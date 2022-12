Reklama

Toyota zdecydowała, że w fabryka w Wałbrzychu zajmie się wytwarzaniem kluczowego komponentu w hybrydowej technologii japońskiej marki. Koncern właśnie uruchomił na Dolnym Śląsku produkcję elektrycznych przekładni hybrydowych najnowszej 5. generacji. Nowe przekładnie zastąpią produkowane od 2018 roku napędy starszej 4. generacji.

– 20 lat temu, w 2002 r., Toyota rozpoczęła w Polsce działalność produkcyjną, wytwarzając pierwsze manualne skrzynie biegów. Cztery lata temu uruchomiliśmy nasz pierwszy projekt hybrydowy. Teraz w tym samym miejscu rozpoczynamy produkcję nowej generacji przekładni hybrydowej, w tym dwóch silników elektrycznych. To dowód na to, jak szybko postępuje elektryfikacja samochodów, a tym samym jak dynamicznie zmienia się nasza fabryka – powiedział Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP).

Toyota inwestuje w Wałbrzychu i podwaja produkcję na nowych liniach

Toyota na nową inwestycję wyłożyła 360 mln zł. Dzięki temu obecne linie produkcyjne przekładni 1.8 zostały zmodyfikowane. Po raz pierwszy fabryka w Wałbrzychu będzie produkować obydwa silniki elektryczne MG1 i MG2 stanowiące integralną część elektrycznej przekładni hybrydowej.

Reklama

MG1 to silnik elektryczny, tzw. generator - przy uruchamianiu silnika spalinowego pełni rolę rozrusznika oraz wytwarza prąd do zasilania silnika MG2 i ładowania baterii. MG2 to główny silnik elektryczny, który napędza koła, wykorzystując prąd wytworzony przez MG1 oraz pochodzący z baterii. Odzyskuje on część energii kinetycznej w czasie hamowania oraz przy zwalnianiu, dzięki czemu napęd hybrydowy zużywa mniej paliwa w stosunku do silnika konwencjonalnego. W związku ze startem produkcji silników MG1 i MG2 uruchomiono dwie dodatkowe linie produkcyjne.

Toyota w Polsce stawia na hybrydy, to lwia część produkcji

Fabryki Toyoty na Dolnym Śląsku stają się europejskim centrum produkcji napędów hybrydowych i drugim obok Kraju Kwitnącej Wiśni miejscem rozwoju tej technologii na świecie. W Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach funkcjonuje łącznie aż sześć linii produkcyjnych głównych podzespołów hybrydowych. W tym trzy linie elektrycznych przekładni hybrydowych oraz trzy linie silników benzynowych zaprojektowanych w architekturze TNGA (Toyota New Global Architecture), które razem z przekładniami elektrycznymi tworzą hybrydowy zespół napędowy.

Udział napędów hybrydowych w całkowitej produkcji TMMP wynosi obecnie 70 proc. Dodatkowo funkcjonuje tam Dział Testów i Oceny Napędów Hybrydowych, którego celem jest przyspieszenie procesu testowania podzespołów oraz lokalizacji produkcji komponentów hybrydowych w Europie. Dzięki niemu udział europejskich części przy produkcji przekładni piątej generacji wynosi 78 proc.

Toyota inwestuje w Polsce ponad 2,3 mld zł, Wałbrzych i Jelcz-Laskowice zagłębiem hybrydowym

Podzespół Zakład produkcyjny Roczne zdolności produkcyjne (3 zmiany) Wielkość inwestycji Start produkcji Elektryczna przekładnia hybrydowa do układu napędowego z silnikiem 1,8 l Wałbrzych 175 tys. 278 mln zł listopad 2018 Silnik 2,0 l TNGA Jelcz-Laskowice 312 tys. 370 mln zł wrzesień 2019 Silnik 1,5 l TNGA Jelcz-Laskowice 400 mln zł czerwiec 2020 Elektryczna przekładnia hybrydowa do układu napędowego z silnikiem 1,5 l Wałbrzych 175 tys. 300 mln zł kwiecień 2021 Elektryczna przekładnia hybrydowa do układu napędowego z silnikiem 1,5 l (druga linia produkcyjna) Wałbrzych 175 tys. 600 mln zł wrzesień 2021 Silnik 1,5 l TNGA (druga linia produkcyjna) Wałbrzych, Jelcz-Laskowice 155 tys. grudzień 2021 Elektryczna przekładnia hybrydowa do układu napędowego z silnikiem 1,8 l (piąta generacja) Wałbrzych 175 tys. 360 mln zł grudzień 2022 RAZEM 992 tys. 2,308 mld zł

Toyota Corolla 2023 i hybryda 5. generacji z przekładnią tylko z Polski

Nowe, elektryczne przekładnie hybrydowe charakteryzują się mniejszymi gabarytami oraz zwiększoną o 13 proc. mocą silników elektrycznych, a tym samym większym udziałem napędu elektrycznego w pracy układu hybrydowego. Corolla 2023 z hybrydą 1.8 piątej generacji zapewnia 140 KM mocy systemowej. To aż 18 KM więcej w porównaniu z układem 4. generacji, który Toyota montowała w Corolli produkowanej w latach 2018-2022 i innych modelach jak C-HR czy Prius. Co ciekawe, moc wolnossącego silnika 1.8 w nowej hybrydzie pozostała bez zmian, ale dodatkowe 23 KM zyskał silnik elektryczny.

