Protest rolników 20 marca i ponad 580 blokad. Gdzie i o której godzinie zablokują drogi?

Protest rolników w środę 20 marca 2024 roku to największa tego typu akcja zorganizowana do tej pory. Kierowców w całej Polsce czekają utrudnienia już od godziny 6:00. W niektórych miejscach traktory zablokują ruch do 20.00. Są też lokalizacje, gdzie akcja potrwa nawet tydzień.

Blokady pojawią się na głównych drogach w Polsce, w tym autostradach. Zaplanowano też skoordynowane akcje w poszczególnych województwach - będą to blokady miast wojewódzkich czy blokady tras szybkiego ruchu. Policja wylicza, że zaplanowano ponad 580 protestów z udziałem blisko 70 tys. osób.

Protest rolników 20 marca - Warszawa i woj. mazowieckie. Oto MAPA i objazdy blokad

W Warszawie blokadę zapowiedziano na trasie S2 na wysokości Wału Miedzeszyńskiego. Kolejne blokady zaplanowano w podwarszawskiej Jabłonnie, Nieporęcie, Stanisławowie Pierwszym oraz w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Blokady mają się odbyć również na autostradzie A2, jedna z nich na wysokości Góraszki, druga przed miejscowością Stary Konik.

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu informuje, że w województwie mazowieckim utrudnienia będą występować w 17 powiatach: ostrołęckim, radomskim, garwolińskim, przasnyskim, ciechanowskim, łosickim, mławskim, sierpeckim, węgrowskim, zwoleńskim, pułtuskim, grójeckim, żyrardowskim, ostrowskim, sochaczewskim, wyszkowskim i płockim.

W związku z protestem na terenie powiatu ostrołęckiego od godz. 6:00 do późnych godzin wieczornych przewidywane są utrudnienia na drodze krajowej nr 53 (odcinek od miejscowości Łodziska do m. Myszyniec) oraz na krajowej "sześćdziesiątce" (czasowe blokowanie ronda w m. Ponikiew Duża).

W Radomiu o godz. 10:00 rolnicy zablokują cztery główne ronda: Jana Łaskiego, Narodowych Sił Zbrojnych, ks. Jerzego Popiełuszki i Matki Bożej Fatimskiej. O godz.11 uczestnicy zgromadzenia przemieszczą się do punktu kontrolnego ITD przy ul. NSZZ Solidarność. Stamtąd o godz. 13 ciągniki przejadą ulicami: NSZZ Solidarność – Maratońska – 1905 Roku – Grzecznarowskiego – Al. Wojska Polskiego – Żółkiewskiego - Czarnieckiego - Kielecka – NSZZ Solidarność. Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na godzinę 18:00.

W Zwoleniu protestujący rolnicy w godz. 10:00-16:00 planują całkowitą blokadę drogi krajowej nr 12 od strony Radomia i od Puław oraz całkowitą blokadę drogi krajowej nr 79 od Lipska oraz jeden pas ruchu w kierunku Kozienic. Protest rolników w Garwolinie odbędzie się w godz. 10-17. Utrudnień należy spodziewać się na trasie S17 - węzeł Garwolin-Zachód.

Protest rolników 20 marca. Autostrada A2: zablokowany wjazd i zjazd

W pow. żyrardowskim w środę 20 marca w godz. 8:00-20:00 należy się spodziewać utrudnień na węźle Wiskitki. Zablokowany będzie zjazd i wjazd na autostradę A2, natomiast ruch na drodze krajowej nr 50, na odcinku Mszczonów-Sochaczew, będzie spowolniony.

W pow. sochaczewskim w środę w godz. 8:00-20:00 odbędzie się protest na rondzie w Kuznocinie. Zablokowane zostanie skrzyżowanie drogi krajowej nr 50 z drogą krajową nr 92.

W pow. wyszkowskim utrudnień należy spodziewać się w środę od godz. 7:00 do 19:00. Rolnicy zgromadzą się w miejscowości Skuszew, a następnie ciągniki przejadą na trasę S8 na wysokości węzła z drogą nr 62, gdzie nastąpi blokada ruchu w kierunku Białegostoku i Warszawy.

