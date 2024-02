Gdy pojawia się decyzja ZRID, to jest to znak, że można na danym odcinku rozpoczynać roboty

W sytuacji, gdy inwestycja drogowa jest realizowana w systemie Projektuj i Buduj, procedura wygląda następująco: po odebraniu Koncepcji Programowej (KP) lub Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami KP, ogłaszany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy zarówno projektu, jak i budowy danej inwestycji. Wybrany wykonawca opracowuje niezbędną dokumentację, składa wniosek o wydanie decyzji ZRID, a po jej otrzymaniu rozpoczyna prace.

Natomiast w przypadku inwestycji realizowanych w systemie tradycyjnym, GDDKiA najpierw wybiera biuro projektowe poprzez przetarg. Biuro to ma za zadanie opracować dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Oprócz projektu budowlanego, przygotowywany jest również projekt wykonawczy. Po uzyskaniu decyzji ZRID w osobnym przetargu wybierany jest wykonawca inwestycji, który zrealizuje ją w terenie.

Reklama

Dla tych 33 odcinków dróg GDDKiA planuje do końca roku złożyć wniosek o ZRID:

woj. podlaskie (dwa odcinki o długości ok. 21,8 km)

S19 Czarna Białostocka – Białystok Północ S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo

woj. kujawsko-pomorskie (jeden odcinek o długości ok. 11,9 km)

S10 Toruń Zachód – Toruń Południe

woj. świętokrzyskie (cztery odcinki o długości ok. 63,6 km)

DK9 obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego S74 Kielce Zachód – Kielce (DK73) S74 gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego – Mniów S74 Łagów – Opatów

woj. małopolskie (cztery odcinki o długości ok. 37,7 km)

DK7 przebudowa układu drogowego Kraków – Libertów – Gaj DK79 rozbudowa od gr. woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa – z podziałem na III fragmenty

woj. lubelskie (cztery odcinki o długości ok. 61,7 km)

S12 Piaski – Dorohucza S12 Dorohucza – Chełm Zachód S12 Chełm – Dorohusk DK74 obwodnica Gorajca

woj. łódzkie i mazowieckie (jeden odcinek o długości 92,2)

A2 Łódź Północ – Konotopa poszerzenie autostrady o dodatkowy pas ruchu

woj. warmińsko-mazurskie (jeden odcinek o długości ok 3,2)

DK65 obwodnica Gąsek

woj. podkarpackie (jeden odcinek o długości ok. 12,5 km)

S19 Domaradz – Iskrzynia

woj. zachodniopomorskie (sześć odcinków o długości ok. 60,3 km)

DK10 obwodnica Mierzyna DK10 gr. państwa – Dołuje S6 Kołbaskowo – Dołuje S6 Dołuje – Police S6 Police – Goleniów DK22 obwodnica Szwecji

woj. mazowieckie (dwa odcinki o długości ok. 28,6 km)

S7 Czosnów – KiełpinDK53 rozbudowa Myszyniec – Kadzidło

woj. dolnośląskie (pięć odcinków o długości 58,6 km)

DK8 rozbudowa Szczytna – Kłodzko DK8 rozbudowa gr. państwa – Duszniki Zdrój S8 Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe S8 Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski S8 Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód

woj. lubuskie (dwa odcinki o długości ok. 13,4 km)

DK2 dostosowanie odcinka byłego przejścia granicznego do parametrów autostrady DK29 obwodnica Krosna Odrzańskiego

Dla tych 40 odcinków dróg GDDKiA planuje do końca roku uzyskać decyzję o ZRID:

woj. podlaskie (dwa odcinki o długości ok. 16,6 km)

S19 Dobrzyniewo – Białystok Zachód S19 Deniski – Haćki

woj. kujawsko-pomorskie (cztery odcinki o długości ok. 56 km)

S10 Bydgoszcz Południe – Bydgoszcz Emilianowo z rozbudową DK25 S10 Bydgoszcz Emilianowo – Solec S10 Solec – Toruń Zachód S10 Toruń Zachód – Toruń Południe

woj. śląskie (pięć odcinków o długości ok. 40 km)

S1 Kosztowy – Bieruń S1 Bieruń – Oświęcim z obwodnicą Bierunia DK78 obwodnica Pradeł DK78 obwodnica Kroczyc DK78 obwodnica Szczekocin i Goleniów

woj. świętokrzyskie (trzy odcinki o długości ok. 33,6 km)

S74 Mniów – Kielce Zachód DK9 obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego (odc. Rudka – Jacentów) DK73 obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej

woj. małopolskie (jeden odcinek o długości ok .12,2 km)

DK79 rozbudowa gr. woj. świętokrzyskiego i małopolskiego – Kraków

woj. lubelskie (16 odcinków o długości 243,1 km)

A2 Biała Podlaska – Kijowiec A2 Kijowiec – Dobryń A2 Dobryń – granica państwa S12 Piaski – Dorohucza S12 Dorohucza – Chełm Zachód S12 Chełm – Dorohusk S17 Zamość Wschód – Zamość Południe S17 Zamość Południe – Tomaszów Lubelski Północ S17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne S19 gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego – Międzyrzec Podlaski S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski S19 Radzyń Podlaski – Kock S19 obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej S19 Kock – Lubartów Północ S19 Lubartów Północ – Lublin DK74 obwodnica Gorajca

woj. warmińsko-mazurskie (jeden odcinek o długości ok 3,2)

DK65 obwodnica Gąsek

woj. wielkopolskie (jeden odcinek o długości ok 5,9)

DK15 obwodnica Koźmina Wielkopolskiego

woj. podkarpackie (trzy odcinki o długości ok. 44,5 km)

S19 Dukla – Barwinek S19 Domaradz – Iskrzynia S19 Sokołów Małopolski – Jasionka (dobudowa II jezdni)

woj. zachodniopomorskie (trzy odcinki o długości ok. 29,7 km)

S6 Kołbaskowo – Dołuje S6 Dołuje – Police DK10 obwodnica Mierzyna

woj. mazowieckie (jeden odcinek o długości ok. 11,3 km)

DK50 obwodnica Kołbieli

Decyzja o zezwoleniu na realizację to ważny moment także dla właścicieli ziemi

Decyzja o ZRID określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadzone przez właściwego dla danej inwestycji wojewodę. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - dokonają oszacowania wartości nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Ta decyzja będzie z kolei podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.