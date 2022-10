Reklama

Na trasie S2 i S17 oraz ulokowanych w ich przebiegu węzłach Lubelska i Opacz nietrudno o potężny korek w godzinach szczytu.

Dotyczy to ruchu w obu kierunkach. GDDKiA zapowiada, że dokładnie przeanalizowała sytuację i już wkrótce sytuacja ulegnie diametralnej zmianie.

Droga ekspresowa S17 i zmiany na węźle Lubelska

Trasa S17 od strony Lublina na S2 POW (Południowa Obwodnica Warszawy) w kierunku stolicy prowadzi już dwoma pasami. Takie zmiany zostały wprowadzone w życie od 27 października br. To nie koniec zmian.

Po oddaniu do ruchu odcinka S17 Lubelska – Warszawa Wschód (Zakręt) na łącznicy S2 od strony Warszawy w kierunku Lublina zostaną uruchomione dwa pasy ruchu.

Jednocześnie GDDKiA zapowiedziała czasowe zamknięcie łącznicy z autostrady A2 (kierunek z Terespola) do trasy S17 w kierunku Lublina. Kierowcy jadący ze wschodu będą musieli skorzystać z objazdu wyznaczonego przez węzeł Warszawa Wschód (Zakręt).

Odcinek drogi ekspresowej S17 Lubelska – Warszawa Wschód (Zakręt) jest obecnie na etapie prac wykończeniowych oraz odbiorów. Tuż po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wykonanych przez laboratorium GDDKiA, ciąg główny drogi S17 będzie etapowo oddawany do użytku.

Kierowcy zyskają dostęp do drogi ekspresowej S17 oraz ronda na drodze krajowej nr 92. Wykonawca planuje jeszcze pozostałe prace do realizacji. Stąd ograniczenie do 80 km/h na tym odcinku. W kolejnym etapie jest planowane udostępnienie do ruchu pełnego przekroju drogi oraz "zawrotka" na trasę S17. Kierowcy będą mogli na końcu odcinka zjechać łącznicą w kierunku Warszawy. GDDKiA planuje, że uda się doprowadzić do tego etapu jeszcze tej jesieni.

Droga ekspresowa S2 i zmiany na węźle Opacz

GDDKiA przygotowuje duże zmiany na węźle Opacz. Na początku listopada zostanie zawężony prawy pas S8 w kierunku Wrocławia. Zarządca drogi zakłada, że poprawi się płynność ruchu dla pojazdów włączających się do ruchu od strony S2 i węzła Konotopa.

Dyrekcja pracuje nad programem inwestycji, którego celem jest poprawa płynności ruchu na najbardziej obciążonych kierunkach węzła Opacz. Z czasem pojawią się zmiany w ciągu drogi ekspresowej S8 w kierunku od Wrocławia na S2 do węzła Konotopa i Warszawa Lotnisko.

W planach uwzględniono możliwość wyjazdu z jezdni zbiorczo-rozprowadzającej, która przejmuje ruch z węzła Warszawa Lotnisko w kierunku Wrocławia. Zmiany obejmą połączenia łącznic, które prowadzą ruch z S8 od strony Wrocławia, a także od centrum w kierunku węzła Konotopa.