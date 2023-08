Nowootwarty odcinek międzynarodowej trasy Via Baltica, która docelowo przejmie ruch tranzytowy między Europą Zachodnią i krajami Bałtyckimi, biegnie od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie (węzeł Kalinowo) i ma długość 23 km. Został on zrealizowany w systemie "Projektuj i buduj" przez konsorcjum firm Trakcja SA Warszawa (lider), Mostostal Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok.

W ramach inwestycji powstał odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym wraz z drogami serwisowymi. Wyremontowano także wybrane drogi lokalne oraz zbudowano urządzenia ochrony środowiska. Na tym fragmencie powstał m.in. węzeł Ełk Wschód i 24 obiekty inżynierskie. Inwestycja objęła wykonanie 19,5 km drogi S61 oraz 3,4 km drogi S16 od węzła Ełk Wschód do połączenia z obwodnicą Ełku. Nawierzchnia drogi na odcinku S61 została wykonana z betonu cementowego, a na S16 z betonu asfaltowego i dostosowana do ciężkiego ruchu z obciążeniami nawierzchni 11,5 tony na oś. Warto podkreślić, że to trzeci i ostatni odcinek Via Baltica na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pod koniec 2021 r. do użytku został oddany odcinek Wysokie – Raczki, a we wrześniu ubiegłego roku Szczuczyn – Ełk Południe. Ich łączna długość to 66 km.

S61 Via Baltica – przebieg trasy

Przypominamy, że cała droga ekspresowa S61 o łącznej długości około 220 km będzie docelowo przebiegać przez trzy województwa: mazowieckie (19,5 km), podlaskie (ok. 134,3 km) i warmińsko-mazurskie (66,4 km). Wspólnie z drogą ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok na odcinku Warszawa – Ostrów Mazowiecka, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica.

Kierowcy mogą już korzystać ze 121 km tej drogi S61 w województwie podlaskim, w tym otwartego w grudniu ub. roku odcinka Suwałki – Budzisko i w czerwcu tego roku węzła Łomża Zachód. Z tym ostatnim udostępniono też 7-kilometrowy fragment "eski" Łomża Południe – Łomża Zachód. Prace trwają natomiast nad ostatnim w tym województwie odcinkiem Łomża Zachód do węzła Kolno (licząca 12,9 km obwodnica Łomży), który ma być gotowy w połowie 2024 roku.

Na Mazowszu prace budowlane prowadzone są na odcinku o długości 19,5 km od węzła Ostrów Mazowiecka Północ (skrzyżowanie z S8) do Śniadowa. Kierowcy pojadą nim już w październiku tego roku.