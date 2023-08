Reklama

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wystąpiła do Wojewody Lubelskiego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka S17 Zamość Wschód – Zamość Południe. To fragment o długości 12,5 km na południe od Zamościa, który zlokalizowany będzie od planowanego węzła Zamość Wschód, na skrzyżowaniu z DK74 w Jarosławcu, a zakończy się za Wólką Łabuńską. Za 440,6 mln zł wybuduje go firma Budimex w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Inwestycja będzie realizowana w systemie "Projektuj i buduj".

Wydanie decyzji ZRID pozwoli na uruchomienie procedury odszkodowawczej za przejmowane pod inwestycje na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, a po wypłaceniu odszkodowań przekazanie placu budowy wykonawcy. Ma to nastąpić w pierwszej połowie 2024 roku.

S17 Zamość Wschód – Zamość Południe: zakres robót

Zgodnie z planami przedstawionymi przez GDDiK w ramach inwestycji zostanie wybudowana droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi), a także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Bidimex zajmie się również przebudową dróg poprzecznych i wykonane zostaną niezbędne prace melioracyjne. Na tym odcinku powstaną też dwa węzły drogowe, most oraz dziewięć wiaduktów.

S17: przebieg trasy

Cała droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem będzie miała długość około 125 km. W 2021 roku oddano w jej ciągu pierwszą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, a w trzecim kwartale tego roku firma Mota Engil Central Europe planuje zakończenie dobudowy jej drugiej jezdni. Aktualnie w budowie są cztery odcinki od Zamościa w kierunku Hrebennego. Natomiast dla fragmentów Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km) opracowywane są projekty budowlane i zbierana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosków do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZRID. Powinno to wydarzyć się jeszcze w tym roku.

GDDKiA dodaje, że na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km), które oczekują na decyzje środowiskowe.