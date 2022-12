Reklama

Tunel na zakopiance jest zaliczany do najdłuższych tego typu obiektów drogowych w Polsce. Kierowców pokonujących 2058 m podziemnej przeprawy ogląda: 26 kamer obrotowych, 114 kamer do wideodetekcji i 30 kamer stałopozycyjnych.

Obraz z kamer trafia do Centrum Zarządzania Tunelem, które pracuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, a także jest zapisywany przez system monitoringu. Ten "Wielki Brat" widzi wszystko. Każde zatrzymanie samochodu czy pojawienie się pieszego wzbudza alarm, a jeśli zajdzie potrzeba uruchamiany jest też system wentylacyjny.

Tunel na zakopiance i absurdalne zachowanie kierowców (WIDEO)

Po miesiącu od otwarcia tunelu na zakopiance GDDKiA ujawniła nagrania z ekstremalnymi przykładami głupoty. Kamery zarejestrowały niespełnianych raperów czy kierowców dwóch samochodów dostawczych robiących sobie pamiątkowe zdjęcia. Byli też amatorzy wypoczynku oraz przerwy na kawę.

Tunel na zakopiance i zakaz zatrzymywania

– Kierowcy powinni pamiętać, że przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym jasno mówią o zakazie zatrzymania pojazdu w tunelu. Filmy oraz zdjęcia dokumentujące naruszenie prawa będziemy przekazywać policji – zapowiedzieli przedstawiciele GDDKiA.

Tunel na zakopiance, czyli mandaty i 30 tys. zł grzywny

– Pas awaryjny, jak sama nazwa wskazuje, służy tylko do jednego celu. Jeśli otrzymamy takie materiały od GDDKiA kierujący może spodziewać się konsekwencji związanych z popełnionym wykroczeniem – powiedział dziennik.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Nowy taryfikator obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku w przypadku zatrzymania w tunelu przewiduje mandat 200 zł. Z kolei tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznym to mandat nie mniejszy niż 500 zł. Jednak w przypadku widocznego na nagraniu blokowania tunelu policjant zajmujący się sprawą może uznać to za zagrożenie w ruchu drogowym i skierować postępowanie do sądu. Tam maksymalna grzywna może sięgnąć 30 tys. zł – wyliczył przedstawiciel KGP.

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu na zakopiance

W tunelu na zakopiance działa też odcinkowy pomiar prędkości. Namierza kierowców przed wjazdem do tunelu na zakopiance i na wyjeździe. Osiem żółtych kamer zamontowanych nad trasą kontroluje prędkość w obu nawach o długości 2,06 km mieszczących jezdnie z dwoma pasami ruchu.

Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 100 km/h. Co oznacza, że pokonanie tunelu zgodnie z przepisami zajmie około minuty. Jeśli ktoś przejedzie ten odcinek szybciej musi liczyć się z mandatem.

Mandat szybciej niż w minutę, jakie ograniczenie prędkości w tunelu na zakopiance

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu na zakopiance został zainstalowany na prośbę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przy aprobacie policji. Wcześniej taki system zamontowano choćby w tunelu pod Ursynowem w Warszawie. Nowy system OPP zainstalowany nad trasą S7 automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Fotografie są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Odcinkowy pomiar prędkości i tunel na zakopiance wśród najdłuższych w Polsce

Tunel na zakopiance w ciągu drogi ekspresowej S7 jest zaliczany do najdłuższych tego typu obiektów drogowych w Polsce. Przeprawa wydrążona pod górą Luboń Mały w Beskidzie Wyspowym posiada dwie komory (nitki), po jednej dla każdej jezdni, o długość 2058 m i wysokości 4,7 m. W obu nitkach wybudowano po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m oraz 3 m pas awaryjny, co daje możliwość realizacji trzeciego pasa ruchu w przyszłości. To też będzie oznaczało potrzebę dołożenia kolejnych czterech kamer odcinkowego pomiaru prędkości.