Światła przeciwmgielne - kiedy włączać?

Pochmurne, krótkie dni, deszczowa pogoda i mgły - jesień na drogach to nic przyjemnego. Niewiele wspólnego z przyjemnością ma też jazda za samochodem kierowcy, który nie wie, jak prawidłowo używać świateł przeciwmgielnych. To częsty grzech uczestników ruchu na polskich drogach. Rzadko używany przycisk w samochodzie i tak z reguły jest nadużywany przez nadgorliwych kierujących. Należy się za to mandat, ale to przecież kwestia nie tylko prawa, ale i kultury jazdy.

Światła przeciwmgłowe a prawo

Światła przeciwmgielne, poprawnie nazywane też przeciwmgłowymi, emitują mocne, czerwone światło, dzięki któremu nasz samochód jest widoczny nawet w gęstej mgle. Co oznacza „gęsta mgła”? Tę kwestię regulują przepisy, które za chwilę omówimy.

Mówiąc o światłach przeciwmgielnych mamy najczęściej na myśli światła tylne - przednie również występują w wielu autach, ale nie są wymagane przez prawo. Zresztą, to widoczność tylnej części samochodu jest kluczowa dla bezpieczeństwa, gdy stoimy lub poruszamy się we mgle gęstej jak mleko.

Światła przeciwmgielne - za niewiedzę mandat i punkty

To, kiedy powinniśmy włączać i wyłączać światła przeciwmgłowe określa ustawa Prawo o ruchu drogowym. Kodeks wyjaśnia, kiedy stosować ten rodzaj świateł. Artykuł 30. odpowiada na kluczowe pytanie, bo brzmi następująco:

Art. 30. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:

1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:

a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,

b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;

(…)

2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

Skracając tekst z ustawy - prawo nakłada na nas obowiązek korzystania z przeciwmgielnych tylko w bardzo gęstej mgle - przy widoczności mniejszej niż 50 metrów. Takie mgły występują w naszym kraju bardzo rzadko, a regularnie pojawiają się w niewielu miejscach w Polsce, m.in. w górach czy na terenach o specyficznej rzeźbie terenu.

Widok auta na światłach przeciwmgielnych w warunkach lekkiego zamglenia nie jest jednak niczym szczególnym. Kierowcy oślepiają w ten sposób jadących za nimi (zwłaszcza po zmroku i w mieście), a co gorsza, sprawiają, że światła "stop" są mniej widoczne. Za nieuzasadnione używanie świateł przeciwmgłowych policja może nam wręczyć mandat w wysokości 100 zł oraz 2 punkty karne. To niewysoka kara, ale po co ryzykować?

Dlaczego kierowcy nadużywają świateł przeciwmgielnych?

Na to pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Jest spora szansa, że rzadko występujące mgły są po prostu kuszącą okazją do wciśnięcia guzika, z którego na co dzień nie korzystamy. Zdarza się również, że mgła na drodze się przerzedza, a światła zostają, bo kierowca zapomina ich wyłączyć np. po wjeździe do miasta. Kolejnym, niezbyt pocieszającym wyjaśnieniem jest to, że kierowcy po prostu nie znają obowiązujących przepisów, lub nie potrafią stwierdzić, ile to właściwie jest 50 metrów. Nikt nie ma miarki w oku, ale warto przyjąć prostą zasadę - jeśli mamy wątpliwości, czy widoczność wynosi mniej niż 50 metrów, w rzeczywistości z pewnością jest ona większa. Gdy widoczność spada poniżej określonego w przepisach poziomu, raczej nie będziemy mieli wątpliwości, że to już czas na włączenie świateł przeciwmgielnych.

Przednie światła przeciwmgielne

A co z przednimi światłami przeciwmgielnymi? Korzystanie z tego opcjonalnego oświetlenia nie jest tak groźne - nie oślepiają one tak, jak tylne. Przepisy stanowią, że możemy korzystać z takiego oświetlenia zarówno podczas występowania gęstej mgły, jak i na krętych drogach od zmierzchu do świtu. Kręta droga musi być jednak oznaczona odpowiednim znakiem, a opisuje to punkt 5. artykułu 51 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Znaki te to A-3 i A-4 (niebezpieczne zakręty ze wskazaniem kierunku pierwszego z nich) z dodatkowymi tabliczkami: