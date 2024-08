Mandat za parkowanie przy markecie. Kara nawet 280 zł

Dzień dobry, nie spłacił Pan swojego zadłużenia (280 zł) wynikającego ze zdarzenia "Brak ważnego biletu parkingowego". Szczegóły dotyczące zadłużenia znajdzie Pan na odwrocie tego pisma. Może Pan szybko zakończyć działania prowadzone na zlecenie EuroPark Sp z o.o. przez KRUK S.A. - można przeczytać w piśmie jakie otrzymał jeden z kierowców.

- W ostatnim czasie kancelaria coraz częściej otrzymuje sygnały, że poszczególne firmy z branży parkingowej kierują do właścicieli pojazdów wezwania do zapłaty - zauważa Karol Hojda, radca prawny z Wrocławia. Jak uniknąć kłopotów?

Wziąłeś bilet za darmowe parkowanie pod sklepem, ale i tak dostałeś karę. Dlaczego?

Wjeżdżając na parking przy Biedronce, Lidlu lub innym markecie warto przezornie rozejrzeć się za parkometrem. Kary na poziomie 100-150 zł raczej nie będzie, jeśli w myśl regulaminu pobrany bilet uprawniający do darmowego postoju przez pierwsze 60 lub 90 minut zostawimy na desce rozdzielczej za szybą samochodu. To była dobra wiadomość…

Problem pojawia się, kiedy bilet schowamy do kieszeni – przez roztargnienie lub z lenistwa, bo samochód stoi daleko – i ruszymy na zakupy. Na takie osoby tylko czekają pracownicy firmy zarządzającej danym parkingiem. Nie brakuje też przypadków wystawienia wezwania do zapłaty osobom, które jeszcze nie zdążyły wrócić do auta od parkomatu z wydrukowanym biletem.

Dostał wezwanie do zapłaty po 46 sekundach od zaparkowania

– Zaparkowałem na parkingu: Kraków Łokietka Biedronka w celu zrobienia zakupów. Po pobraniu biletu parkingowego (godz. 13:44:14) wróciłem do samochodu gdzie za wycieraczką znalazłem wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, wystawione o godz. 13:45. Czas 46 sekund jest stanowczo za krótki na zapoznanie się z regulaminem parkingu i powrót z biletem parkingowym do auta na drugi koniec parkingu – napisał do UOKiK klient sklepu. Inną kontrowersyjną sytuacją była również ta, w której klient pobrał bilet i położył go za przednią szybą, jednak kontroler uznał, że nie jest on wystarczająco widoczny. Jak poradzić sobie z tymi problemami?

Anulowanie mandatu za parkowanie przy Biedronce czy Lidlu. Pierwszy sposób

Anulowanie "mandatu" za parkowanie przy Biedronce, Lidlu czy innym markecie jak np. Castorama najlepiej rozpocząć od przeczytania regulaminu parkingu. Często jest on naklejony na parkomacie lub w formie osobnej tablicy (bardzo drobnym drukiem). Na podany adres zarządcy parkingu należy wysłać paragon, który będzie dowodem naszych zakupów danego dnia i godziny – najlepiej listownie (można także mailowo). To powinno wystarczyć do anulowania wezwania do zapłaty. Co jeśli jednak mamy pecha i zarządca odmówi?

Drugi sposób na mandat za parking pod marketem

Pozostaje skarga do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – to może być wystarczająco przekonujące rozwiązanie. Szczególnie w obliczu dostarczenia UOKiK niezbitych dowodów na zakupy w danym miejscu i czasie. Urząd ma już na tym polu głośny sukces – ukarał spółkę TD System za nieuznawanie zasadnych reklamacji składanych przez kierowców, którzy parkowali przy sklepach Biedronka i Aldi. W efekcie poszkodowani mogli żądać zwrotu opłaty, a obie sieci nie korzystają już z usług tego zarządcy przysklepowych parkingów.