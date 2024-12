Mandat za pijanego pasażera

Czy kierowca może otrzymać mandat za przewożenie nietrzeźwych osób w samochodzie? Czy pijany pasażer musi siedzieć z tyłu? Wokół tematu pojawiło się sporo mitów, a wielu kierowców nie wie, co dokładnie mówią przepisy. Według obowiązującego prawa pasażer może być pijany, choć warto zauważyć, że od tej zasady obowiązuje jeden, istotny wyjątek.

Ogólna zasada jest jednak prosta - dopóki pasażerowie mają zapięte pasy i nie ingerują swoim zachowaniem w bezpieczeństwo jazdy, w przewożeniu nietrzeźwych nie ma nic złego. Kierowcy samochodów osobowych nie muszą obawiać się przewożenia osób, o ile niestraszny im bałagan, częste postoje i inne współwystępujące "uroki" takiej jazdy. Prowadzenie auta, w którym trwa impreza to scenariusz wyjątkowo niekorzystny dla kierowcy - może negatywnie wpłynąć na jego skupienie i koncentrację.

500 zł i 10 punktów. Oto kara za pijanego pasażera

Komu grozi w takim razie wspomniana wyżej kara? Jest jeden przypadek, w którym jazda z pijanym lub nietrzeźwym pasażerem może rodzić konsekwencje. Mandat za przewożenie pasażera w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu może, w razie kontroli drogowej, przytrafić się motocyklistom. O tym, że pasażerowie jednośladów muszą być trzeźwi, mówi Art. 45. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kierującemu pojazdem zabrania się przewożenia osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 1, na rowerze lub motorowerze albo motocyklu, chyba że jest przewożona w bocznym wózku - czytamy w akcie prawnym. Oznacza to, że tylko motocyklowa przyczepka umożliwia legalne i bezpieczne przewożenie nietrzeźwego pasażera. Jazda "na plecaku" i po alkoholu jest więc wykluczona.

Mandat za powyższe wykroczenie nie należy do najniższych. 500 zł i 10 punktów karnych - tyle zapłaci kierujący jednośladem, który zabrał ze sobą pijanego lub nietrzeźwego pasażera.

Idą zmiany w przepisach. Sprawdzą trzeźwość pasażera

W 2025 roku może nastąpić ważna zmiana w przepisach. W jej wyniku, policjant będzie mógł sprawdzić trzeźwość pasażera. O jaką sytuację chodzi? Ministerstwo Infrastruktury chce obniżenia minimalnej granicy wieku do uzyskania prawa jazdy kategorii B z 18 do 17 lat. Młody kandydat na kierowcę musiałby uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Po zdobyciu prawka nieletni kierowca miałby prowadzić auto wyłącznie pod nadzorem dorosłego, doświadczonego kierowcy w wieku minimum 24 l. Taka osoba musi mieć najmniej 5-letni staż posiadania prawa jazdy kat. B. Nie będzie mogła mieć na przestrzeni tych pięciu lat zatrzymanego uprawnienia i za każdym razem musi być w całkowicie trzeźwa. Podczas kontroli drogowej, funkcjonariusz będzie mógł więc zbadać alkomatem również siedzącego na prawym fotelu opiekuna.

Kontrola drogowa. Mandat dla pasażera

Na ten moment, jazda na prawym fotelu pod wpływem alkoholu nie jest zabroniona, ale warto pamiętać, że pijany pasażer może oznaczać kłopoty dla kierowcy. Jednym z częstszych wykroczeń nietrzeźwych pasażerów jest niestety to, o którym czytamy w Art. 145. Kodeksu wykroczeń.

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Wyrzucony przez okno niedopałek, puszka po piwie czy butelka, może więc skończyć się karą w wysokości przynajmniej 500 zł. W tym przypadku, mandat płaci oczywiście pasażer, ale kierowca drobiazgową kontrolę drogową ma jak w banku. Czasami, nieobliczalne zachowanie pijanego pasażera może również doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze, a w skrajnych wypadkach - do kolizji bądź wypadku. Jak wynika z policyjnych komunikatów, na polskich drogach zdarzają się sytuacje, w których nietrzeźwa osoba podróżująca z przodu zaciągnie hamulec ręczny podczas jazdy czy szarpnie kierownicą, doprowadzając do wypadku. W takiej sytuacji mamy do czynienia z przestępstwem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawcą jest w tym scenariuszu pasażer, któremu grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Odpowiedzialność pasażera może jednak dotyczyć również mniej poważnych sytuacji, np. stłuczki czy kolizji. Niezależnie od stanu trzeźwości, pasażer może zostać uznany za winnego w takiej sytuacji. Grozi mu wówczas mandat w wysokości kwoty przewidzianej za dane wykroczenie powiększonej o 500 zł.

Pasy bezpieczeństwa. Kto zapłaci mandat?

Niektórych pijanych pasażerów ciężko namówić do zapięcia pasów bezpieczeństwa. Co w przypadku, gdy kierowca wiezie nietrzeźwą osobę, która nie dopełniła obowiązku? W razie kontroli drogowej mandat należy się tak prowadzącemu pojazd, jak i tym, którzy podróżowali bez zapiętych pasów. Niedopilnowanie tego wymogu może skończyć się mandatem dla każdej osoby w pojeździe. Kierowcy grozi mandat w wysokości 100 zł oraz 5 punktów karnych. Kierujący otrzyma dodatkowo 100 zł mandatu i kolejne 5 punktów karnych za przewożenie pasażerów niekorzystających z pasów. Pasażer, za swoje wykroczenie płaci 100 zł i z oczywistych względów, nie grożą mu punkty karne.