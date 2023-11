Nowa nawierzchnia na DK91

Zakończył się remont na 5-kilometrowym odcinku DK91 (dawniej DK1), na odcinku Nowa Wieś – Zawada. Inwestycja miała na celu podniesienie komfortu i bezpieczeństwa jazdy, a także zwiększenie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś. Wykonawca miał pełne ręce roboty: zadanie obejmowało przebudowę nawierzchni jezdni, skrzyżowań z drogami poprzecznymi, poboczy, zatok autobusowych, istniejących chodników i budowę ich nowych odcinków. Ponadto powstały zjazdy na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych, istniejące już przepusty zostały przebudowane, podobnie jak system odwodnienia. Wykonano także nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz oświetlenie drogi. Inwestycja zwraca uwagę również jednym szczegółem. Zastosowano tu nową nawierzchnię, która ma redukować hałas.

Cicha droga na nowym odcinku DK91

Co to za mieszanka? GDDKiA chwali się, że przebudowany odcinek drogi krajowej został wyłożony betonem asfaltowym. To mieszanka mineralno-asfaltowa o otwartej teksturze, zwana również skrótowo BBTM (beton bitumineuse trés mince). Stosuje się ją do warstw ścieralnych niewielkich grubości - od ok. 20 do 30 mm. W ramach remontu DK91 na odcinku Nowa Wieś - Zawada ułożono ją na całej długości fragmentu, a grubość warstwy to 3 cm. Łącznie na powierzchni ok. 90 tys. m2 ułożono jej 7 tys. ton.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pisze, że stosowane w nawierzchni kruszywo "ma nieciągłe uziarnienie" i tworzy połączenia "ziarno do ziarna". Cóż, dla kierowców i mieszkańców okolic drogi najbardziej liczy się z pewnością fakt, że nowa droga ma wyraźnie ograniczać hałas przejeżdżających samochodów. Dotychczasowe badania wykazały, że po zastosowaniu BBTM można liczyć na zredukowanie natężenia dźwięku nawet o 5-6 dB, co przy skali logarytmicznej oznacza kolosalną różnicę!

Cichy asfalt na drodze krajowej nr 91

Oprócz korzyści dla uszu kierowców i mieszkańców, nowa nawierzchnia ma zalety również z punktu widzenia krajobrazu - drogi pokryte nawierzchniami z mieszanek BBTM są w Polsce alternatywą do stosowanych dotychczas rozwiązań redukujących hałas z jezdni, np. do skutecznych, ale niezbyt urodziwych ekranów akustycznych.

Wykonawcą przebudowy tego niemal 5-kilometrowego odcinka DK91, o wartości ponad 63 mln zł, jest konsorcjum, w skład którego weszły firma Bitum (lider) oraz Drog-Bud, OLS, HUCZ, Domax Arkadiusz Mika oraz Larix. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.