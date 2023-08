Reklama

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ujawniła, na jakim etapie są przetargi na nowe inwestycje drogowe. Okazuje się, że drogowcy mają w toku 20 postępowań na budowę odcinków o łącznej długości 290 km.

Przetargi z tego roku dotyczą 11 odcinków dróg ekspresowych oraz jednej obwodnicy. Do tego jest 8 postępowań ogłoszonych w 2022 roku – 7 ekspresówek i jedna obwodnica. Po wyłonieniu zwycięskich ofert ruszą budowy. Na tym jednak nie koniec…

Reklama

Powstanie 20 nowych dróg, to trasy ekspresowe i obwodnice o długości 290 km

Jeszcze w 2023 roku GDDKiA zamierza ogłosić przetargi na realizację kolejnych 305 km szybkich dróg oraz ok. 74 km obwodnic (dwie kolejne mapy niżej). Plan obejmuje m.in.: dolnośląskie odcinki S8 (Łagiewniki - Ząbkowice Śląskie i Ząbkowice Ślaskie - Bardo), trasę S10 od Szczecina do Piły, drogę S11 w woj. wielkopolskim i opolskim, Mazowsze to droga S12, a na Podlasiu trasę S16 (Knyszyn-Krynice).

Drogi ekspresowe i 11 nowych obwodnic - przetargi do ogłoszenia w 2023 roku (MAPY)

Wysyp nowych przetargów w 2023 roku, gdzie powstanie 530 km szybkich dróg?

Z kolei umowy, które dyrekcja planuje podpisać z wykonawcami do końca 2023 roku obejmują blisko 230 km dróg. Nowe inwestycje (mapa niżej) dotyczą m.in. S7 na północ od Warszawy, drogę ekspresową S8 na południe od Wrocławia, S11 w Zachodniopomorskim, S16 pod Olsztynem, S17 w woj. lubelskim, S19 w woj. podkarpackim oraz drogę S74 w woj. świętokrzyskim.

Nowe drogi ekspresowe w 2023 roku, oto przetargi ogłoszone przez GDDKiA

Na wyłonienie wykonawców czeka w tym roku 11 odcinków dróg ekspresowych. Oto spis inwestycji:

S7 Czosnów - Kiełpin (odcinek o długości 9 km)

S8 Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe (7,6 km)

S8 Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski (13,8 km)

S8 Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód (11,2 km)

S11 Bobolice - Szczecinek Północ (24,4 km)

S19 Sokółka Północ - Czarna Białostocka (24,1 km)

S19 Czarna Białostocka - Białystok Północ (13 km)

S19 Białystok Północ - Dobrzyniewo (9,5 km)

S74 granica woj. świętokrzyskiego - Przełom/Mniów (27,5 km)

S74 Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa (30 km),

S74 Łagów - początek obwodnicy Opatowa (18,3 km)

Poza tym GDDKiA ma wybrać zwycięską ofertę budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej DK29.

Nowe odcinki dróg ekspresowych ogłoszone w 2022 roku, skąd poślizg?

GDDKiA poza nowymi przetargami ujawniło też listę zaległych postępowań z 2022 roku. Tu jako przyczynę opóźnień drogowcy wskazują m.in. spory dotyczące odpowiedzialności za badania gruntu, nie obeszło się też bez skarg do Krajowej Izby Odwoławczej. I jakby tego było mało zdarzył się też dialog konkurencyjny związany z obwodnicą Zatora na DK28, w którym biorą udział trzy firmy.

Niżej lista przetargów na 7 nowych odcinków dróg ekspresowych: