. Nie pomoże nawet "kreska" postawiona w rubryce 11. - tak oznaczane były prawa jazdy wydawane bezterminowo, przed wejściem w życie nowych przepisów. Dla kierowców, którzy uzyskali uprawnienia później, w tej rubryce wskazana jest data ważności "prawka".

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Cała ta szeroko zakrojona operacja będzie się też wiązała z wydatkami. Do kompletu dokumentów składanych w urzędzie trzeba będzie bowiem dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu, która wynosi 100 zł. Przepisy zakładają, że kierowcy, którzy wymieniają dokument z bezterminowego na nowy, nie będą musieli wykonywać badania lekarskiego i dołączać stosownego zaświadczenia. Taka konieczność dotknie jednak tych, którzy już od początku mieli wydane "terminowe", ważne 15 lat (lub krócej) prawo jazdy.

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania prawa jazdy?

Jak skompletować dokumenty niezbędne do wydania nowego prawa jazdy? Najlepiej w domowym zaciszu, pobierając stosowne wnioski i oświadczenia z internetu. Oto, co będzie potrzebne przy okienku w wydziale komunikacji:

Wniosek o wydanie prawa jazdy - formularz w wydziale komunikacji lub na stronie internetowej urzędu;

Kolorowa i aktualna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle;

Kserokopia dotychczasowego prawa jazdy;

Dowód osobisty do wglądu;

Dowód uiszczenia opłaty 100 zł za wydanie prawa jazdy - można zapłacić w kasie urzędu albo przelać pieniądze na konto urzędu i potwierdzanie przelewu dołączyć do wniosku;

Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.; (art. mówiący o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań)

Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami;

Badanie lekarskie w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy z datą ważności – to kosztuje 200 zł.

Zmiany w prawie jazdy. Unia szykuje rewolucję

Wymiana prawa jazdy co 15 lat to dopiero początek zmian, jakie wynikają ze unijnych reform. Przepisy obowiązujące w UE mają się radykalnie zmienić - każdy kierowca odczuje to na własnej skórze. Planowane przepisy miały skrócić ważność prawa jazdy dla seniorów, którzy mieliby stawiać się na badanie lekarskie co 5 lat. Posłowie PE nie poparli skrócenia ważności uprawnień, ale w powietrzu wciąż wiszą inne nowości, także te dotyczące młodszych kierowców.

Parlament Europejski apeluje o wprowadzenie dwuletniego okresu próbnego, podczas którego młodsi stażem kierowcy podlegaliby ograniczeniom, takim jak obniżony limit alkoholu we krwi i surowsze kary za niebezpieczną jazdę. Kolejnym batem na kierowców miałoby być wprowadzenie przepisy mówiącego o odbieraniu uprawnień za przekroczenie prędkości o 30 km/h. Wreszcie, planowany jest również mechanizm, dzięki któremu utrata uprawnień lub zakaz prowadzenia nałożony w jednym z krajów UE, działałby we wszystkich krajach wspólnoty. Obecnie, czasowe odebranie prawa jazdy np. w Polsce nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami w pozostałej części UE.