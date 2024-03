Konfiskata samochodu od 14 marca. Komu policja zabierze auto?

Konfiskata samochodu od dziś wchodzi w życie. Zgodnie z nowymi przepisami od 14 marca 2024 roku kierowca, który będzie miał 1,5 promila i więcej alkoholu we krwi musi liczyć się z utratą auta.

– Najpierw policja tymczasowo zajmie jego samochód na okres do 7 dni. Następnie prokurator zabezpieczy pojazd i wreszcie sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek auta – wynika z procedury. Tak samo stanie się przy prowadzeniu po narkotykach.

Z kolei w przypadku kierującego, który spowodował wypadek, sąd może orzec przepadek pojazdu mechanicznego, jeżeli zawartość alkoholu w jego organizmie jest niższa 1 promil we krwi. Wyższy wynik badania i sąd obowiązkowo orzeka przepadek. Ucieczka z miejsca wypadku również oznacza odebranie pojazdu. Tak samo stanie się w przypadku recydywy i nie będzie miała znaczenia zawartość alkoholu we krwi lub w wydychanym przez sprawcę powietrzu. Przepadek będzie orzekany niezależnie od stopnia stanu nietrzeźwości. Skonfiskowane auta trafią na licytację komorniczą.

Kiedy przepadek równowartości pojazdu?

Alternatywą dla konfiskaty samochodu jest przepadek równowartości auta. Mówi o tym art., 44b par. 2 Kodeksu karnego, który wskazuje dwie okoliczności zastosowania tego przepisu:

orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego jest niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie,

pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy.

Jak oszacują wartość pojazdu zabranego pijanemu kierowcy?

Jak będzie szacowana równowartość pojazdu? Sąd najpierw sprawdzi wartość pojazdu określoną w polisie. Czyli kara określona przez wymiar sprawiedliwości będzie równa kwocie, na jaką ubezpieczyciel wycenił auto.

W razie braku ubezpieczenia sąd posłuży się średnią wartością rynkową auta, która uwzględnia m.in. markę, model, rok produkcji, typ nadwozia, rodzaj napędu i silnika oraz przebieg. Przy czym nikt nie będzie bawić się w indywidualną wycenę konkretnego egzemplarza np. przez biegłego. Dopiero w przypadku aut zabytkowych do akcji ma wkroczyć biegły sądowy, który wyliczy wartość pojazdu. Tym zapisem twórcy ustawy rozwiązali problem samochodów rozbitych, sprzedanych czy "straconych" (np. sfingowana kradzież czy podpalenie).

Konfiskata samochodu w przypadku kierowców zawodowych? Także w przypadku kurierów? Nawiązka do 100 tys. zł

Co z kierowcami zawodowymi? Zgodnie z art. 44b § 3 kodeksu karnego: Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy.

W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Górna granica nawiązki wynosi 100 000 zł. Tym samym kierujący musi spełnić dwa warunki: pojazd nie może być jego własnością i wykonuje czynności zawodowe lub służbowe dla pracodawcy polegające na prowadzeniu pojazdu. Jeżeli chodzi o kurierów dużo zależy od tego na jakiej podstawie prawnej wykonują swoje zadania i co wynika z ich obowiązków opisanych w umowie.

Kierowca pod wpływem alkoholu prowadził samochód w leasingu lub najmie?

Wobec kierowców aut w leasingu czy najmie będzie orzekany przepadek równowartości pojazdu mechanicznego (zgodnie z art. 44b § 2 kodeksu karnego). Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy - średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

Konfiskata samochodu i zmiana przepisów w ostatniej chwili

Tak drakońskie kary od 14 marca to efekt przepisów opracowanych przez poprzednie ministerstwo sprawiedliwości. Nowy resort na dwa dni przed ujawnił zmiany, które przewidują łagodniejsze rozwiązania. Najważniejszą jest rezygnacja z obligatoryjności konfiskaty samochodu lub innego pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę pod wpływem alkoholu. – W dalszym ciągu pozostanie jednak możliwość orzeczenia takiego przepadku – podkreślają twórcy nowej reformy.

Poza odejściem od obowiązkowej konfiskaty samochodów znikną też przepisy budzące zastrzeżenia konstytucyjnie. – Prawo dotyczące przepadku pojazdów mechanicznych zostanie dostosowane do standardów konstytucyjnych – zapowiada ministerstwo. Trzecia zmiana to wprowadzenie nowej przesłanki do orzeczenia nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Kierowca miałby ponosić konsekwencje finansowe w przypadku, gdy konfiskata auta jest niecelowa lub niemożliwa.

Od 14 marca obowiązkowa konfiskata samochodu w trzech sytuacjach

Podsumowując. Do czasu złagodzenia przepisów kierowcy muszą liczyć się ze srogimi konsekwencjami jazdy na podwójnym gazie. Od 14 marca konfiskata samochodu grozi w trzech sytuacjach:

Minimum 1,5 promila alkoholu w organizmie - jeśli alkomat pokaże taki wynik, auto przepada. Wyjątkiem mają być dobrze uzasadnione, szczególne przypadki, w których kierujący wsiada za kierownicę,

- jeśli alkomat pokaże taki wynik, auto przepada. Wyjątkiem mają być dobrze uzasadnione, szczególne przypadki, w których kierujący wsiada za kierownicę, Przestępstwo w warunkach recydywy - jeśli kierowca dopuszcza się jazdy w stanie nietrzeźwości drugi raz w ciągu dwóch lat, konfiskata będzie bezwarunkowa,

- jeśli kierowca dopuszcza się jazdy w stanie nietrzeźwości drugi raz w ciągu dwóch lat, konfiskata będzie bezwarunkowa, Wypadek i ucieczka z miejsca zdarzenia - ucieczka z miejsca zdarzenia jest traktowana tak, jak spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu. Prawo konfiskaty zadziała nawet, jeśli sprawca był trzeźwy.

Co grozi za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu? Kary w 2024 roku

Obecnie za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) grozi mandat w wysokości co najmniej 2500 zł. Za stężenie powyżej 0,5 promila kierowcy mogą zapłacić od 5 tys. do 60 tys. zł. W obu przypadkach otrzymuje się też 15 punktów karnych.