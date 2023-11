Dzikie zwierzęta na drodze. Co mówią statystyki?

Kiedy dzikie zwierzę wybiegnie na drogę bardzo często kończy się wypadkiem. Potwierdzają to policyjne statystyki. Tylko w 2022 r. doszło do 22 162 zdarzeń drogowych, w których samochód zderzył się z łosiem, sarną czy dzikiem. W 8 przypadkach zakończyły się one śmiertelnie, 20 osób trafiło do szpitali z poważnymi obrażeniami, a prawie 90 kierowców lub pasażerów zostało lżej rannych. Ryzyko kolizji jest największe jesienią (wrzesień–listopad), gdy dzikie zwierzęta mają okres godowy i gromadzą zapasy na zimę oraz wiosną (kwiecień–maj), gdy stają się bardziej aktywne po zimie.

Z danych Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) wynika, że do wypadków zazwyczaj dochodzi między godz. 17.00 a 22.00. Najczęściej na drogach lokalnych, powiatowych i wojewódzkich, które przecinają tereny leśne lub znajdują się w ich bliskim sąsiedztwie. Przeważnie uczestniczą w nich łosie, sarny, lisy, jelenie zające czy dziki. O ich obecności powinny ostrzegać znaki drogowe. Warto zwrócić na nie uwagę. Żółte trójkąty z symbolem jelenia szczególnie gęsto rozsiane są w okolicach Kampinoskiego Parku Narodowego, w Bieszczadach i na Podkarpaciu czy na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Spotkanie z dzikimi zwierzętami na drodze. Czego nie wolno robić?

Gdy widzisz przed sobą znak drogowy „Uwaga! dzikie zwierzęta”, zdejmij nogę z gazu. Kiedy przejeżdżasz przez tereny leśne otoczone polami, zachowaj szczególną ostrożność i zwolnij, nawet jeśli przepisy tego nie wymagają.

Kiedy na Twojej drodze pojawi się dzikie zwierzę, pod żadnym pozorem:

nie używaj klaksonu - to naturalna reakcja, jednak zazwyczaj przynosi skutek odwrotny od zamierzonego i łoś lub sarna zastygają w bezruchu, zamiast uciekać

- to naturalna reakcja, jednak zazwyczaj przynosi skutek odwrotny od zamierzonego i łoś lub sarna zastygają w bezruchu, zamiast uciekać nie błyskaj światłami – to może przestraszyć zwierzę

– to może przestraszyć zwierzę nie zjeżdżaj na drugą stronę drogi, to powoduje ryzyko zderzenia się z innym samochodem lub uderzenia drzewo

Jeśli przez drogę przeszła sarna lub dzik, zwolnij i zaczekaj – te gatunki żyją w gromadach, więc pojawienie się jednego osobnika może oznaczać, że za chwilę zjawi się całe stado. Gdy zobaczysz dzikie zwierzę na drodze, należy zahamować, zachowując ostrożność.

Zauważyłeś, że dzikie zwierzę dziwnie się zachowuje – na przykład ma trudności z poruszaniem się, a na jego ciele widać obrażenia i krew? Zawiadom o tym policję, straż miejską lub Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Jak zachować się po zderzeniu z dzikim zwierzęciem?

Gdy łoś wpadł Ci na maskę lub sarna wylądowała pod kołami Twojego samochodu, nie powinieneś opuszczać miejsca wypadku. Tego wymaga art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt. Dalsze czynności po wypadku powinny wyglądać następująco:

powiadom policję lub straż miejską o zdarzeniu – do kompetencji służb należy m.in. wezwanie weterynarza, który zdecyduje o dalszych losach potrąconego zwierzęcia, jeśli w dalszym ciągu znajduje się ono w miejscu wypadku

lub straż miejską o zdarzeniu – do kompetencji służb należy m.in. wezwanie weterynarza, który zdecyduje o dalszych losach potrąconego zwierzęcia, jeśli w dalszym ciągu znajduje się ono w miejscu wypadku jeśli Ty lub Twoi pasażerowie ucierpieliście w wypadku, wezwij pogotowie ratunkowe

zabezpiecz miejsce kolizji trójkątem ostrzegawczym i włącz światła awaryjne

jeśli Twój samochód został zniszczony, wezwij pomoc drogową

jeżeli zamierzasz ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzony pojazd, zrób zdjęcia okolicy wypadku, sfotografuj wszystkie uszkodzenia samochodu i poproś funkcjonariuszy o przekazanie notatki, która również może posłużyć jako dowód w postępowaniu odszkodowawczym

Odszkodowanie za wypadek z udziałem dzikich zwierząt

Dorosły samiec łosia waży ok. 700 kg, a waga klępy (samicy) dochodzi do 500 kg. Siła uderzenia będzie więc ogromna, nawet jeśli jedziesz z prędkością 60 km/h. W mediach często pojawiają się zdjęcia samochodów po takim wypadku – w wielu przypadkach dochodzi do szkody całkowitej.

Odpowiedzialność za wypadki spowodowane przez dzikie zwierzęta spoczywa na zarządcach dróg, którzy mają obowiązek postawić odpowiednie znaki (A-18b) w miejscach, gdzie szansa na spotkanie z dziką zwierzyną jest największa. To właśnie od nich możesz domagać się rekompensaty finansowej, jeśli droga nie była odpowiednio zabezpieczona.

Jeżeli znak ostrzegawczy był zlokalizowany w pobliżu miejsca wypadku, uzyskanie odszkodowania będzie bardzo trudne. Jeśli jednak chcesz dochodzić swoich racji przed sądem, musisz skompletować wszystkie dowody potwierdzające przebieg zdarzenia, a więc:

zdjęcia uszkodzonego auta i miejsca wypadku

zeznania ewentualnych świadków

notatkę policyjną

statystyki wypadków z udziałem dzikich zwierząt

Pamiętaj, że tego rodzaju szkody nie da się pokryć z obowiązkowego ubezpieczenia samochodu OC. Możesz liczyć tylko na polisę AC (autocasco), jeśli ochrona przed skutkami wypadków z udziałem dzikich zwierząt została uwzględniona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).