W powiecie legionowskim rolnicy planują protest w Nieporęcie na rondzie u zbiegu dróg wojewódzkich nr 631 i 633 (skrzyżowanie ul. Zegrzyńskiej i Jana Kazimierza), w Rembelszczyźnie na rondzie u zbiegu dróg wojewódzkich nr 632 i 633 (skrzyżowanie ul. Strużańskiej i Jana Kazimierza) i w Jabłonnie na rondzie u zbiegu ul. Modlińskiej i Brzozowej.

W środę i czwartek protest będzie odbywał się także w Grójcu w rejonie rond przy ul. Piotra Skargi i Armii Krajowej. W ramach protestu możliwy jest przejazd ulicami Armii Krajowej i Niepodległości w oraz postój ciągników rolniczych na drodze S7 na wysokości węzła Worów oraz drogi krajowej nr 50 (zjazd w kierunku S7). Blokada przewidywana jest na drodze w kierunku Warszawy.

Od środy od godz. 9.45 do czwartku do godz. 10:00 utrudnienia występować będą na terenie pow. ostrowskiego, na drodze S8 i S61 na rondzie, węzłach ze zjazdami i wyjazdami w obu kierunkach w Podborzu. Od środy do czwartku rano wystąpią także utrudnienia na drodze krajowej nr 61, na rondzie w Pułtusku.

W pow. płockim od środy do piątku utrudnień należy spodziewać się na rondzie w Drobinie – od środy do piątku rano (skrzyżowanie dróg krajowych nr 10 i 60); w środę w Wyszogrodzie (skrzyżowanie dróg krajowych nr 50 i 62) i w środę oraz piątek w Górze (skrzyżowanie drogi krajowej nr 10 z drogą wojewódzką nr 567).

Protestujący rolnicy obecni będą także na drogach pow. ciechanowskiego. W Ciechanowie na rondach: Solidarności, Kaprala Józefa Grzesia i Żołnierzy Wyklętych, na rondzie w Grudusku, w Gołyminie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 z drogą wojewódzką nr 618, na drodze krajowej nr 60 Ciechanów-Ościsłowo, na drogach wojewódzkich nr 617 w Przedwojewie i nr 616 w Przążewie.

W powiecie łosickimprotesty odbędą się w dwóch miejscach. Pierwszy z nich zaplanowany jest od środy do wtorku w Łosicach na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 698. Druga blokada ma odbywać się do środy do niedzieli w Kózkach na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 z drogami powiatowymi.

Protest rolników od 20 marca przez tydzień - Mława i Szydłowo

Od środy przez tydzień zaplanowany jest protest rolników na terenie gmin Mława i Szydłowo. Rolnicy zbierają się w okolicy stacji stacja paliw przy ul. Polnej 39 w Mławie. Następnie ulicą Warszawską dojadą do węzła drogowego Mława Południe na trasie 544, gdzie nastąpi całkowita blokada węzła.

Na terenie powiatu sierpeckiego protest planowany jest od środy rano piątku rano. Utrudnienia przewidziane są w Sierpcu na drodze krajowej nr 10. Ze wstępnych ustaleń z organizatorami protestu wynika że ruch kołowy na krajowej "dziesiątce" będzie puszczany wahadłowo przez kilka minut w odstępie godzinnym.

Na terenie powiatu węgrowskiego w środę możliwe są utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 697. W pow. przasnyskim protest planowany jest w godzinach 6:00-18:00. Utrudnienia przewidziane są w trzech rondach Przasnyszu, a także w Krzynowłodze Małej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 616 (Grudusk-Chorzele) z drogą Przasnysz-Janowo i na rondzie w Chorzelach.

Protest rolników 20 marca - woj. wielkopolskie, Poznań

Policjanci z Poznania informują, że największych utrudnień należy spodziewać się na S5 i S11. Droga będzie nieprzejezdna od węzła Kościan - Północ aż do węzła Poznań – Ławica. Ponadto zjazd z autostrady A2 na węzłach Poznań – Zachód oraz Buk w obu kierunkach będzie niemożliwy. "Prosimy o zjazd z autostrady odpowiednio wcześniej i kierowanie się na alternatywne trasy objazdu" - zaapelowali policjanci.

