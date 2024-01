Policja kontroluje kierowców. Akcja do 15 stycznia 2024 roku

Policja prowadzi ogólnopolską akcję pod kryptonimem "Myśl Trzeźwo". Skąd taka mobilizacja drogówki?

– Termin działań został wybrany nieprzypadkowo w okresie karnawału. To czas spotkań towarzyskich, podczas których spożywany jest alkohol – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Nie będzie taryfy ulgowej. Kierowcy, którzy prowadzą pojazd będąc pod działaniem alkoholu, doprowadzają do wypadków najczęściej z powodu: niedostosowania prędkości do warunków ruchu (ponad 59 proc.), nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowego wykonywania manewrów wyprzedzania, omijania, skręcania i wymijania oraz niezachowania bezpiecznej odległości – wyliczył policjant z KGP.

Dopuszczalny limit alkoholu dla kierowcy w Polsce

W przypadku pijanych za kierownicą przepisy obowiązujące w 2023 roku przewidują dwie kwalifikacje. Stan po spożyciu alkoholu to stężenie alkoholu we krwi zawierające się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza). Kto w takiej sytuacji kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie zagrożone grzywną do 5000 zł (lub aresztem do 30 dni). Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Stan po spożyciu alkoholu i stan nietrzeźwości? Kiedy i jaka kara?

Stan nietrzeźwości (od 0,5 promila we krwi) oznacza przestępstwo karane pozbawieniem wolności do 2 lat. Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 roku do 15 lat. Do tego jest nawiązka na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 zł do 60 tys. zł. Jeszcze surowsze konsekwencje czekają na tych, którzy w stanie nietrzeźwości spowodują wypadek lub, co gorsza, doprowadzą do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu u innego uczestnika ruchu.

Prędkość i alkohol to największe wady polskich kierowców

– Z doświadczenia wiemy, że podczas karnawału, wzrasta liczba zatrzymanych kierowców będących w stanie nietrzeźwości. Często takie osoby tłumaczą się, że wypiły tylko jednego drinka, albo że to skutek dnia poprzedniego. Dlatego zachęcamy wszystkich kierowców, którzy tego samego dnia lub dzień wcześniej spożywali alkohol, i nie są pewni czy mogą prowadzić auto, do przebadania się alkomatem w pobliskiej jednostce policji. To nic nie kosztuje, a może zapobiec niebezpiecznym sytuacjom na drodze – wskazał Opas.

Policja skontroluje prędkość, szybko stracisz prawo jazdy

Policjant z KGP podkreślił jednocześnie, że poza wzmożonymi kontrolami trzeźwości mundurowi będą też nastawieni na wyłapywanie kierowców przekraczających prędkość. Akcja policji oznacza, że na drogi wyjedzie więcej patroli oznakowanych. Kierowców przypilnują też nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami.

Jedno piwo to ile promili w organizmie?

Dorosły mężczyzna ważący 80 kg, po wypiciu jednego piwa o zawartości 5 proc. alkoholu, ma w organizmie około 0,2-0,3 promila. Z kolei kobieta ważąca 60 kg po jednym piwie "wydmucha" 0,4-0,5 promila.

Ile promili ma się po winie?

Z kolei przyjmując, że kieliszek wina to 100 ml (o mocy 12 proc.), to ten sam mężczyzna będzie mieć ok. 0,1 promila po ok. godzinie od spożycia. Kobieta ważąca ok. 50 kg po godzinie będzie mieć ok. 0,35 promila.

Ile promili ma się po wódce?

Kieliszek wódki o pojemności 50 ml i stężeniu 40 proc. to 15,8 g alkoholu. 80-kilogramowy mężczyzna po godzinie "wydmucha" wynik ok. 0,15 promila. Kobieta o wadze ok. 50 kg – 0,45 promila.

Ile godzin po alkoholu można wsiąść za kierownicę?

Jedno piwo to około 25 g etanolu, jeden kieliszek wódki to 20 g etanolu, a w lampce (150 ml) wina jest około 18 g etanolu. Zakłada się, że na przetrawienie 30 g czystego alkoholu, ciało potrzebuje średnio 3 godzin.

Po alkoholu na elektrycznej hulajnodze to mandat od 1000 do 2500 zł

Przedstawiciel KGP przestrzegł też przed powrotem z zakrapianej imprezy na elektrycznej hulajnodze czy rowerze. W tych przypadkach jazda po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) jest karana mandatem 1000 zł, a stan nietrzeźwości to już mandat 2500 zł. Z kolei pieszy powinien nosić elementy odblaskowe. Dzięki temu będzie już z daleka widoczny dla innych użytkowników drogi.

Taryfikator mandatów i punktów karnych za kierowanie po alkoholu

Niżej lista wykroczeń alkoholowych z mandatem 2500 zł:

kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu;

niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;

Do tego kierowca przyłapany na podwójnym gazie dostanie 15 punktów karnych za: