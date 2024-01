Łańcuchy na koła - co warto wiedzieć?

Łańcuchy na koła dla większości kierowców są przydatne w równym stopniu co samochodowa gaśnica. Zresztą, nic dziwnego - lwia część zmotoryzowanych unika konieczności stosowania łańcuchów jak ognia… Są jednak takie miejsca, w których bez dodatkowej pomocy w postaci metalowej siatki na oponach ani rusz! Bywa, że na górskich drogach i ośnieżonych, wijących się jezdniach tylko łańcuchy zapewnią odpowiednią trakcję!

Kiedy musimy założyć łańcuchy?

Używanie łańcuchów do samochodu musi być przede wszystkim bezpieczne i zgodne z prawem. Co kryje się za tymi określeniami? O poprawnym doborze i montażu powiemy za chwilę, ale na początek - przepisy. Sprawę wyjaśnia ustawa Prawo o ruchu drogowym. W art. 60 znajdziemy punkt 3., który jasno mówi, że używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach jest dozwolone tylko na drodze pokrytej śniegiem.

Przekładając to na życiową sytuację - załóżmy, że jedziemy na ferie i zarezerwowaliśmy hotel na szczycie góry. Drogi w miasteczku na dole są odśnieżone i suche, ale trasa do naszego lokum prowadzi kilkaset metrów w górę i jest już pokryta ubitą warstwą śniegu. Oznacza to, że przed wjazdem pod górkę powinniśmy znaleźć bezpieczne i dogodne miejsce i tam doposażyć odpowiednie koła samochodu w łańcuchy. Gdy z kolei zjeżdżamy z powrotem do miasteczka, prawo wymaga byśmy zatrzymali się w bezpiecznym miejscu i zdemontowali łańcuchy krótko po wjechaniu na odśnieżone, czarne drogi. Jazdy z łańcuchami po asfalcie należy oczywiście unikać również z uwagi na ryzyko uszkodzenia samych łańcuchów.

Są takie miejsca, gdzie użycie łańcuchów nie jest jedynie kwestią zdrowego rozsądku, ale i obowiązujących przepisów. Chodzi o drogi, przy których możemy zobaczyć znak nakazu C-18. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, taki znak oznacza, że na drodze, na której został on umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych. Umieszczona pod znakiem tabliczka może dodatkowo wskazywać, że łańcuchy są wymagane np. jedynie dla aut ciężarowych. Lepiej zastosować się do tego oznakowania - problemy z podjazdem pod górę bądź hamowaniem mogą doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Brak łańcuchów może być również źródłem kłopotów w razie stłuczki czy wypadku. Niedopilnowanie prawnie wymaganego obowiązku "nie spodoba się" ani policji, ani ubezpieczycielowi, który wypłaci odszkodowanie z OC, ale może zwrócić się do nas z tzw. regresem.

Jak założyć łańcuchy przeciwpoślizgowe?

Montaż łańcuchów nie jest szczególnie trudny, ale z reguły wymaga choćby przejrzenia instrukcji obsługi. Metalowa siatka na kołach musi być zamocowana we wskazany przez producenta sposób, by podczas jazdy nie doszło do poluzowania lub zerwania ogniw. Przy odrobinie pecha ucierpieć może wtedy nasz samochód.

Warto pamiętać, by łańcuchy montować na możliwie płaskim terenie. Muszą one trafić na oś napędzaną, a w przypadku samochodów z napędem na 4 koła - na obie osie. Gdy wyposażymy już samochód w łańcuchy, należy stosować się do ograniczenia prędkości wskazanego w instrukcji obsługi. Z reguły jest to 30-50 km/h, przy czym jazda z prędkościami większymi niż 30 km/h może być nie tyle niebezpieczna, co nieznośna. Łańcuchy na kołach zmniejszają komfort jazdy, a ich obecność manifestowana jest wyraźnym dźwiękiem. Warto unikać gwałtownych manewrów, mocnego przyspieszania czy ostrego hamowania, jeśli nie wymaga tego sytuacja na drodze.

Ile kosztują łańcuchy na koła?

Łańcuchy na opony przydają się najczęściej podczas wyjazdów na ferie czy zimowych wypadów w góry. Na szczęście ich zakup nie rujnuje kieszeni - modele dopasowane do popularnych rozmiarów opon to wydatek około 150-200 zł za parę. Im większe koła, tym więcej zapłacimy za łańcuchy. Bardziej wyrafinowane produkty przeznaczone do stosowania na 19, 20 czy 21-calowych kołach mogą kosztować nawet 500-700 zł za parę.