Protesty rolników 20 marca to także utrudnienia dla kierowców podróżujących przez południową Wielkopolskę. W Kaliszu i powiecie kaliskim według zapowiedzi rolników utrudnienia wystąpią w pięciu miejscach. W godz. 7:00-19:00 protest odbędzie się na ul. Łódzkiej w rejonie Szlaku Bursztynowego. W Brzezinach zablokowane ma być Rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości. DK 25 w Russowie - w godz. 8-18. DW 470 w kierunku Kalisza na odcinku od Plewni do Morwina - w godz. 9:00-22:00. W Pamięcinie w rejonie cmentarza DW 442 blokada jest zaplanowana w godz. 8:00-19:00.

W Ostrowie Wlkp. protest ma rozpocząć się o godz. 10:00 na DK 25 (ul. Kaliska) na wysokości skrzyżowania z drogą S11. Znaczące utrudnienia w ruchu mogą wystąpić w następujących lokalizacjach: Rondo Broniwój - Orlińskiego - Galeria Ostrovia, w obrębie starostwa powiatowego, urzędu gminy, ul. Rynek, Ronda Bankowego, Ronda Sybiraków i Ronda Zacharzewskiego.

Rolnicy chcą też na godzinę zablokować rondo im. Stanisława Mikołajczyka w Pleszewie – skrzyżowanie dróg krajowych nr 11 i 12. Następnie wszystkie pojazdy mają pojechać DK 12 w kierunku Kalisza.

W Ostrzeszowie rolnicy mają zablokować skrzyżowanie DK 11 z DW 449. W planach jest również blokada ronda im. Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz ulic: Armii Krajowej, Kolejowej, Łąkowej.

Natomiast w Kępnie utrudnienia mają wystąpić na skrzyżowaniu DK 11 i S11 w miejscowości Przybyszów oraz na węźle S8 w miejscowości Bralin.

Protest rolników - Kraków i woj. małopolskie

Policja małopolska zapowiada duże utrudnienia na ulicach Krakowa. Protestujący rolnicy wjada do stolicy woj. małopolskiego z trzech stron i spotkają się na Rondzie Mogilskim.

Wjeżdżający do miasta z północy przejadą al. 29 Listopada, a następnie ul. Lubomirskiego w stronę Ronda Mogilskiego. Od wschodu protestujący zajmą ul. Igołomską, al. Jana Pawła II oraz ul. Mogilską. Z południa natomiast pojazdy uczestniczące w proteście mają poruszać się ulicami Herberta, Turowicza i Tischnera. Na drodze nr 776 dołączy do nich grupa nadjeżdżająca od ul. Wielickiej, następnie II obwodnicą pojadą w kierunku Mostu Kotlarskiego, ul. Kotlarskiej, Ronda Grzegórzeckiego do Ronda Mogilskiego.

Protest rolników - woj. śląskie i Katowice

W województwie śląskim protest rolników i myśliwych zaplanowany jest w środę w godzinach od 5:00 do 19:00 wokół Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Protestujący zapowiadają blokadę ul. Jagiellońskiej od ul. Lompy do ul. Francuskiej z czasowymi blokadami ul. Ligonia od ul. Lompy do ul. Reymonta oraz ul. Francuskiej na odcinku pomiędzy ul. Ligonia i ul. Jagiellońską.

Protestujący rolnicy zapowiedzieli, że strajk będzie miał formę pikniku - rozdawana będzie żywność oraz ulotki edukacyjne. Ulice blokować będzie blisko 200 osób oraz 50 rolników.

Katowicka GDDKiA informuje, że mogą być blokowane zjazdy i wjazdy na węzłach A1 z DK46 i DK43 w okolicach Częstochowy oraz zjeździe na Mykanów. Do całkowitego zatrzymania ruchu może dojść od skrzyżowania drogi krajowej numer 43 z ul. Kuźniczka do skrzyżowania DK43 z ul. Częstochowską w mieście Krzepice. Zablokowane zostanie również skrzyżowanie DK11 i DK46 w miejscowości Lipie Śląskie.

Protest rolników - oto MAPA zablokowanych dróg

Protest rolników 20 marca - Gdańsk i woj. pomorskie

20 marca także w woj. pomorskim kierowcy powinni spodziewać się blokad dróg związanych z protestem rolników. Główna manifestacja rolników odbędzie się w Gdańsku w godzinach od 10:00 do 16:00. Protest rozpocznie się na Placu Solidarności. Między godz. 11:00 a 11:30 uczestnicy przejadą ulicami miasta do Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Okopowej.

Rolnicy planują również blokadę drogi S7 na wysokości Nowego Dworu Gdańskiego. W trakcie protestu, między godz. 8:00 a 18:00, policja będzie kierowała ruchem przez wyznaczone objazdy.

