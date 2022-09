Reklama

Droga ekspresowa S6 i zaplanowany w jej przebiegu najdłuższy tunel w Polsce już niebawem trafi do realizacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na projekt budowlany dla drogi ekspresowej S6 na odcinku Police-Goleniów, wchodzącej w skład Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Najdłuższy tunel w Polsce został wydłużony z 3,5 km do 5 km. Taka decyzja zapadła z powodu bliskiej obecności zakładów chemicznych. To drugi tak potężny obiekt drogowy, który powstanie pod ziemią na terenie Pomorza Zachodniego.

Droga S6 i Zachodnia Obwodnica Szczecina, przetarg rozstrzygnięty

GDDKiA poinformowała o wyłonieniu w przetargu oferty na projekt budowlany Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ramach trasy S6. Najkorzystniejszą propozycję o wartości 39,8 mln zł zaproponowała firma Voessing Polska.

To już drugie podejście do wyboru oferty w tym przetargu. Pierwotny wybór został oprotestowany. Krajowa Izba Odwoławcza uznała wniesione zgłoszenia. Obecnego wyboru dokonano w oparciu o ponowne badanie ofert oraz wyrok Izby. Pozostali wykonawcy mają teraz 10 dni na wniesienie odwołania od wyboru oferty.

Droga S6 i Zachodnia Obwodnica Szczecina, inwestycja podzielona na dwa etapy

Przetarg na opracowanie dokumentacji dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police, o łącznej długości 25,5 km. Do końca września zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta dla zadania obejmującego odcinek Kołbaskowo - Police.

Cała Zachodnia Obwodnica Szczecina o długości ok. 48,6 km pozwoli ominąć aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Na wysokości Polic droga zostanie poprowadzona tunelem pod Odrą.

Najdłuższy tunel w Polsce przebiegnie pod Odrą

Początkowo zakładano wydrążenie tunelu o długości 3,5 km, ale ostatecznie wydłużono trasę do 5 km ze względu na obecność instalacji przemysłowych zakładów chemicznych w Policach. Będzie to druga, tak duża inwestycja na Pomorzu Zachodnim, ale jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce. Dla przypomnienia, w leżącym nieopodal Świnoujściu trwają ostatnie prace przed oddaniem tunelu drogowego pod Świną do użytku.

Ta inwestycja ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Polic, miasta położonego na północ od Szczecina. W tej chwili muszą pokonać 58 km, żeby dojechać do węzła S3/S6 Goleniów Północ. Dzięki nowej obwodnicy droga skróci się do 23 km. Nowa trasa pozwoli odciążyć ruch drogowy w Szczecinie i okolicach.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina trafiła na listę Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku.