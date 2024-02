Wojsko na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych. To największe manewry NATO od 36 lat

Na drogach niemal całego kraju odbywa się wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z międzynarodowymi ćwiczeniami pod kryptonimem Steadfast Defender 24 i Dragon 24 - poinformował dziś Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Ćwiczenia "Steadfast Defender 2024" to największe manewry NATO od 1988 r. Bierze w nich udział 90 tys. żołnierzy z 31. krajów członkowskich i Szwecji. Większość działań odbędzie się w państwach Europy środkowej, w tym w Polsce.

– Przejazdy kolumn są wykorzystane jako element szkoleniowy m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami – zaznacza dowództwo.

Wielkie ruchy wojsk w Polsce. Specjalna prośba do kierowców

Dowództwo Generalne ma też prośbę o ochronę danych, nie publikowanie zdjęć zdradzających ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

– Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności – przestrzegł Sztab Generalny.

Wojsko obiecuje jednocześnie, że ruch pojazdów zostanie skoordynowany tak, by jak najmniej utrudniać ruch. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu WP, we współpracy z policją. Przegrupowania w ramach manewrów potrwają do końca maja 2014 roku.

Wojsko na drodze. Policja ostrzega: Nie wjeżdżaj przed transporter

– Spotykając na drodze kolumnę wojskowych pojazdów, pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Skupmy się na prowadzeniu auta, a nie na dodatkowych czynnościach, jak robienie zdjęć czy nagrywanie filmów – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Pod żadnym pozorem nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Transportery opancerzone czy ciężarówki to ogromna masa w ruchu, przez co ich droga zatrzymania jest znacznie dłuższa.

– Sprzęt militarny jest przewidziany do zadań bojowych, a więc może nie posiadać tak samo dobrej widoczności mijających go pojazdów, jak samochody cywilne – przestrzegł policjant.

Nowe znaki drogowe MLC dla wojskowych

GDDKiA zamontowała już specjalne znaki wojskowej klasyfikacji obciążenia, klasy MLC (Military Load Classification W1 - W7), które mówią o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów. Skala MLC różni się od tej stosowanej dla pojazdów cywilnych w Polsce. Znaki zamontowane przy drogach dla kierowców pojazdów cywilnych nie mają znaczenia.

Manewry wojsk NATO to reakcja na napaść Rosji na Ukrainę

Polska jest jednym z państw-gospodarzy ćwiczeń Steadfast Defender 2024. Jednym z elementów ćwiczenia będzie przyjmowanie w kraju sprzętu i żołnierzy sił zbrojnych sojuszników. Elementem ćwiczenia będzie też polskie narodowe ćwiczenia Dragon-24, w który, udział weźmie ok. 15 tys. polskich żołnierzy, wspartych przez ok. 5 tys. żołnierzy z państw sojuszników i 3500 sztuk sprzętu z 10 państw NATO.

Ćwiczenia Steadfast Defender 2024 są reakcją Sojuszu Północnoatlantyckiego na napaść Rosji na Ukrainę i rosyjskie groźby pod adresem państw NATO. Mają zweryfikować zdolność NATO do szybkiej mobilizacji i transportu wojsk amerykańskich w celu "wzmocnienia obronności Europy". Manewry będą przeprowadzane na obszarze od Atlantyku po wschodnią flankę NATO i przybiorą formę scenariusza konfliktu z "przeciwnikiem porównywalnej wielkości". W ćwiczeniach weźmie udział około 50 okrętów wojennych, 80 statków powietrznych i 1100 wozów bojowych.