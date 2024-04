Ceny paliw na stacjach od 15 kwietnia. Nie polubisz poniedziałku

Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw od poniedziałku 15 kwietnia? Odpowiedzi niosą najnowsze raporty analityków rynku.

– Wyraźnie podrożały na polskim rynku benzyny. Tego rodzaju zmiany możliwe są jeszcze w kolejnych dniach, a na rynku międzynarodowym coraz głośniej mówi się o czynnikach mogących podbić ceny ropy. To zapewne nie będzie obojętne dla paliw w naszym kraju – zapowiadają przedstawiciele e-petrol.pl. Oto szczegóły zmian w kosztach tankowania…

Reklama

Ile kosztuje benzyna 95? Coś dziwnego dzieje się z cenami paliw

Paliwo w rafineriach tanieją, ale to nie znaczy, że najbliższe dni 15 i 21 kwietnia 2024 przyniosą obniżki na stacjach. Benzyna 95 między będzie kosztować 6,60-6,71 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 to wydatek na poziomie 7,24-7,35 zł/l. Kierowcy samochodów s z silnikiem Diesla będą tankować olej napędowy za 6,64-6,75 zł. Gaz LPG to ceny w przedziale 2,83-2,90 zł/l.

Nowy cud na stacjach. Im bliżej majowego weekendu, tym drożej. Pęknie 7 zł za litr benzyny?

Reklama

Z kolei analitycy BM Reflex zauważają, że im bliżej majowego weekendu, tym większe ryzyko dalszych podwyżek cen paliw na stacjach. Benzyna 95 podrożała o 7 groszy do 6,67 zł/l. Droższa o 8 groszy jest benzyna 98 – kosztuje 7,28 zł/l. Diesel zdrożał o grosz co ceny na poziomie 6,73 zł/l. Litr gazu LPG to przynajmniej 2,87 zł.

– Ceny diesla pozostają na niezmienionym średnim poziomie od 20 marca, natomiast podwyżki cen benzyny są ponownie wyższe niż przed tygodniem. W sumie w wyniku ostatnich zmian cen różnica między benzyną 95 i dieslem z 23 groszy na litrze zmniejszyła się do 6 groszy. Warto podkreślić, że na pojedynczych stacjach ceny benzyny 95 i oleju napędowego zbliżają się do poziomu 7 zł/l – zauważają analitycy.

Tanio już było, zwłaszcza benzyna zdrożeje

Zdaniem ekspertów o spadkach hurtowych cen paliw szybko zapomnimy i na pewno nie będzie przestrzeni do większych obniżek cen paliw na stacjach przed majowym weekendem. Szczególnie, że w tym tygodniu istnieje ryzyko kilkugroszowych podwyżek cen paliw, zwłaszcza benzyny.

– Ostatecznie skala potencjalnych podwyżek będzie uzależniona sytuacji na rynku międzynarodowym, rynek ropy czeka bowiem na rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie – skwitowali przedstawiciele BM Reflex.