Tunel na zakopiance to.... sześć wież Eiffla. Ale kierowcy wpadli w pułapkę przez Google Maps

1/8 Tunel na zakopiance w ciągu drogi ekspresowej S7 jest zaliczany do najdłuższych tego typu obiektów drogowych w Polsce. Przeprawa wydrążona pod górą Luboń Mały w Beskidzie Wyspowym posiada dwie komory (nitki), po jednej dla każdej jezdni, o długość 2058 m i wysokości 4,7 m. W obu nitkach wybudowano po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m oraz 3 m pas awaryjny, co daje możliwość realizacji trzeciego pasa ruchu w przyszłości. Spadek tunelu wynosi 0,5 proc. w kierunku z Krakowa do Nowego Targu. Drogi ewakuacyjne rozmieszczone wzdłuż tunelu mają szerokość 1,2 m, a przejazd awaryjny 3,5 m.