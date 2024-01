Boks dachowy - jaki wybrać i o czym pamiętać?

Sezon na narciarskie wyjazdy jest w pełni. Ferie startują lada dzień, właściciele ośrodków naśnieżają stoki jak się da, a właściciele wypożyczalni sprzętu już liczą dochody. Na pełnych obrotach działają również sklepy oraz wypożyczalnie, które oferują zimowe wyposażenie samochodu - bagażniki i boksy dachowe. To najprostszy i bardzo popularny sposób na zwiększenie przestrzeni bagażowej. W czasie rodzinnych wyjazdów każdy centymetr jest w końcu na wagę złota.

Jak wybrać odpowiedni boks dachowy do naszego auta i o czym pamiętać, jeśli zamierzamy zapakować go na zimowy wypad? W praktyce, sprawa jest prosta. Warto stosować się do kilku zasad.

Reklama

Boks dachowy - jakie wymiary?

Box na dach warto wybrać przede wszystkim kierując się swoimi potrzebami. Zamierzamy wozić w nim narty, czy pakować do niego również inne przedmioty? Ma być rozwiązaniem jedynie zimowym, czy na cały rok? A może jeździmy z dziećmi i zamierzamy pakować do boksu również wózki dziecięce? Wszystkie te kwestie warto rozważyć zawczasu. Kolejna sprawa to wymiary dopasowane do samochodu. Kluczowa reguła mówi bowiem, że boks dachowy nie powinien być dłuższy niż dach auta, na którym go montujemy. W praktyce, taka sytuacja nie występuje za często i dotyczy przede wszystkim małych aut i sedanów. Warto pamiętać, by box na dach był od samego dachu krótszy o około 10 cm.

Reklama

Box na dach auta - mnóstwo opcji, która najlepsza?

Boksy dachowe są tak zróżnicowane, że na etapie wyboru odpowiedniego produktu warto jeszcze bardziej sprecyzować wymagania i założenia. Są modele, które mają aerodynamiczny kształt i generują mniej hałasu podczas szybkiej jazdy. Inne są dopasowane stylistyką i kolorem do nadwozia auta, dzięki czemu nie kłują w oczy nawet estetów. Wreszcie, istotne pozostają względy praktyczne. Warto sprawdzić, czy interesujący nas model jest otwierany na dwie strony.

W przypadku montażu takiego kufra na dachu dużego SUV-a, obustronne otwieranie nie jest konieczne, bo w praktyce, z uwagi na wymiary auta dostęp i tak jest komfortowy tylko z jednej strony. W niższych, węższych autach takie rozwiązanie może być z kolei przydatne i wygodne.

Jak umieścić boks na dachu samochodu?

A jeśli już o wygodzie mowa - nie należy umieszczać boksu dachowego na środku, w osi dachu. Znacznie lepiej będzie pozostawić go nieco bardziej po stronie kierowcy bądź pasażera. Box musi spoczywać na zamontowanych wcześniej belkach dachowych, które powinny podpierać boks w ⅓ i w ⅔ jego odległości, tak by równomiernie obciążać poszczególne belki.

W trakcie montażu należy również sprawdzić, czy boks nie jest przesunięty za bardzo do tyłu. Zdarza się, że już po montażu kierowcy orientują się, że… obecność boksu przeszkadza w pełnym otwarciu bagażnika.

Box dachowy do auta - o tym pamiętaj

Umieszczony na dachu boks nie może ograniczać widoczności, ale na poprawnym umieszczeniu na belkach nie kończy się "zabawa". Warto bowiem znać zasady poprawnego pakowania bagaży. Na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności?

Żeby wszystko zrobić zgodnie ze sztuką, trzeba pilnować dopuszczalnego obciążenia dachu. W większości aut wynosi ono między 75 a 100 kg. Czy łatwo jest przekroczyć ten limit? W praktyce sam boks waży około 15-30 kg, a belki dachowe to kilka dodatkowych kilogramów. Oznacza to, że na kilku parach nart kończy się dopuszczalna ładowność i nie powinniśmy próbować wciskać dodatkowych bagaży na siłę. Przemawia za tym również dodatkowy argument, jakim jest stabilność samochodu.

Dodatkowe obciążenie na dachu drastycznie podnosi bowiem środek ciężkości auta, a to odbija się negatywnie na właściwościach jezdnych. Podczas jazdy z boksem dachowym warto prowadzić nieco ostrożniej, wolniej wchodzić w zakręty, a przed wyruszeniem w drogę odpowiednio zabezpieczyć ładunek pasami montażowymi, które zazwyczaj są dodawane do samego kontenera.

Kupić czy wypożyczyć? Ile kosztuje box dachowy?

Wypożyczalnie boksów dachowych działają całkiem prężnie i pozwalają przetestować rozwiązanie lub skorzystać z jego dobrodziejstw tym kierowcom, którzy nieczęsto potrzebują dodatkowej przestrzeni na bagaże. Wypożyczenie jest też wygodne dla tych, którzy nie mają gdzie przechować boksu poza sezonem.

Bagażnik dachowy renomowanej marki to najczęściej wydatek od 1000 zł. Bardziej pojemne modele potrafią kosztować 2000-3000 zł, a jeszcze bardziej wyrafinowane rozwiązania, takie jak boksy opracowane pod konkretne modele aut mogą być wyceniane nawet na 5000-7000 zł. Rozpiętość cenowa jest więc imponująca. Wypożyczalnie najczęściej użyczają bagażniki dachowe i boksy w cenie od 20 do 40 zł za dobę. Do tego należy doliczyć kaucję, która najczęściej wynosi od 200 do 400 zł.