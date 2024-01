Budowa drogi S5

Nowy odcinek drogi S5 coraz bliżej. Fragment ekspresówki, który połączy Ostródę i Grudziądz ma mieć 90 km. Droga ekspresowa S5 do tej pory skomunikowała trzy miasta wojewódzkie – Wrocław, Bydgoszcz i Poznań a także, za pośrednictwem A1, Gdańsk. Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje jej dalsze przedłużenie z okolic Grudziądza do Ostródy, gdzie S5 połączy się z S7.

Kiedy droga S5 Ostróda - Grudziądz?

Prace nad nową drogą trwają, choć do jej otwarcia jeszcze daleko. Obecnie opracowywana jest dokumentacja niezbędna do wykonania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, a równolegle trwają spotkania z mieszkańcami gmin, przez które przechodzą proponowane warianty trasy.

Wszystkie prace przygotowawcze, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, według planu zakończą się w 2028 r. Ich orientacyjny koszt wyniesie około 33 mln zł, a całkowity koszt projektu i budowy drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem szacowany jest na ponad 5 mld zł. GDDKiA przewiduje, że zakończenie budowy nastąpi w roku 2032.

Przebieg drogi S5

Którędy poprowadzi droga S5? Rozpocznie się ona od połączenia z obwodnicą Ostródy w rejonie miejscowości Wirwajdy, a następnie przejdzie przez granicę województw, pomiędzy miejscowościami Kisielice i Łasin, kończąc na autostradzie A1, w rejonie Grudziądza. Poszczególne warianty proponowane na obecnym etapie różnią się szczegółowym przebiegiem.

Planowana droga S5 Ostróda - Grudziądz - parametry techniczne

klasa drogi: S (droga ekspresowa)długość: ok. 90 km (ok. 40 km w woj. kujawsko-pomorskim i ok. 50 km w woj. warmińsko-mazurskim)przekrój poprzeczny: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (2x2)prędkość do projektowania: 130 km/hobciążenie nawierzchni: 11,5 t/oś