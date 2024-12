Nowy odcinek autostrady A2

Aż trzy miesiące przed terminem oddano do użytku nowy fragment autostrady A2. Odcinek Mińsk Mazowiecki – Siedlce, pomiędzy węzłami Groszki i Siedlce Zachód jest już do dyspozycji kierowców i choć popularne nawigacje na razie nie poprowadzą nową trasą, kierowcy od 18 grudnia mogą już jeździć szybszą i bezpieczniejszą drogą.

Nowym odcinkiem otwartym przed świętami, kierowcy pojechali we wczesnych godzinach popołudniowych. Do prawie 13-kilometrowego odcinka Groszki – Siedlce Zachód dołączyły fragmenty sąsiednich odcinków A2 udostępnionych w sierpniu br. To 3,6 km odcinka Kałuszyn – Groszki i początek Siedlce Zachód - Siedlce Południe (3,4 km). Łącznie w tym roku oddaliśmy do ruchu blisko 38 km autostrady A2.

Reklama

Autostrada do Siedlec otwarta przed terminem

Reklama

Otwarty przed terminem odcinek Groszki – Siedlce Zachód, o długości 12,9 km, zrealizowała firma Stecol Corporation. To chiński wykonawca, który zrealizował umowę opiewającą na 530 mln zł. Inwestycja dofinansowana została ze środków unijnych w ramach dwóch programów (POIiŚ i FEnIKS), a kwota dotacji wyniosła łącznie ok. 339 mln zł. Trasa w całości biegnie po nowym śladzie, a oprócz jezdni i infrastruktury bezpośrednio do niej przylegającej, w ramach inwestycji powstała ok. 600-metrowa estakada w dolinie Kostrzynia, osiem wiaduktów nad autostradą oraz 13 przejść dla zwierząt.

Oprócz nowego odcinka A2, wybudowany został również układ dróg, które przejmą na siebie obsługę ruchu lokalnego. Co ciekawe, pas pomiędzy jezdniami został opracowany tak, by w przyszłości dało się rozbudować autostradę o dodatkowy pas ruchu. Zamiast tak jak dotychczas wypełnić go humusem i zasiać trawę, GDDKiA chwali się zastosowaniem utwardzonego kruszywa z nawierzchnią szczelną, której szorstkość i przyczepność zminimalizują ryzyko utraty panowania nad pojazdem w przypadku zjechania z jezdni głównej.

To nowość przy polskich drogach i rozwiązanie pilotażowe, które pozwoli zminimalizować nakłady niezbędne do utrzymania drogi m.in. eliminując koszenie trawy i związane z tym utrudnienia w ruchu. Nawierzchnia nowego odcinka A2 w większości jest betonowa, choć na obiektach takich jak wiadukty zastosowano asfalt. Co to oznacza dla kierowców? Jazda może być dość głośna i nieco mniej komfortowa niż na typowych, asfaltowych trasach.

A2 pojedzie dalej. Te odcinki są w budowie

Kolejne cztery odcinki autostrady łączącej zachód ze wschodem są w realizacji. Kierowcy pojadą A2 aż do Białej Podlaskiej, a fragmenty o łącznej długości ponad 65 km, GDDKiA planuje oddać do użytku w 2025 roku. Jeden z nich, najbliżej Białej Podlaskiej, będzie gotowy już w tym roku, ale kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na z pozostałych trzech.

Jakie są dalsze plany na rozbudowę drogi? GDDKiA zakłada przedłużenie A2 do granicy z Białorusią odcinkiem o łącznej długości ok. 32 km. 11 grudnia br. ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu technicznego i wykonawczego oraz budowę A2 Kijowiec – Dobryń. W trakcie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) są zadania od Białej Podlaskiej do Kijowca oraz od Kijowca do Dobrynia. Na ostatni fragment trasy, od Dobrynia do granicy (6,8 km), postępowanie w sprawie decyzji ZRID jest zawieszone z uwagi na kontekst polityczny. O jego kontynuacji zaważy sytuacja geopolityczna i stosunki z Białorusią.

Rozbudowa A2 również na odcinku Warszawa - Łódź

Ważna trasa stanowiąca transeuropejski szlak w sieci TEN-T zostanie rozbudowana również na kluczowym i bardzo obciążonym odcinku ze stolicy do Łodzi. GDDKiA informuje, że przygotowuje dokumentację niezbędną do poszerzenia 89 km tej trasy o dodatkowy pas ruchu - od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa. W październiku 2024 roku złożone zostały wnioski o uzyskanie decyzji ZRID. W przyszłym roku ogłoszone zostaną przetargi na wyłonienie wykonawców rozbudowy, a realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2026-2029.