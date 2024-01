Panek Carsharing w Gdańsku i dzikie złomowisko rozbitych samochodów na parkingu osiedlowym

– Panek Carsharing przypominamy, że parking na naszym osiedlu nie jest wasza bazą złomową – alarmują mieszkańcy dzielnicy Matarnia w Gdańsku, którzy z problemem walczą od jesieni 2023 roku. Widok może szokować, co potwierdzają zdjęcia.

Samochody z logo firmy wynajmującej auta na minuty na osiedlowy parking przywożono lawetami. Uzbierało się ich ok. 20. Straż Miejska rozkłada ręce, ponieważ: Pojazdy znajdują się na terenie, na którym nie obowiązuje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Może dlatego pewien 40-latek z Ukrainy z kijem bejsbolowym wziął sprawy w swoje ręce i powybijał w tych autach szyby, lampy i lusterka…

Panek: Zobowiązujemy się do usunięcia wszystkich niesprawnych pojazdów

Dziennik.pl zapytał firmę Panek, czy zamierza usunąć te samochody? I mamy odpowiedź, która powinna ucieszyć mieszkańców dzielnicy Matarnia w Gdańsku.

- Pragniemy poinformować, że podjęliśmy niezwłoczne kroki w celu rozwiązania problemu. Zobowiązujemy się do usunięcia wszystkich niesprawnych pojazdów z wspomnianego obszaru (dzielnicy Matarnia w Gdańsku). Wszystkie auta niezdolne do użytkowania zostaną przetransportowane do miejsc wyłączonych z użytku publicznego, eliminując tym samym wszelkie potencjalne niedogodności dla mieszkańców. Pragniemy jednocześnie zapewnić, że podejmiemy niezbędne środki zapobiegawcze, aby w przyszłości unikać podobnych sytuacji. Działania te obejmą wdrożenie skuteczniejszych procedur monitorowania i utrzymania zasad parkowania naszych pojazdów. Jesteśmy wdzięczni za państwa wyrozumiałość i doceniamy zaangażowanie we wspomnianą sprawę - poinformowała firma Panek Carsharing.

Mieszkańcy do firmy Panek: Natychmiast zabierajcie te samochody

Wcześniej radni dzielnicy Matarniaw oficjalnym piśmie domagali się od firmy Panek zabrania zalegających samochodów. Żądali też wyłączenia osiedla ze strefy, w której można zostawić auto po zakończeniu najmu.