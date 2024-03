Ile kosztuje benzyna 95, diesel i LPG?

Ceny benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG obrazują najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają kierowców od 15 marca 2024 roku?

Zdaniem ekspertów na rynku hurtowym ceny benzyny 95 są najwyższe od listopada 2023 roku. Taka sytuacja w ostatnich dniach miała przekładać się na wartości prezentowane na pylonach stacji paliw.

Zmiany cen paliw na stacjach. Po ile benzyna 95, diesel i gaz LPG?

Benzyna 95 od początku bieżącego tygodnia miała średnio kosztować w przedziale 6,38-6,49 zł za litr. Diesel to wydatek na poziomie 6,61-6,72 zł/l. Kierowcy samochodów z instalacją LPG mieli tankować gaz za 2,89-2,90 zł/l.

Paliwo Cena Benzyna 95 6,38-6,49 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,61-6,72 zł/l Gaz LPG 2,89-2,90 zł/l

Oto nowe ceny benzyny, diesla i LPG od 15 marca 2024 roku

Teraz z najnowszego raportu e-petrol.pl wynika, że 15 marca 2024 roku benzyna 95 będzie o 2 grosze tańsza - kierowcy zapłacą średnio 6,39 zł/l. Także diesel potaniał o 2 grosze do poziomu 6,67 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 oraz gaz LPG pozostają na poziomie odpowiednio 6,99 zł/l i 2,89 zł/l.

Paliwo Cena od 15 marca 2024 roku Zmiana Benzyna 95 6,39 zł/l taniej o 2 grosze Benzyna 98 6,99 zł/l bez zmian Olej napędowy czyli diesel 6,67 zł/l - 2 grosze Gaz LPG 2,89 zł/l bez zmian

Ile kosztuje paliwo w Polsce? Nowe ceny w województwach

Benzyna 95 najtańsza jest obecnie na Śląsku - kosztuje przeciętnie 6,32 zł/l. Diesel z ceną 6,57 zł/l jest najbardziej atrakcyjny cenowo w województwie łódzkim.

Gaz LPG najmniej kosztuje także województwie świętokrzyskim. Cena 2,75 zł/l z pewnością cieszy kierowców.

Za to kierowcy na Mazowszu nie mają powodów do radości – tu benzyna 95 jest najdroższa w kraju i kosztuje średnio 6,55 zł/l. Także diesel ma najwyższe ceny także na Mazowszu – za litr oleju napędowego trzeba zapłacić 6,76 zł.

Gaz LPG jest najdroższy w województwach lubuskim i zachodniopomorskim. Litr tego paliwa kosztuje od 2,96 zł.

Takich cen benzyny 95 i diesla nie było od wiosny 2023 roku. Nawet 39 groszy taniej

Zdaniem ekspertów BM Reflex średnia krajowa cena benzyny 95 oraz oleju napędowego to odpowiednio 6,45 zł/l oraz 6,69 zł/l. W skali minionego tygodnia to taniej odpowiednio o 2 i 3 grosze. Gaz LPG potaniał o 1 grosz do 2,89 zł/l. Co ciekawe, benzyna 95 jest aktualnie 25 groszy tańsza niż przed rokiem, natomiast diesel aż 42 grosze.