Zablokowana ma być również droga krajowa nr 90, między Kwidzynem a Baldramem. Utrudnień należy spodziewać się również w Kartuzach na drodze wojewódzkiej nr 224, i w centrum Malborka na DK 55. Policja informuje również o planowanych protestach na terenie gminy Kosakowo oraz na drodze krajowej nr 22 między Zblewem a Starogardem Gdańskim.

Protest rolników - woj. podlaskie, droga ekspresowa S8 Białystok - Warszawa

W woj. podlaskim protesty rolników zgłoszono ponad 30 miejscach. To blokady na drogach krajowych i wojewódzkich w regionie, także drogi ekspresowej S8 Białystok - Warszawa na wysokości miejscowości Milewo Zabielne oraz węzła w pobliżu dawnego przejścia granicznego z Litwą w Budzisku. Z danych urzędów wynika, że najwięcej protestów będzie w powiecie białostockim.

Drogi dojazdowe do Białegostoku będą zablokowane. Chodzi o drogi w kierunku m.in. Grabówki, Fast, Niewodnicy Kościelnej, Zabłudowa, Wasilkowa, Augustowa, Kleosina, Supraśla.

Protest rolników - woj. świętokrzyskie, Kielce

W Kielcach w ramach dwudniowego protestu w środę 20 marca od godziny 7:00 rolnicy zaplanowali blokady dróg wjazdowych i wyjazdowych z miasta w siedmiu miejscach. Mają one wstrzymać ruch m.in. przy rondzie Cedzynie na drodze krajowej numer 74, przy ulicy Łódzkiej. Dotyczy to też drogi krajowej nr 73 w Wiśniówce oraz ulicy ks. Piotra Ściegiennego.

W miejscowości Piaski w powiecie jędrzejowskim od 20 marca planowana jest ciągła blokada ruchu na drodze krajowej nr 78. W Wodzisławiu od tego dnia wystąpią utrudnienia w związku z przejazdem kolumn pojazdów rolniczych przez miasto.

Rolnicy zapowiedzieli blokadę skrzyżowania dróg krajowych nr 73 i 79 w Słupi Pacanowskiej w powiecie buskim w środę. Kolejne utrudnienia wystąpią w Nowym Korczynie, gdzie skrzyżowanie ul. Buskiej z ul. Sandomierską również będzie całkowicie nieprzejezdne od godz. 8:00 do 18:00.

Drugiego dnia protestu (21 marca) pojazdy rolnicze mają przemieścić się na al. IX Wieków Kielc, która ma być całkowicie zablokowana w obu kierunkach na odcinku od ronda Herlinga-Grudzińskiego do skrzyżowania z ul. Radiową i wyjazdem z pl. Św. Wojciecha. Utrudnienia mogą potrwać od godziny 7 rano do północy.

Protest rolników - woj. podkarpackie, Rzeszów

Policja informuje, że w woj. podkarpackim kierowcy powinni spodziewać się utrudnień w powiatach: rzeszowskim, kolbuszowskim, mieleckim, przeworskim, niżańskim, krośnieński oraz ropczycko-sędziszowskim.

Już o godz. 8:00 rolnicy zablokują drogę ekspresową S19 na węźle Sokołów Małopolski w kierunku Rzeszowa i Lublina. Do godz. 18 utrudnienia będą również na drodze wojewódzkiej nr 875 w kierunku Leżajska i Kolbuszowej.

W Kolbuszowej, gdzie biegnie droga krajowa nr 9, rolnicy będą protestować od 7:00 do 19:00. W tym czasie należy się spodziewać utrudnień na odcinku od ronda Lubomirskich w kierunku ronda kpt. Józefa Batorego.

O tej samej porze ciągniki będą też na rondach przy wjeździe i zjedzie z autostrady A4, na węźle Gorliczyna - od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 835.

W Mielcu utrudnienia będą dotyczyć drogi wojewódzkiej nr 984 i nr 983, kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość w godzinach od 8 do 15. W miejscowości Jeżowe zablokowany zostanie węzeł na drodze wojewódzkiej nr 861, protest potrwa od 8 do 18.

W Ustrobnej manifestacja rozpocznie się o godz. 10. Przez siedem kolejnych godzin będą utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 990.

