Słowo "komfortowa" nie pojawia się w tym kontekście przypadkowo. Dotychczasowa DK18 była bowiem swego czasu znana m.in. jako "patatajka" i "najdłuższe schody Europy", ale już w tym roku na całej jej długości z tym będzie koniec. Gotowa po modernizacji (rozbudowa do parametrów autostrady) ma być cała słynna trasa: od węzła z A4 aż do granicy z Niemcami. Na razie GDDKiA informuje o ukończeniu kolejnego odcinka.

Obie jezdnie w pełnym przekroju będą udostępniane kierowcom stopniowo, w miarę postępu prac przy usuwaniu elementów czasowej organizacji ruchu, a cała operacja zajmie około dwóch tygodni. Przełożenie ruchu umożliwi także dokończenie prac na początkowym, blisko 600-metrowym fragmencie trasy, od mostu granicznego do węzła Olszyna. Prace budowlane na pozostałych odcinkach zakończą się w tym roku.

Autostrada A18 zamiast DK18, starą drogę zbudowali Niemcy

Przebudowa południowej jezdni DK18 na 70-kilometrowym odcinku pomiędzy Olszyną i Golnicami w kierunku Wrocławia jest drugim etapem prac związanych z dostosowaniem tej drogi do parametrów autostrady. Pierwszym była budowa jezdni północnej DK18 (w kierunku Niemiec) o parametrach autostradowych (lata 2004-07). Starą drogę krajową nr 18 – pozostała z niej tzw. nitka południowa – wybudowali jeszcze Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław, i to właśnie ta jezdnia jest teraz modernizowana.

Głównym zadaniem wykonawców jest dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace polegały głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Stara nawierzchnia została rozebrana i wykorzystana do wykonania podbudowy pod nową nawierzchnię. Jezdnia została poszerzona z 9,5 do 11 m. Przebudowany został też węzeł drogowy Żary Zachód na przecięciu z drogą krajową nr 12, wybudowane zostało jedno górne przejście dla zwierząt oraz cztery wiadukty wzdłuż autostrady.

Autostrada A18: kiedy gotowa w całości?

Prace budowlane trwają jeszcze na dwóch pozostałych odcinkach o łącznej długości blisko 38 km. Droga ma być gotowa w tym roku.