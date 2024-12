Ranking jakości aut. Honda i Porsche błyszczą

Nowy raport jakości TÜV wskazuje, które samochody najlepiej spisują się po kilkuletniej eksploatacji, a także wskazuje na modele, które najczęściej cierpią na usterki i awarie. Od lutego 2023 do czerwca 2024 specjaliści ocenili 10,2 miliona aut poruszających się po niemieckich drogach. 228 modeli zostało podzielonych na 6 grup wiekowych, a wyniki opracowano w formie zestawienia. Czego dokładnie dotyczyło badanie i jak interpretować jego rezultaty?

Badanie TÜV opierało się na danych zebranych podczas rutynowych przeglądów na stacjach diagnostycznych. Wykryte usterki i defekty wskazują więc w dużej mierze na jakość samochodu i użytych w nim podzespołów, ale wpływ na ogólny wynik danego modelu ma również to, jak starannie jest on utrzymywany przez kierowcę i czy jest on systematycznie i starannie serwisowany. Procentowy wynik wskazuje na odsetek aut, które "oblały" przegląd, dlatego w tym przypadku im mniej tym lepiej. O tym, dlaczego odpowiednia interpretacja wyników rankingu jest ważna, najlepiej opowiedzieć na konkretnych przykładach.

Oto najlepsze auta według ekspertów

Najlepszym wynikiem w całym badaniu (2,4%) szczyci się Honda Jazz. Lider kategorii aut w wieku 2-3 lat wyprzedził modele zajmujące kolejne lokaty: Volkswagena Golfa Sportsvana i Audi Q2. W kategorii wiekowej 4-5 lat na podium stanęły kolejno Porsche 911 Carrera, Volkswagen Golf i Volkswagen T-Roc. Triumf Porsche widoczny jest w każdej z kolejnych kategorii wiekowych. Jak to możliwe? Czy ten producent faktycznie produkuje tak solidne i trwałe auta?

Nie odmawiając marce z Zuffenhausen inżynieryjnego kunsztu i dbałości o detale, warto zwrócić uwagę, dlaczego model 911 od lat zajmuje tak wysokie lokaty w rankingach niezawodności. Zestawienie, o którym mowa w tym przypadku, nie bierze pod uwagę przebiegu, częstotliwości użytkowania auta i sposobu jego eksploatacji. Rewelacyjne wyniki flagowego sportowego modelu Porsche biorą się więc zarówno z wysokiej jakości samego auta, jak i z tego, że najczęściej są to zadbane, starannie serwisowane auta, nierzadko służące za drugi lub trzeci samochód w domu. Mało który kierowca dopuszcza przecież, by jego "oczko w głowie" pojechało na przegląd zaniedbane. Gdy mówimy o tanich i starszych, sytuacja wygląda już zgoła inaczej, co dobrze ilustrują wyniki z drugiego końca rankingu.

Te auta zawodzą najczęściej

Z uwagi na metodologię, z przymrużeniem oka należy traktować drugi biegun całego zestawienia, choć procentowe wyniki podpowiadają, w jakich samochodach możemy zaobserwować poważne wpadki. Najsłabiej wśród najmłodszych aut wypadła Tesla Model 3. Zdaniem ekspertów niechlubny rezultat 14,2% poważnych usterek bierze się przede wszystkim ze słabej jakości montażu i niechlujności na etapie produkcji. Wiele ze zgłoszonych problemów dotyczy np. elektroniki i oświetlenia, co jasno wskazuje na to, że Tesla cierpi na jakościowe uszczerbki. Oprócz Tesli, wśród trzech "najgorszych" aut w przedziale wiekowym 2-3 lat znalazły się Ford Mondeo i Skoda Scala, a więc typowe auta służbowe, stworzone do pokonywania setek kilometrów dzień w dzień. Zjawisko, o którym mowa w poprzednim akapicie widać jeszcze wyraźniej, gdy zerkniemy na kategorie wiekowe 6-7 lat i 8-9 lat. Niechlubne pierwsze miejsce zajmuje w nich Dacia Dokker z wynikami 26,5% i 30,9% usterek - choć na mizerne wyniki wpływają oszczędności i ogólna jakość aut taniej marki, rezultaty w badaniu TÜV dodatkowo pogarsza sposób, w jaki eksploatowane i serwisowane są tanie, użytkowe Dokkery.

Najsłabszy wynik w całym zestawieniu przypadł Renault Twingo w grupie wiekowej 12-13 lat. Aż 41,5% aut odesłano z kwitkiem - w wyniku wykrycia poważnych usterek nie przeszły one badania technicznego. W swoim opracowaniu, automobilklub ADAC zauważa, że w zeszłym roku 15 000 aut odjechało ze stacji kontroli pojazdów na lawecie. Restrykcyjne normy dotyczące przeglądów sprawiają, że u naszych zachodnich sąsiadów znacznie łatwiej o taką wpadkę i znacznie trudniej o pozytywny wynik badania niż w Polsce. W Niemczech, co piąty samochód nie zalicza badania technicznego, przeprowadzanego co dwa lata. ADAC wskazuje również, że flota poruszająca się po drogach starzeje się. W 2011 roku, średnia wieku aut w Niemczech wynosiła 8,3 roku. Dziś jest to już 10,3 roku. Dla porównania, w Polsce wynosi ten parametr wynosi obecnie niemal 15 lat.

Ranking niezawodności i jakości 2025 - wyniki

Tak prezentują się wyniki zestawienia TÜV z podziałem na grupy wiekowe:

Najlepsze auta według rankingu TUV 2025:

2-3 lat: Honda Jazz, Volkswagen Golf Sportsvan, Audi Q2

Honda Jazz, Volkswagen Golf Sportsvan, Audi Q2 4-5 lat: Porsche 911 Carrera, Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc

Porsche 911 Carrera, Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc 6-7 lat: Porsche 911 Carrera, Volkswagen T-Roc, Mazda CX-3

Porsche 911 Carrera, Volkswagen T-Roc, Mazda CX-3 8-9 lat : Porsche 911 Carrera, Volkswagen Golf Sportsvan, Mazda 2

: Porsche 911 Carrera, Volkswagen Golf Sportsvan, Mazda 2 10-11 lat: Porsche 911 Carrera, Mercedes Klasy A, Mercedes Klasy B

Porsche 911 Carrera, Mercedes Klasy A, Mercedes Klasy B 12-13 lat: Porsche 911 Carrera, Mitsubishi ASX, Volkswagen Golf Plus