Na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Ropczyce rolnicy rozpoczną protest o godz. 8. Pojadą ulicą Węglowskiego w kierunku Ropczyc. Tam przejadą ul. Mickiewicza, Konopnickiej, Wyspiańskiego, Witosa do ronda 650-lecia, gdzie zablokują skrzyżowanie. Utrudnienia mają się zakończyć o 22:00.

Protest rolników - Wrocław i woj. dolnośląskie

Wrocławski magistrat wydał zakaz organizacji protestów rolniczych na terenie administracyjnym Wrocławia. Chodzi o blokady planowane od środy. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ocenił, że zagrażają one bezpieczeństwu mieszkańców i utrudniają ruch drogowy.

Decyzja dotyczy rolniczych blokad w granicach Wrocławia. Na al. Jana III Sobieskiego na osiedlu Psie Pole (wjazd od Warszawy) miała ona objąć oba kierunku ruchu. Blokowane miało być też rondo przy drodze krajowej nr 94 przy wjeździe na obwodnicę Leśnicy oraz ronda na osiedlu Wojnów przy wschodniej obwodnicy miasta. Czwarta blokada planowana była na DK nr 5 przy wjeździe na ul. Żmigrodzką.

Protest rolników - woj. zachodniopomorskie

W województwie zachodniopomorskim blokady rolnicze odbywają się będą w większości powiatów, m.in. goleniowskim, stargardzkim, myśliborskim i choszczeńskim. Blokada wciąż jest też na drodze S3 na wysokości Myśliborza, od wtorku została ona jednak złagodzona.

Kierowcy jadący od strony Szczecina w stronę Gorzowa Wielkopolskiego mogą dojechać do węzła Myślibórz i na nim zjechać na tzw. starą trójkę. Pojazdy jadące w stronę Szczecina mogą wjechać na S3 także na węźle Myślibórz. Droga S3 wciąż pozostaje zablokowana w obu kierunkach na odcinku Węzeł Myślibórz-Gorzów Północ.

Protest rolników - woj. łódzkie, Łódź i autostrada A1 zablokowana

W woj. łódzkim rolnicy będą protestować m.in. w powiatach radomszczańskim, łódzkim wschodnim oraz w samej Łodzi. Od środowego ranka ciągniki i maszyny rolnicze mają zablokować autostradę A1 w miejscowości Kamieńsk. W związku z tym do godzin popołudniowych w piątek nieprzejezdna będzie jezdnia w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. W środę utrudnień należy spodziewać się też na drodze krajowej nr 42 w okolicach Radomska i Przedborza oraz na ulicach tych miast.

Również w środę zaplanowano zgromadzenie na łódzkim Teofilowie, które może spowodować duże utrudnienia w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. Podczas protestu w godz. 10:00-19:00 ma być zablokowany ruch na skrzyżowaniu ul. Aleksandrowskiej z Szczecińską, co znacząco utrudni dojazd w stronę Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego i Zgierza oraz spowoduje również duże utrudnienia w ruchu na samym Teofilowie.

Rolnicy pojawią się też w środę na rondzie w Kurowicach k. Łodzi na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 713 i 714 oraz na rondzie na wjeździe na węzeł nr 23 Łódź Górna na autostradzie A1 w miejscowości Giemzów obok Woli Rakowej. Podczas utrudnień na rondach w Kurowicach i Giemzowie, ruch tranzytowy z ul. Rokicińskiej w Łodzi kierowany będzie na autostradę A1. Natomiast podczas przejazdu rolników autostradą, ruch z niej kierowany będzie przez Łódź i drogą wojewódzką 714 (ul. Rokicińską) w kierunku Andrespola.

Protest rolników - woj. lubuskie, autostrada A2 zablokowana

Policja lubuska informuje, że protesty ruch drogowy jest obecnie bardzo utrudniony. Głównie dotyczy to zablokowanych przejść granicznych w Świecku i Gubinku.

Od niedzieli 17 marca 2024 roku od godziny 13:00 do 20 marca 2024 roku do godz. 22:00 na autostradzie A2 w Świecku obydwu kierunkach oraz na terenie Słubic występują utrudnienia w ruchu drogowym. Autostrada A2 wyjazd i wjazd do Niemiec jest całkowicie zablokowana na wszystkich pasach ruchu drogowego. Ponadto od niedzieli 17 marca od godziny 20.00 do środy 20 marca do godziny 22.00 zablokowane jest przejście graniczne w Gubinku.

