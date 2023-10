Niskie ceny benzyny i diesla stają się historią. To koniec piątki z przodu na dystrybutorach paliw. Po wyborach także Orlen zaczyna "pękać" i wprowadza podwyżki. "Dostaliśmy polecenie podnosić, to podnieśliśmy" – stwierdził pracownik jednej ze stacji we Wrocławiu.