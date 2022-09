Droga S6 połączy Szczecin z Trójmiastem. Długo wyczekiwana trasa przebiegająca równolegle do linii wybrzeża ma być gotowa już w 2025 roku, ale co rusz pojawią się jakieś problemy. Jeden z dwóch kryzysów na odcinku Koszalin-Słupsk udało się zażegnać. Co dalej z budową ważnego odcinka trasy?

Droga S6 Koszalin - Sławno ma nowego wykonawcę. Kiedy ruszy budowa?

Droga S6 Sławno - Słupsk nadal bez wykonawcy

Droga S6 z dużymi problemami. Zaskakujący ruch Polaqua Reklama Droga S6 na odcinkach Koszalin - Sławno i Sławno - Słupsk sprawiła w ostatnim czasie sporo kłopotów GDDKiA. Pierwotnie wybrany wykonawca - firma Polaqua - w połowie ubiegłego miesiąca nie podpisał umowy na wykonanie obu odcinków. W związku z tym konieczne było ponownie badanie ofert. Droga S6 to inwestycja, która wzbudza duże zainteresowanie kierowców podróżujących na północy kraju. Trasa będzie przebiegać wzdłuż wybrzeża Bałtyku i połączy Szczecin z Trójmiastem, gdzie powstaje Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT). To kolejna budowa, na którą czekają kierowcy w całym kraju. Dzięki OMT będzie możliwe szybkie i bezpieczne podróżowanie od strony autostrady A1 i drogi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim i północnym. Droga S6 Koszalin - Sławno ma nowego wykonawcę. Kiedy ruszy budowa? Reklama Droga S6 na odcinku Koszalin - Sławno w końcu ma nowego wykonawcę. Po rezygnacji spółki Polaqua, w przetargu wyłoniono konsorcjum Kobylarnia i Mirbud. Kontrakt opiewa na 657,9 mln zł, ale pozostali wykonawcy mają jeszcze 10 dni na ewentualne odwołania od wyboru oferty. Wyłoniona firma przygotuje projekty wykonawcze i zrealizuje roboty budowlane, a także musi uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. GDDKiA przewidziała 10 miesięcy na samo opracowanie projektów, natomiast prace budowlane potrwają 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Zakończenie inwestycji zaplanowano dopiero w 2025 roku. Reklama Odcinek drogi S6 rozpoczyna się tuż za obwodnicą Koszalina i Sianowa, a kończy się przed miejscowością Sławno. Na trasie pojawią dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi oraz cztery węzły drogowe: Kawno,

Malechowo,

Karwice,

Malechowo,
Karwice,
Bobrowice. Wykonawca inwestycji przebuduje drogi poprzeczne krzyżujące się z nowa trasą ekspresową i dodatkowo wybuduje drogi dojazdowe. Powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Droga S6 Sławno - Słupsk nadal bez wykonawcy GDDKiA nie rozwiązała jeszcze kwestii budowy sąsiadującego odcinka S6 ze Sławna do Słupska, z którego zrezygnowała Polaqua. Ośmiu wykonawców przygotowało oferty, które mieszczą się w założonym budżecie. Najtańsza oferta wpłynęła od firmy Stecol - 701,63 mln zł, a najdroższa od Mota-Engil - 807,4 mln zł. Inwestor nie poinformował, kiedy kryzys na tym odcinku zostanie zażegnany. Dodatkowym problemem związanym z inwestycjami drogowymi jest trudna sytuacja w branży budowlanej. Jednak wprowadzone niedawno zasady waloryzacji spotkały się z pozytywnym przyjęciem przez wykonawców. Droga S6 z dużymi problemami. Zaskakujący ruch Polaqua Realizacja dwóch odcinków drogi ekspresowej S6 przedłuża się, choć otwarcie ofert miało miejsce w grudniu. Zainteresowanych budową pierwszego odcinka (Koszalin - Sławno) było dwanaście firm, a realizacją drugiego (Sławno-Słupsk) dziesięć podmiotów. Po zakończeniu przetargu Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała wnioski w sprawie najkorzystniejszej oferty na budowę S6 pomiędzy obwodnicą Koszalina i Sianowa a obwodnicą Sławna. Odwołania zostały oddalone, a firma Polaqua została wyłoniona jako wykonawca odcinka. Ta sama firma wygrała też przetarg na sąsiedni odcinek trasy. W sierpniu okazało się jednak, że Polaqua nie zdecyduje się na podpisanie umów na oba odcinki trasy S6. Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że GDDKiA poinformowało o ustaleniu zapisów zwiększających limit waloryzacji inwestycji. Wykonawca został zaproszony na podpisanie umów dotyczących obu odcinków, ale trzy dni przed terminem przesłał informację do GDDKiA o odstąpieniu od podpisania umów.