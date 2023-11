Światła w samochodzie z ukrytą funkcją

Wiedza o światłach pozycyjnych, mijania i drogowych i przeciwmgłowych jest obowiązkowa i teoretycznie każdy kierowca powinien wiedzieć o co chodzi. Nieobowiązkowy, ale dobrze znany jest również czujnik zmierzchu, który włącza światła mijania, gdy robi się ciemno - to urządzenie znamy już od lat. Wśród nowszych systemów jest jednak jeszcze jeden, przydatny dla tych, którzy często jeżdżą poza obszarem zabudowanym i w nocy. Pojawił się on parę lat temu i zyskuje popularność w nowych modelach. Mają go nawet samochody miejskie.

Automatyczne światła drogowe

Wraz z upowszechnieniem się systemów bezpieczeństwa polegających na kamerach, upowszechnił się system, który automatycznie przełącza światła mijania i światła drogowe, popularnie zwane "długimi". Jak to działa? Samochód monitoruje obszar przed sobą, a kamera wykrywa uczestników ruchu, światła uliczne oraz inne pojazdy. Na podstawie zebranych danych, odpowiedni program interpretuje sytuację i decyduje o włączeniu lub wyłączeniu świateł drogowych.

Kwestię używania świateł drogowych reguluje prawo, stąd reguły, którymi kieruje się oprogramowanie muszą być zgodne z ustawą. Świateł drogowych używamy wtedy, gdy poruszamy się na nieoświetlonych drogach i pod warunkiem, że nie oślepiamy innych kierujących bądź pieszych poruszających się w kolumnie. Wszystko opisujeArt. 51. ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Jak czytamy w punkcie 3.

W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:

1) pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe - drugi jest obowiązany uczynić to samo;

2) do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony;

3) pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.

Jak włączyć automatyczne światła długie?

Choć zdarza się, że system nie dostrzeże pieszych lub z niewielkim opóźnieniem zareaguje na jadący z naprzeciwka pojazd, w nowszych autach działanie automatycznych świateł drogowych jest już naprawdę dopracowane i kierowca może polegać na nim w większości sytuacji. Jak włączyć tę przydatną funkcję?

Sposób aktywowania automatycznego trybu świateł drogowych różni się w zależności od samochodu. Różni producenci stosują różne włączniki i przyciski, bowiem system należy do opcjonalnego wyposażenia i akurat w kwestii jego aktywowania nie ma standaryzacji. Najczęściej jest to jednak popchnięcie dźwigni świateł długich lub jej długie pociągnięcie. Czasami na desce rozdzielczej znajduje się do tego osobny przycisk, choć najczęściej odpowiedni przełącznik umieszczany jest na dźwigience kierunkowskazów oraz świateł. Jeśli automatyczne przełączanie między światłami mijania a drogowymi jest włączone, na desce rozdzielczej powinniśmy zobaczyć symbol świateł długich z małą literką "A".