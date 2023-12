Benzyna 95 i diesel, czyli ceny paliw na święta 2023

Ceny benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG zapowiadają najnowsze raporty analityków runku. Jakie stawki za litr powitają kierowców na stacjach paliw?

– Przedświąteczne wyjazdy zapewne nie będą okresem rosnących cen. Mamy w obecnej sytuacji na tyle duże marże operatorów stacyjnych, że można spodziewać się, że przy pewnej redukcji będą one pomagały w utrzymaniu stosunkowo niskich cen w czasie wzmożonego ruchu w końcówce roku – oceniają eksperci e-petrol.pl.

Ceny paliw spadają, ale czarne chmury już nadciągają

W mijającym tygodniu najbardziej potaniała benzyna 95. Po obniżce o 10 groszy 95-ka kosztuje średnio 6,29 zł/l. Diesel staniał o 7 groszy do ceny na poziomie 6,49 zł/l. Tankowanie gazu LPG to wydatek na poziomie 2,95 zł/l.

Jakie ceny paliw w ostatnim tygodniu 2023 roku?

Od poniedziałku 25 grudnia do końca 2023 roku benzyna 95 ma kosztować 6,22-6,34 zł/l. Cena szlachetniejszej benzyny 98 to poziom 6,83-6,96 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla mają tankować olej napędowy za 6,42-6,55 zł/l. Autogaz będzie lokował się w widełkach 2,92-2,98 zł/l. I to tyle dobrych informacji…

Paliwo Cena od 25 do 31 grudnia 2023 Benzyna 95 6,22-6,34 zł/l Benzyna 98 6,83-6,96 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,42-6,55 zł/l Gaz LPG 2,92-2,98 zł/l

Podwyżki cen paliw - od 1 stycznia 2024 roku koniec radości

Zdaniem analityków utrzymanie niskich cen po nowym roku może być już trudniejsze. Pierwszym tego sygnałem są podwyżki w hurtowych cennikach polskich rafinerii.

Przedświąteczny tydzień na rynku naftowym przyniósł wzrost cen surowca i ropa Brent na giełdzie w Londynie, pierwszy raz od początku grudnia, pokonała poziom 80 dolarów. Zwyżkę napędzała pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa w rejonie Morza Czerwonego, która skłoniła dużą część operatorów morskiej logistyki do rezygnacji z wyboru najkrótszej trasy z Azji do Europy przez Kanał Sueski.