Zmiany przeszedł również akumulator litowo-jonowy - jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni. A jak nowa hybryda 1.8 radzi sobie na drodze?

Jak jeździ Toyota Corolla 2023 z nową hybrydą 1.8 i ile zużywa benzyny

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Corolla z nową hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność (co potwierdzają wyniki pomiarów w tabeli).

W praktyce nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km poza terenem zabudowanym nie wymaga specjalnych wysiłków. Przy tym Corolla sedan przez ok. 50 proc. czasu jazdy odcinkiem pomiarowym korzystała z trybu elektrycznego (EV).

Nowa Corolla 2023 kontra Auris II 1.8 Hybrid i Corolla z hybrydą 4. generacji na torze Modlin (tabela wyników)

Podczas symulowanych prób w ruchu miejskim – czyli tam gdzie hybryda ma największy sens – sprawdzaliśmy procentowy udział czasu jazdy wyłącznie na silniku elektrycznym. Każdy z trzech samochodów przejechał identyczny odcinek.

Na pierwszy ogień trafiła najnowsza Corolla 2023 wyposażona w 5. generację hybrydy 1.8/140 KM. Tu współczynnik używania trybu elektrycznego wyniósł aż 73 proc. wobec 66 proc. za kierownicą Corolli z hybrydą 4. generacji (1.8/122 KM). Co ciekawe, wynik nowego napędu okazał się najbardziej zbliżony do deklaracji producenta (75 proc.)

Trzeci i najstarszy w tym zestawieniu Auris II 1.8/136 KM z hybrydą 3. generacji uzyskał wynik na poziomie 47 proc. Jednak najsłabszy współczynnik jazdy w trybie EV nie czyni go przegranym. Auris ze 136-konną hybrydą uzyskał lepszy czas przyspieszenia od 0 do 80 km/h niż Corolla z nowszym ale słabszym układem 4. generacji. Do tego okazał się też równie elastyczny w przedziale 40-80 km/h.

Model i generacja napędu hybrydowego Hybryda 3. generacji (Toyota Auris II 1.8 Hybrid 2012-2018) Hybryda 4. generacji (Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2018-2022) Hybryda 5. generacji (Toyota Corolla 2023 1.8 Hybrid) Napięcie silnika elektrycznego 650 V 600 V 600 V Moc silnika elektrycznego 60 kW/82 KM 53 kW/72 KM 70 kW/95 KM Napięcie baterii 202 V 207 V 207 V Typ baterii niklowo-metalowo-wodorkowa niklowo-metalowo-wodorkowa w 1.8 i litowo-jonowa w 2.0 litowo-jonowa Procentowy czas jazdy w trybie EV (dane producenta/pomiar Dziennik.pl) 64 proc./47 proc. 72 proc./66 proc. 75 proc./73 proc. Prędkość maksymalna w trybie EV 70 km/h 120-130 km/h 120-130 km/h Moc systemowa hybrydy 136 KM 122 KM 140 KM Przyspieszenie 0-80 km/h (pomiar Dziennik.pl) 7,8 s 7,9 s 7,2 s Elastyczność, czyli czas przyspieszenia 40-80 km/h (pomiar Dziennik.pl) 5,0 s 5,0 s 4,5 s

Toyota w Polsce produkuje przekładnie do hybryd, skrzynie biegów i silniki benzynowe

Fabryka w Wałbrzychu produkuje elektryczne przekładnie do samochodów hybrydowych z silnikiem 1,8 l, 1,5 l oraz 1-litrowe i 1,5-litrowe silniki benzynowe, a także manualne skrzynie biegów. Jej obecne roczne możliwości produkcyjne sięgają 525 tys. elektrycznych przekładni do napędów hybrydowych, 413 tys. silników oraz 633 tys. skrzyń biegów.

Zakład w Jelczu-Laskowicach produkuje silniki benzynowe 1,5 l oraz 2,0 l TNGA, a jego zdolności produkcyjne wynoszą 337 tys. jednostek napędowych rocznie. W obu zakładach pracuje łącznie 3400 osób. Fabryki TMMP zaopatrują montownie samochodów Toyoty prowadzone przez spółki europejskie w Czechach, Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji oraz poza Europą: w Republice Południowej Afryki.