Kierowców jadących autostradą A2 w kierunku przejścia granicznego w Świecku, a zbliżających się do węzłów Jordanowo, Rzepin, Świecko, policja prosi o zachowanie ostrożności i stosowane się do nowych znaków i sygnałów. Zmiana w organizacji polega na sprowadzeniu pojazdów z dwóch w jeden pas ruchu. W związku z tym mogą pojawić się zatory. Na węzłach przez całą dobę, pracują policjanci. Na pierwszym węźle Jordanowo policjanci sprowadzają samochody ciężarowe łącznicą na trasę S3. Na węźle Rzepin samochody ciężarowe sprowadzane są łącznicą w kierunku Rzepina i Ośna lubuskiego. Węzeł Świecko, jest miejscem zamknięcia autostrady.

Kierujący samochodami ciężarowymi na węźle Jordanowo z A2 są sprowadzane na S3, a dalej w kierunku Zielonej Góry proponując jazdę drogą K-27 w kierunku Żar na przejście graniczne w Olszynie.

Kolejne blokady obejmą drogi krajowe oraz wojewódzkie. W powiecie świebodzińskim rolnicy planują zablokować aż dziesięć miejsc. W gminie Świebodzin będą to: Rondo na ul. Międzyrzeckiej przy wjeździe na węzeł S3 Świebodzin Północ (planowane godziny blokady: 09:00 – 18:00), Rondo Kresowe, skrzyżowanie drogi K92 z ulicą Wojska Polskiego i Starą K3 (09:00 – 18:00) i Rondo Ofiar Wołynia przy wjeździe na węzeł S3 Świebodzin Południe (09:00 – 18:00)

W gminie Szczaniec blokowana będzie Droga K92 (57 kilometr). Planowane godziny blokady to 07:00 – 19:00. W gminie Skąpe - Droga DW276 w miejscowości Radoszyn (planowane godziny blokady: 09:00 – 18:00) oraz droga DW276 w miejscowości Węgrzynice (09:00 – 18:00).

W gminie Lubrza zablokowana będzie droga DK92 na skrzyżowaniu do miejscowości Bucze i Zagórze (do wiaduktu w kierunku Mostki. Planowane godziny blokady: 09:00 – 18:00). W gminie Łagów droga DK92 na odcinku Gronów-Poźrzadło (09:00 – 18:00). W gminie Zbąszynek - droga w Chlastawie w kierunku na Nądnie (przejazd i blokada drogi 302, planowane godziny blokady: 09:00 – 18:00), Dąbrówka Wlkp. - blokada na ulicy Głównej przy granicy gminy, w kierunku na Zbąszyń (planowane godziny blokady: 09:00 – 18:00).

Planowane blokady są też w powiecie żagańskim. Blokady będą miały miejsce w Iłowie, w godzinach 8:00 – 16:00. Zablokowana ma zostać autostrada A18. Wyjazd z autostrady z Olszyny na Wrocław będzie przejezdny na węźle z drogą DW296. Jednak wyjazd dla jadących w kierunku Wrocław zostanie całkowicie zablokowany. Odcinek A18 w kierunku Wrocławia wraz ze zjazdem i z drogą DW296 na węźle Iłowa będzie zablokowany.

Protestujący nie zablokują drogi DW296. Zostanie tam jednak wprowadzony ruch wahadłowy, co znacznie utrudni ruch i mogą tworzyć się korki.

Protest rolników - woj. opolskie

Policja w woj. opolskim także zapowiada utrudnienia w ruchu.

Powiat brzeski:

obwodnica Brzegu, DK nr 94/39 w rejonie Ronda Gen. Stanisława Sosabowskiego (rozpoczęcie 20.03.2024 r., godz. 7:00, przewidywany czas trwania zgromadzenia - do 30 dni)

zjazd i wjazd autostrady A4 Nysa - Brzeg, węzeł Przylesie, DW 401 (rozpoczęcie 20.03.2024 r., godz. 7:00, przewidywany czas trwania zgromadzenia - do 30 dni)

Grodków - Rondo Solidarności (rozpoczęcie 20.03.2024 r., godz.19:00, przewidywany czas trwania zgromadzenia - do 30 dni)

