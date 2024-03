Czy to już czas na letnie opony?

Wygląda na to, że mamy za sobą najcieplejszy luty w historii pomiarów. Temperatura w Polsce sięgała kilkunastu stopni Celsjusza, a drogowe warunki przypominały raczej drugą połowę kwietnia. Ci, którzy zapomnieli już o ataku zimy i rozważają wymianę opon na letnie, powinni się wstrzymać. Tak sugeruje prognoza pogody i tak też podpowiada zdrowy rozsądek.

Opony zimowe, które najlepiej sprawdzają się przy niskich temperaturach i na śniegu, w teorii najbardziej "lubią" gdy słupek rtęci na termometrze spada poniżej 7 stopni Celsjusza. Wcale nie oznacza to, że temperatury sięgające 10 stopni powinny być sygnałem do wymiany ogumienia.

Kiedy letnie opony?

Nawet jeśli temperatura sięga 12-13 stopni w ciągu dnia, znacznie zimniejsze pozostają pory, w których poruszamy się najczęściej, a więc poranki i późne popołudnia. Lokalnie w całej Polsce występują jeszcze przymrozki, a prognozy pogody sugerują, że w całej Polsce możemy niebawem spodziewać się mroźnych nocy. Dobre warunki drogowe, które obecnie występują w przeważającej części kraju, nie powinny uśpić naszej czujności. Już za kilka dni może nastąpić ochłodzenie, a marzec może okazać się nawet chłodniejszy od lutego!

Tak jak opony letnie lepiej wymienić na zimowe jeszcze przed pierwszymi opadami śniegu, tak z wymianą zimówek na ogumienie letnie nie ma się co spieszyć. Kapryśna pogoda wciąż może dać się we znaki, a ci, którzy przekreślili już szanse na opady śniegu tej zimy… z pewnością nie pamiętają jak nawet w kwietniu drogowcy bywali zaskoczeni nagłymi śnieżycami. Krótko mówiąc - z wizytą w wulkanizacji lub serwisie można poczekać aż nocne przymrozki skończą się na dobre, a na to póki co się nie zanosi. Dzienne temperatury nieprzekraczające 15 stopni Celsjusza nie stanowią większego problemu dla "porządnych" opon zimowych. Co tak właściwie kryje się za tym określeniem?

Kiedy należy wymienić opony?

Opony, które spełniają wymagania prawne, a porządne, godne polecenia opony to dwie różne rzeczy. Przepisy wskazują minimalną głębokość bieżnika na 1,6 mm. Dla bezpieczeństwa lepiej myśleć o wymianie, gdy bieżnik ma już około 3 mm. Zwłaszcza w przypadku opon zimowych, których zadaniem jest "wgryzanie się" w śnieg, lepiej nie próbować sprawdzać czy prawny limit jest związany z prawdziwym bezpieczeństwem i planować wymianę zawczasu.

Kolejnym istotnym parametrem jest wiek opony. Zdarza się, że bieżnika jest jeszcze sporo, ale wiek opony sprawia, że mieszanka gumowa twardnieje i zdecydowanie pogarsza właściwości opony. Trakcja słabnie, a opony potrafią robić się coraz głośniejsze. Przyjmuje się, że wiek 10 lat jest silnym wskazaniem do wymiany opony na nową. Drogowe warunki, sól, promienie UV czy wilgoć - wszystkie te czynniki przyczyniają się do szybszego starzenia gumy.

Jak wybrać opony letnie?

Poszukiwania nowych opon należy zacząć od określenia właściwego rozmiaru. Musi być on zgodny z tym, który przewidział producent samochodu, a tabelę z dopuszczalnymi rozmiarami (i właściwym ciśnieniem) znajdziemy z reguły na wnęce drzwi kierowcy pasażera, klapce wlewu paliwa lub w instrukcji obsługi. Sklepy internetowe często oferują wyszukiwarkę rozmiarów, ale pamiętajmy, że w takich bazach danych czasami występują błędy i rozbieżności, a koniec końców to my jesteśmy odpowiedzialni za dobór właściwego ogumienia.

Czy warto kupować tanie, chińskie opony?Testy prowadzone przez niezależne organizacje takie jak ADAC czy TÜV sugerują, że dobra opona nieznanej marki z Państwa Środka to rzadkość. Zdarza się, że chińskie ogumienie marki o wdzięcznej nazwie, której nie wygenerowałaby nawet sztuczna inteligencja, osiąga przyzwoite wyniki w teście, ale taki scenariusz to absolutny wyjątek, który zdaje się potwierdzać teorie o nierównej jakości takich produktów.

Dobrym kompromisem są opony marek ekonomicznych, należących do większych, renomowanych graczy. Zdarza się, że opony nieznanej marki wytwarzane są w zakładach należących do wiodących producentów, a technologie produkcji i projekt bieżnika mają wiele wspólnego z tymi, które były lub są stosowane w ogumieniu marek premium. Poszukując opinii i wyników testu zwracajmy uwagę na to, jakie rozmiary poddawane były próbom. Zdarza się, że opony doskonale sprawdzają się w mniejszych rozmiarach, ale szersze i większe warianty zawodzą w porównaniu z konkurencją. Pewne jest jedno - na letnich, zimowych i całorocznych oponach nie warto oszczędzać, nawet jeśli poruszamy się głównie po mieście i nie osiągamy zbyt dużych prędkości.