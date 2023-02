Reklama

Ceny benzyny i oleju napędowego w przyszłym tygodniu zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają na stacjach paliw?

– Ostatni tydzień lutego przyniósł zaskakującą kontynuację obniżek cen oleju napędowego na stacjach. Zanotowaliśmy aż 17-groszową obniżkę ceny tego paliwa do poziomu 7,28 zł. Jest to najniższa cena od września 2022 roku. Na przestrzeni całego lutego diesel potaniał aż o 37 groszy – wyliczył Grzegorz Maziak z e-petrol.pl.

Cena benzyny, diesla i LPG, koniec mocnych obniżek na stacjach wyhamują

Jego zdaniem mniej powodów do zadowolenia mają kierowcy tankujący benzynę 95. Cena tego paliwa wzrosła o 5 groszy do 6,72 zł. Notowania gazu LPG poszły w górę o 1 grosz do poziomu 3,25 zł.

Reklama

Cena diesla? Koniec radości, marża stacji paliw nie jest z gumy

– Obniżka diesla jest zaskakująca bo odbyła się w dużej mierze kosztem marż operatorów rynku detalicznego – zauważył ekspert. – Marże, które widzimy obecnie są już na tak niskim poziomie, że nie ma za bardzo przestrzeni do dalszych mocniejszych ruchów w dół – wskazał.

Ceny paliw od poniedziałku 27 lutego, ile kosztuje benzyna 95 i diesel?

Ile zapłacimy za litr benzyny 95 czy diesla od poniedziałku 27 lutego do 5 marca? Eksperci twierdzą, że nie będzie już kolejnej obniżki w średnich cenach oleju napędowego. Stabilność dotyczyć może także autogazu. Oto przewidywane przez analityków przedziały dla poszczególnych gatunków paliw:

Paliwo Cena za litr Benzyna 95 6,65-6,76 zł/l Benzyna 98 7,30-7,42 zł/l Olej napędowy, czyli diesel 7,23-7,34 zł/l Gaz LPG 3,22-3,28 zł/l

Benzyna 95 droższa na koniec lutego, jakie ceny od poniedziałku

Z kolei analitycy Biura Maklerskiego Reflex wyliczają, że od początku lutego ceny diesla na stacjach spadły już średnio 45 groszy na litrze. Przez cały, miesiąc mimo wahań cen na części stacji, na stabilnym poziomie utrzymały się średnie ceny gazu LPG. Więcej niż na koniec stycznia płacimy natomiast za benzynę bezołowiową 95 o 7 groszy na litrze.

– W najbliższych dniach obniżki cen paliw, a zwłaszcza oleju napędowego, o ile się jeszcze utrzymają, to będą o wiele mniejsze – wskazują eksperci BM Reflex. Obecnie koszty tankownia na stacjach wynoszą odpowiednio:

Paliwo Cena za litr Zmiana Benzyna 95 6,71 zł/l - 2 gr/l Benzyna 98 7,37 zł/l -3 gr/l Olej napędowy, czyli diesel 7,21 zł/l -20 gr/l Gaz LPG 3,21 zł/l -1 gr/l

Cena benzyny 95, diesla i gazu LPG w Polsce, za nami rok rekordowo drogich paliw na stacjach

Zdaniem analityków ceny paliw na stacjach wobec poziomów sprzed roku wciąż pozostają pozostają na dużo wyższym poziomie. Za benzynę bezołowiową 95 i 98 płacimy odpowiednio 1,15 i 1,55 zł na litrze więcej niż przed rokiem.

Olej napędowy jest droższy o 1,59 zł/l, a gaz LPG o 52 gr/l. Jest to porównanie do sytuacji z 24 lutego ub. r., to jest z pierwszego dnia wojny w Ukrainie. - Kolejne dni wojny przyniosły gwałtowny wzrost cen paliw na stacjach i w okresie do połowy marca ub. r. podwyżki cen benzyn bezołowiowej 95 i 98 wyniosły odpowiednio 1,66 i 1,84 zł/l , olej napędowy zdrożał o 2,49 zł/l, a autogaz o 1,12 zł/l - wyliczyli przedstawiciele BM Reflex.