Grodków - Rondo im. Żołnierzy Wyklętych, DW 401 i DW 385 -przy stacji paliw AgroAs, (rozpoczęcie 20.03.2024 r., godz. 19:00, przewidywany czas trwania zgromadzenia - do 30 dni)

Powiat namysłowski:

Rondo Kamienna

Rondo Brzeg - Opole DK 39 i DW 454

Wyjazd z Namysłowa w kierunku Wrocławia DW 451

Powiat krapkowicki:

Rondo DK45 - węzeł Opole Południe wjazd i zjazd z A4 od godziny 6:00

Rondo DW409/DW423 - węzeł Krapkowice wjazd i zjazd z A4 od godziny 6:00

Powiat opolski - rondo przy węźle autostradowym Opole Zachód (dawne Prądy) DK46. w godz. 10:00 - 17:00.

Powiat kluczborski

W godz. 9:00-19:00:

skrzyżowanie DK11 z DK45 w Ligocie Górnej (węzeł wieluński)

rondo w Ligocie Dolnej DK42 z DK45

skrzyżowanie z DK11 z ul. Buczyńską

skrzyżowanie z DK11 zjazd na Kujakowice Dolne

skrzyżowanie z DK11 z ul. Kujakowicką w m. Ligota Górna

zjazd na Kujakowice Górne

krzyżowanie z DK11 z ul. Gliwicką w m. Ligota Górną

Powiat oleski

W godz. 7:00-19:00

rondo w Jaworznie DK42/DK43

rondo w Oleśnie DW 494/DW493/DW901

rondo w Błachowie DW 901/DK46

rondo w Sierakowie Śląskim przy zjeździe na S11

rondo w Kowalach DK45 przy zjeździe na obwodnicę Praszki

Protest rolników - woj. warmińsko-mazurskie

W woj. warmińsko-mazurskim policja informuje o 40 blokadach. Na terenie powiatu olsztyńskiego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym.

Olsztynek - zaplanowana blokada drogi S7 w obrębie węzła Pawłowo w godz. 7:00-19:00,

Dywity. W godz. 10:00-16:00 nastąpi blokada ronda na DK51 na wysokości Osiedla Sterowców. Wszelkie objazdy kierowane będą na ul. Jagiellońską. Osiedle Sterowców będzie miało uruchomiony pas awaryjny na DK51, a od godz. 15:00 otwarty będzie wjazd na to osiedle. Przez rondo w trakcie blokady przepuszczane będą autobusy linii 110.

Akcje protestacyjne na terenie Biskupca oraz gminy Kolno rozpoczną się w środę (20.03.2024 r.) o godz. 7:00 i potrwać mają przez miesiąc. Protestujący planują przepuszczać samochody z wyznaczoną częstotliwością.

W Biskupcu, na DK57 blokowane będą ronda w kierunku Olsztyna oraz w kierunku Szczytna i Mrągowa. Na terenie gminy Kolno zaplanowano blokadę skrzyżowania DK57 z drogą 593, tj. skrzyżowania Lutry-Jeziorany.

Barczewo. W godz. 7:00-19:00 zaplanowana została blokada DK16 na skrzyżowaniu w m. Łęgajny. Kierujący osobówkami będą kierowani na objazdy.

Lp. Godzina Miejsce utrudnień od godz. 7:00 20.03.2024 r do godz. 19:00 20.04.2024 r Bartoszyce skrzyżowanie ulic: Warszawska (DK-51) - Poniatowskiego (DW-512) - Bohaterów Warszawy (DW- 592) 7:00-19:00 20.03.2024 r Górowo Iławeckie, ronda na drogach w kierunku Bartoszyc i Lidzbarka Warmińskiego 7:00-19:00 20.03.2024 r Bisztynek 7:00-19:00 20.03.2024 r Sępopol od godz. 7:00 20.03.2024 r do godz. 19:00 20.04.2024 r m. Grzechotki 7:00 – 19:00 20.03.2024 r (oraz przez kolejne 30 dni) Działdowo, rondo Bernarda Zielińskiego, przebieg dróg DW 545/ DW 544/ DW 542 7:00 – 19:00 20.03.2024 r (oraz przez kolejne 30 dni) Uzdowo, przebieg dróg DW 538/DW542 7:00 – 19:00 20.03.2024 r (oraz przez kolejne 30 dni) Wielki Łęck, skrzyżowanie dróg DW 544 / 1288N 7:00-19:00 20.03.2024 r Węzeł Bogaczewo na trasie S7 – pas w kierunku Warszawy 7:00-19:00 20.03.2024 r. Godkowo- skrzyżowanie dróg DW 513 i P 1165N 7:00-19:00 20.03.2024 r. Jegłownik - blokada drogi DK-22 7:00-19:00 20.03.2024 r. Krosno - gm. Pasłęk 7:00 - 19:00 20.03.2024 r. Pasłęk - rondo na wysokości węzeł Południe 7:00 - 19:00 20.03.2024 r. Pasłęk - S-7 (dwa pasy w kierunku Gdańska) na wysokości węzła Północ 7:00 - 19:00 20.03.2024 r. Kąp skrzyżowanie DK 63/DW 655 10:00 - 15:00 20.03.2024 r. Gołdap - (DK 65) na trasie Jabramowo-Kozaki 10:00 - 15:00 20.03.2024 r. m. Kętrzyn, rondo Jana Pawła II/ul. Sikorskiego oraz Pl. Piłsudskiego 7:00 - 19:00 20.03.2024 r. Lubomino ul. Kopernika DW 507 od godz. 7:00 20.03.2024 r do godz. 19:00 20.04.2024 r. Od placu przystanku autobusowego w m. Marcinkowo do ronda m. Marcinkowo a następnie z powrotem do stacji paliwo Orlen w m. Nowe Bagienice . 10:00 - 15:00 20.03.2024 r Droga Krajowa nr 16 Sorkwity ul. Olsztyńska 16 przy Urzędzie Gminy Sorkwity. Od 20.03.2024 r. godz. 7:00 do godz. 19:00 20.04.2024 r. Nidzica, S7 przy Węźle Nidzica Południe (Kanigowo) oraz Północ (Litwinki) oraz DW 538 i DW 608 7:00 - 19:00 20.03.2024 Kukowo przy trasie DK 65 od godz. 7:00 20.03.2024 r. do godz. 19:00 20.04.2024 r. m. Wieliczki, ul. Lipowa, trasa DW 655 7:00 - 19:00 20.03.2024 r Kowale Oleckie, skrzyżowanie DK 65 z DW 652 od 11:00 20.03.2024 r do godz. 19:00 20.04.2024 r. Dywity, rondo przy osiedlu Sterowców DK 51 10:00 - 16:00 20.03.2024 r Łęgajny, DK-16 10:00 - 16:00 20.03.2024 r. Węzeł Grunwald trasa S-7 w m. Pawłowo gm. Olsztynek 7:00 - 19:00 20.03.2024 r. Lutry, skrzyżowanie DK 57 z DW 593 7:00 - 19:00 20.03.2024 r i kolejne 30 dni Węzeł Biskupiec DK 16 rondo południowe i północne, w ciągu DK 57 7:00 - 19:00 20.03.2024 r i kolejne 30 dni Łukta, rondo - DW 530 i DW 527 7:00 - 19:00 20.03.2024 r. Łukta, ul. Mazurska z DW 527 w kierunku m Morąg 7:00 - 19:00 20.03.2024 r Małdyty, skrzyżowanie ulic: Wiązowa, Ostródzka, Morąska na DW 519 od godz. 7:00 20.03.2024 r do godz. 19:00 20.04.2024 r Miłomłyn, węzeł Miłomłyn Północ- S-7 od godz. 7:00 20.03.2024 r. do godz. 19:00 20.04.2024 r Rychnowo, węzeł trasa S-7 7:00 - 19:00 20.03.2024 r Ostróda, S-7 węzeł Ostróda południe, DK 16 7:00 - 19:00 20.03.2024 r. Ostróda - odcinek od m. Górka do Ostródy ul. Grunwaldzka/Jagiełły 7:00 - 19:00 20.03.2024 r Silin – DW 527 od godz. 7:00 20.03.2024 r do godz. 19:00 20.04.2024 r Pisz - rondo Mazurskie oraz Mikołajczyka (DK 58B, DK 63) od godz. 7:00 20.03.2024 r do godz. 19:00 18.04.2024 r Orzysz - DK 16, DK 63 11:00 - 15:00 20.03.2024 r Teren gm. Świętajno, CPN przy DK 53, przejazd DK 53 w kier. m. Świętajno – Jeruty.

