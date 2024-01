Silny mróz w całym kraju. IMGW wydał ostrzeżenie

Czarny lód to śmiertelnie niebezpieczna pułapka. Kierowcy muszą mieć się na baczności, bo jak wynika z ostrzeżeń IMGW, marznące opady, gołoledź, ale przede wszystkim silny mróz może pojawić się na drogach całego kraju. Szczególnie niebezpieczne warunki czekają mieszkańców centralnej Polski. Najmniej ostrzeżeń wydano dla zachodu.

Synoptycy ostrzegają kierowców

W poniedziałek będzie mroźno w całym kraju, na północnym wschodzie termometry wskażą ok. minus 14 st. C. W nocy temperatura spadnie poniżej 20 stopni - poinformowała PAP Dorota Pacocha, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognozy zwiastują trudne warunki również ze względu na porywisty wiatr, który uprzykrzy życie także kierowcom. Temperatura maksymalna wyniesie od -14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, -8 w centrum, do -1 stopnia nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, północno wschodni. W górach porywy wiatru wyniosą do 90 km/h i będą powodowały zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy zachmurzenie małe na przeważającym obszarze kraju. Jedynie na krańcach południowych Małopolski i Podkarpacia początkowo zachmurzenie duże. Tam możliwe słabe opady śniegu. Nad ranem na północy kraju zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego.

Czarny lód - co to takiego?

Jak powstaje czarny lód? Pojawia się on wtedy, gdy podłoże ma temperaturę niższą niż 0 stopni Celsjusza. Deszcz lub opadająca mgła zamieniają się wtedy na nawierzchni w niemalże przezroczystą, gładką warstwę lodu. Gołoledzi można się też spodziewać w mroźne dni w okolicach zbiorników wodnych i wtedy, gdy temperatura oscyluje wokół 0 stopni.

Skąd bierze się ryzyko gołoledzi przy obecnym, trzaskającym mrozie? Słońce ogrzewające nawierzchnię dróg może lokalnie doprowadzić do topnienia warstwy śniegu i lodu. Ponowne zamarzanie po zachodzie słońca sprawia, że na jezdni pojawia się "szklanka".

Warto pamiętać również, że pojawienie się gołoledzi wcale nie wymaga mrozu - do tego wystarczą gruntowe przymrozki, które pojawić się mogą w temperaturze nawet 2-3 stopni Celsjusza. Właśnie dlatego wskazaniom temperatury zewnętrznej w samochodzie towarzyszą komunikaty o ryzyku oblodzenia drogi.

Jak zachować się na śliskiej drodze?

Gładka, zmrożona powierzchnia jezdni nie zapewnia przyczepności niezależnie od tego, czy mamy zimowe czy letnie opony. Nie pomoże również cały zestaw systemów wspierających kierowcę, takich jak kontrola trakcji czy asystent pasa ruchu. Auto sunące po lodzie praktycznie traci możliwość skutecznego hamowania lub zmieniania kierunku.

Podczas spotkania z gołoledzią nie mamy zbyt dużego pola manewru, stąd warto zawczasu ograniczyć prędkość. Gdy poczujemy, że samochód traci przyczepność i sunie bezwładnie, nie reagując przede wszystkim na nasze próby hamowania, najlepiej konsekwentnie wytracać prędkość, delikatnie hamując w oczekiwaniu na pojawienie się trakcji, np. na suchym, niepokrytym lodem fragmencie nawierzchni.