Toyota w Polsce cieszy się największą popularnością, a jej hybrydy szczególnym uznaniem. Stąd kierowców może zainteresować nowa akcja dotycząca samochodów z 2022 roku i jednocześnie lepsza dostępność aut japońskiej marki.

– To wyjątkowa sytuacja. Po 3 latach bezskutecznego proszenia centrali o zwiększenie puli dostępnych aut, mamy wreszcie plac pełen naszych najlepszych europejskich modeli takich, jak Yaris, Yaris Cross, C-HR. Także w wersjach hybrydowych – powiedział Jacek Pawlak, prezes Toyota Central Europe.

Toyota Corolla 2022 dostępna ekspresowo, a jaka cena?

Toyota Corolla to w Polsce najczęściej kupowany nowy samochód osobowy. Po pierwszych 10 dniach grudnia ten model ma już na koncie 655 rejestracji.

Z rocznika 2022 od ręki jest dostępna Corolla sedan z benzynowym silnikiem 1.5 o mocy 125 KM, który współpracuje z 6-stopniową skrzynią manualną lub bezstopniową skrzynią automatyczną Multidrive S. Do wyboru są trzy wersje wyposażenia: Comfort, Comfort +Tech oraz Comfort+Tech+Style. Ceny Corolli sedan startują od 89 900 zł. W przypadku tego auta producent deklaruje do 5 tys. zł na korzyść kupującego.

Toyota Yaris z szybką dostawą, w kieszeni do 3700 zł

Toyota Yaris – drugi najpopularniejszy nowy samochód w Polsce - jest dostępna jako hybryda 1.5/116 KM lub z silnikiem benzynowym 1.0/72 KM i 1.5 o mocy 125 KM. Cennik obejmuje pięć wersji wyposażenia – Active, Comfort, Executive, Selection Style i usportowioną GR Sport ze wzmocnionym zawieszeniem i nadwoziem. Yaris kosztuje od 69 900 zł za wersję benzynową i od 87 900 zł za hybrydę. Toyota obiecuje, że przy zakupie można liczyć na korzyści o wartości do 3700 zł.

Toyota Yarisa Cross Hybrid 2022, czyli jaka cena, spalanie i wyposażenie?

Toyota Yaris Cross to z kolei najpopularniejszy miejski crossover. Potwierdzają to wyniki rejestracji w pierwszych 10 dniach grudnia (414 szt.). Yaris Cross z hybrydą 1.5/116 KM jest dostępny w konfiguracji przednionapędowej lub z napędem na cztery koła AWD-i. Producent deklaruje zużycie paliwa na poziomie 4,4 l/100 km.

Samochód występuje w pięciu wersjach: Active, Comfort, Executive, uterenowionej Adventure i usportowionej GR Sport. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. pełny zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense generacji 2.5, w tym inteligentny tempomat adaptacyjny i układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach. Do tego jest jeszcze klimatyzacja i system multimedialny z ekranem dotykowym 7 cali i kolorowym wyświetlaczem na tablicy wskaźników. Yaris Cross jako pierwszy model w gamie Toyoty otrzymał opcjonalny, montowany przez producenta przedni wideorejestrator jazdy. Hybrydowy Yaris Cross kosztuje od 102 900 zł. Zdaniem Toyoty dostępne korzyści mogą sięgać 4300 zł.

Toyota C-HR Hybrid na wyciągniecie ręki, cena od 125 tys. zł

Toyota C-HR jest ofertowana wyłącznie jako hybryda – ze 122-konną hybrydą 1.8 lub zrywniejszym układem 2.0 Hybrid Dynamic Force o mocy 184 KM. Można wybierać z czterech wersji wyposażenia: Comfort, Style, Executive i GR Sport. Ceny auta startują od kwoty 125 tys. zł. Toyota zapewnia o korzyści do 4500 zł.

Toyota Highlander to 27 300 zł w kieszeni, Aygo X z krótkim czasem oczekiwania,

Zamówienia na auta z rocznika 2022 można też składać na pozostałe modele. Toyota Aygo X 2022 kosztuje od 66 900 zł. Do tego jest kupon na akcesoria o wartości 1000 zł.

RAV4 kosztuje od 146 900 zł, a wersja hybrydowa od 171 500 zł, zaś korzyści przy zakupie sięgają do 19 300 zł. Ceny hybrydowej Camry zaczynają się od 165 900 zł, przy czym można zyskać bonusy i akcesoria o łącznej wartości do 17 900 zł. Największe korzyści dotyczą modelu Highlander i wynoszą do 27 300 zł. 7-osobowy SUV kosztuje od 247 500 zł. Cennik terenowego Land Cruisera zaczyna się od 259 000 zł. Wszystkie modele osobowe otrzymują bezpłatne antykradzieżowe znakowanie Selecta DNA o wartości 1000 zł i kupon 1000 zł na akcesoria.

Toyota Proace City z rabatem

Toyota zapewnia też, że zamówienia na samochody użytkowe również zostaną zrealizowane szybko za sprawą produkcji z końca 2022 roku lub początku roku 2023. Osobowe Proace City Verso kosztuje od 110 500 zł. Przy zakupie można otrzymać korzyści i rabaty do 6800 zł. Większy Proace Verso jest oferowany w cenie od 169 800 zł, a dzięki obniżkom i specjalnym ofertom na akcesoria można zyskać do 13 700 zł.

Dostawczy Proace City w podstawowej konfiguracji kosztuje 88 300 zł netto, zaś Proace na 117 500 zł netto. Wybór mniejszego modelu może przynieść korzyści do 8100 zł netto, a większego maksymalnie do 11 400 zł netto. Toyota Hilux kosztuje od 111 600 zł netto.