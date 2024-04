Mandat do 2500 zł, 15 punktów karnych i utrata prawa jazdy – to konsekwencje, które mogą spotkać kierowcę za znakiem D-42. Powód? Ta tablica informuje o wjechaniu w obszar zabudowany, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Jej przeoczenie może oznaczać kłopoty.