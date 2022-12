Reklama

Toyota Corolla Cross H2 Concept z silnikiem spalinowym zasilanym wodorem to najnowsze dziecko inżynierów japońskiej marki. Samochód pokazano podczas Kenshiki Forum w Brukseli, czyli spotkania z szefami koncernu na Starym Kontynencie.

Tym samym w Europie zadebiutował nowy pomysł na SUV-a, którego silnik o zapłonie iskrowym spala wodór zamiast benzyny. Jak inżynierowie chcą uratować konstrukcje spalinowe?

Toyota Corolla Cross spala wodór zamiast benzyny

Paliwo wodorowe, zbiorniki wodoru oraz proces tankowania Corolli Cross są takie same jak w przypadku sedana Mirai z wodorowymi ogniwami paliwowymi. Mirai to samochód elektryczny, zasilany energią generowaną w chemicznej reakcji wodoru i tlenu w ogniwach paliwowych. Corolla Cross wykorzystuje napęd oparty na innej technologii – zastosowano w nim silnik spalinowy, w którym wodór wykorzystywany jest jako paliwo (turbodoładowane 1.6 produkuje 261 KM i 360 Nm momentu obrotowego).

Toyota zastąpi benzynę wodorem, Corolla Cross szykowana do produkcji (wideo)

Prace nad wodorowym silnikiem spalinowym rozpoczęto w 2017 roku. Znaną ze sportowego GR Yarisa trzycylindrową jednostkę 1.6 turbo G16E-GTS przystosowaną do spalania wodoru najpierw dostała Corolla Sport, która obecnie przechodzi testy w wyścigach japońskiej serii Super Taikyu. Kolejnym krokiem do wdrożenia tej technologii w życie jest zastosowanie jej pod karoserią rodzinnego SUV-a.

– Założeniem tego projektu było stworzenie silnika wodorowego w oparciu o silnik spalinowy, by w ten sposób umożliwić konwersję obecnych aut spalinowych na wodór i przyspieszyć proces dochodzenia do neutralności węglowej – wyjaśnił Naoki Ito, inżynier Toyoty odpowiedzialny za eksperymentalny silnik.

Wodorowa Corolla Cross H2 Concept skrywa 3-cylindrowy silnik o pojemności 1,6 l z wysokociśnieniowym bezpośrednim wtryskiem wodoru, pochodzący ze sportowej GR Corolli H2 oraz zbiorniki wodoru z Toyoty Mirai. Prototypowy model zachowuje pełną funkcjonalność - oferuje 5-osobowe wnętrze i duży bagażnik. Co ważne, auto opracowano z myślą o seryjnej produkcji. Obecnie samochód jest szlifowany w rzeczywistych warunkach drogowych, a niedługo ruszą testy zimowe na północy Japonii. Według Toyoty, firma ukończyła do tej pory około 40 proc. prac w drodze do komercjalizacji samochodów z wodorowym silnikiem spalinowym takich jak Corolla Cross H2 Concept.

Silnik spalinowy na wodór, Toyota zwiększa moc jednostki

Zdaniem Japończyków wodorowa trzycylindrowa jednostka 1.6 z turbodoładowaniem dzięki technologiom rodem z rajdów odznacza się wytrzymałością cieplną i ma same zalety. Wodór spala się szybciej niż benzyna, a to oznacza dużą dynamikę przy doskonałych wynikach pod względem ochrony środowiska. Silnik nie truje dwutlenkiem węgla – poza tym w śladowych ilościach przy spalaniu oleju silnikowego (co ma miejsce również w przypadku silników benzynowych). Pracuje ciszej i bez wibracji.

Tankownie wodoru do Corolli trwa 1,5 minuty

Przy tym inżynierowie chwalą się, że regularny udział w sportach motorowych przyspiesza prace rozwojowe nad GR Corollą H2 i jej napędem. W ciągu jednego sezonu Super Taikyu Toyota zwiększyła moc jednostki wodorowej o 24 proc., a moment obrotowy o 33 proc., uzyskując osiągi na poziomie konwencjonalnego silnika benzynowego. Ponadto zasięg auta został zwiększony o około 30 proc., a czas tankowania skrócony z około 5 minut do półtorej minuty. W ocenie Toyoty silniki wodorowe mogą doprowadzić do szybkiej redukcji emisji CO 2 w motoryzacji przy wykorzystaniu dopracowanych, masowo produkowanych jednostek spalinowych.

– Budowa naszego wodorowego silnika spalinowego z myślą o startach w wyścigach to był dopiero pierwszy krok. Wyobrażam sobie, że za 10 lat sprawy będą wyglądać zupełnie inaczej niż teraz, dlatego mam nadzieję, że w przyszłości ludzie spojrzą wstecz i docenią, że do tego wyzwania podeszliśmy z pozytywnym nastawieniem, czerpiąc radość z każdej chwili ­– powiedział Akio Toyoda, prezydent Toyota Motor Corporation.

Toyota gotowa na zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku

Silnik Diesla i benzynowy w nowych autach będzie dostępny jeszcze przez 12 lat, a później koniec. W 2035 roku wejdzie w życie zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych. W salonach będą dostępne wyłącznie pojazdy zeroemisyjne, czyli auta elektryczne czerpiące energię z akumulatora (BEV) lub wykorzystujące wodór do produkcji prądu przez ogniwa paliwowe (FCEV).

Inżynierowie Toyoty przekonują jednak, że jest zbyt wcześnie, aby koncentrować się tylko na jednej technologii bezemisyjnego napędu. Stąd równolegle z samochodami typu BEV Japończycy rozwijają technologię wodorowych ogniw paliwowych i wodorowe silniki spalinowe.

Równocześnie firma wdraża wielomiliardowe inwestycje w zwielokrotnienie możliwości produkcji akumulatorów trakcyjnych oraz w badania nad nowymi technologiami baterii np. ze stałym elektrolitem. A do 2026 roku Toyota zaoferuje aż sześć nowych samochodów elektrycznych w różnych segmentach.