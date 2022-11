Reklama

Tunel na drodze S1 to jeden z najważniejszych etapów budowy tej trasy. Drogowcom w końcu udało się przebić po obu stronach, co z pewnością przyspieszy tempo realizacji inwestycji.

Tunel na drodze S1 Przybędza – Milówka to dwukomorowy obiekt. Pierwszą nawę znajdującą się we wschodnim stoku wzniesienia Glinne w masywie Baraniej Góry została przebita 28 października br.

Tunel na drodze S1 wydrążony, inwestycja posuwa się do przodu

Świeżo wydrążony tunel ma długość 830 m, a w najwyższym punkcie mierzy 4,7 m wysokości. W obu nawach zostały wytyczone po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m, opaski awaryjne o łącznej szerokości 1,2 m oraz obustronne chodniki ewakuacyjne o szerokości 1 m.

Tunel na drodze S1 wydrążony, czas na drugi obiekt

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wykonawca dokończy teraz drążenie drugiego tunelu, który również składa się z dwóch naw. Będzie przebiegać przez południowo-wschodni stok wzniesienia Żarek, a także częściowo przez północno-wschodni stok wzniesienia Mała Barania – Białożyński Groń.

Drugi tunel o długości ok. 1 km jest już częściowo wydrążony. W kierunku Zwardonia pozostało jeszcze ok. 470 m prac, a w sąsiedniej nawie prowadzącej do Żywca brakuje jeszcze 550 m.

Tunel na drodze S1 to nie wszystko. Jest jeszcze wiadukt

Dwa tunele to nie koniec zaawansowanych obiektów inżynieryjnych w ciągu drogi ekspresowej S1 na tym odcinku. Pomiędzy węzłami Przybędza – Milówka powstanie jeszcze estakada w Węgierskiej Górce o długości ok. 940 m. Oprócz tego inwestor przewidział budowę innych obiektów inżynierskich, takich jak m.in. mosty drogowe i estakady. Na koniec drogowcy rozbudują istniejące węzły: Przybędza i Milówka.

GDDKiA poinformowała, że droga o długości 3,7 km przed i za tunelami będzie jednojezdniowa. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Natomiast odcinki tunelowe i pomiędzy tunelami (łączna długość ok. 4,8 km) będą miały przekrój dwujezdniowy dwupasmowy. Taka decyzja wynika z prognoz natężenia ruchu na odcinku od Bielska-Białej do granicy polsko-słowackiej w Zwardoniu.

Tunel na drodze S1, kiedy otwarcie?

Budowa odcinka S1 Przybędza – Milówka rozpoczęła się pod koniec 2019 r. Zakończenie inwestycji zaplanowano w trzecim kwartale 2024 r. Dopiero wtedy można się spodziewać pierwszych samochodów na tej trasie.

Inwestycja jest realizowana przez konsorcjum firm Mirbud, Kobylarnia, Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż. Wartość kontraktu wynosi prawie 1,4 mld zł.