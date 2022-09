Reklama

Odcinkowy pomiar prędkości i fotoradary to broń GITD do walki z pirackimi wyczynami kierowców. Urządzenia ustawione przy drogach zarejestrowały w pierwszej połowie 2022 roku ponad pół miliona przypadków przekroczenia prędkości. Z tej liczby blisko 95 tys. kierowców przyłapał odcinkowy pomiary prędkości, a ponad 387 tys. sfotografowały fotoradary.

W Polsce pracuje 527 fotoradarów, co oznacza, że każdy ujawnił w pierwszym półroczu ponad 770 wykroczeń. Z kolei urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości działa obecnie 32, czyli każde z nich zarejestrowało niemal 3 tys. przypadków złamania ograniczenia prędkości. Matematycznie OPP – mimo mniejszej liczby lokalizacji – jest cztery razy skuteczniejszy od fotoradarów.

Odcinkowy pomiar prędkości cztery razy skuteczniejszy niż radar

Wydajność OPP potwierdzają też statystyki odcinkowego pomiaru prędkości zamontowanego w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, na drodze S2. Założone tam kamery w ciągu pierwszej połowy 2022 roku ujawniły 26,8 tys. naruszeń przepisów. Dla porównania, wszystkie fotoradary i OPP zarejestrowały w stolicy łącznie 123,5 tys. naruszeń.

Jak działanie OPP przekłada się na ruch drogowy? Według CANARD, liczba wypadków na odcinkach objętych tego typu kontrolą spadła o 57 proc., czego efektem jest o 71 proc. mniej ofiar śmiertelnych i o 56 proc. mniej rannych w wypadkach.

Odcinkowy pomiar prędkości obejmie 600 km dróg w Polsce, czyli ponad trzy razy więcej

Odcinkowy pomiar prędkości dziś obejmuje 171,1 km tras. Najwięcej instalacji OPP działa w województwie mazowieckim – razem to 42,2 km pod nadzorem kamer. W tej chwili odcinkowe pomiary prędkości działają w 13 województwach, ale w pozostałych 3 (wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim) też pojawią się tego typu systemy.

39 nowych, planowanych do uruchomienia w ciągu kilkunastu miesięcy OPP, obejmie łącznie 427,7 km. Oznacza to prawie 600 km pod nadzorem w 2024 r. – to tyle, ile liczy, np. trasa z Gdańska do Krakowa. Szansa na spotkanie OPP w trasie staje się coraz większa.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1, A2 i A4

Urządzenia wykorzystywane do pomiaru średniej prędkości będą pilnować kierowców na wszystkich kategoriach dróg publicznych w Polsce. Lista obejmuje wybrane odcinki autostrad A1, A2 i A4. Do tego są też drogi krajowe m.in. odcinki dróg ekspresowych S7, S11 i S14 oraz 14 dróg wojewódzkich, 3 powiatowe i 1 droga gminna. Łącznie pod nadzór nowych urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości trafi ok. 200 km tras. Miejsca montażu wskazali eksperci Instytutu Transportu Samochodowego. Rozbudową systemu zajmie się olsztyńska spółka Sprint, która wcześniej zamontowała OPP m.in. na trasie S8 w Warszawie.

Gdzie będzie nowy odcinkowy pomiar prędkości?

Najwięcej odcinkowych pomiarów prędkości, bo aż po 5 pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego.

Po 4 zostanie zamontowanych w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i małopolskim, 1 OPP stanie na terenie województwa opolskiego.

Odcinkowy pomiar prędkości w przypadku autostrady A1 pojawi się w trzech lokalizacjach:

w województwie łódzkim - miejscowości Pomorzany / Bociany

woj. kujawsko-pomorskie - A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek

woj. pomorskie - A1 Peplin-Swarożyn

Odcinkowy pomiar prędkości na A2:

woj. wielkopolskie - A2 Konin, MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 to dwie lokalizacje:

woj. małopolskie - A4 Węzeł Balice - Węzeł Rudno

woj. dolnośląskie - A4 Kostomłoty - Kąty Wrocławskie

Odcinkowy pomiar prędkości i lista 39 nowych lokalizacji

Wykaz 39 lokalizacji, które zostały wytypowane na postawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanej przez ITS:

Lp Województwo Miejscowość Lokalizacja Kategoria drogi Numer drogi 1 MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy DW719 od 24 km 400 m do 25 km 800 m (W)ojewódzka 719 2 MAZOWIECKIE Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki W 579 3 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta (K)rajowa 50 4 ŁÓDZKIE Pomorzany / Bociany Pomorzany / Bociany K A1 5 ŁÓDZKIE Pabianice S14 Dobroń-Pabianice Płn.- 75 km 300 m (bramka Viatoll) do 69 km 900 m K S14 6 ŁÓDZKIE Łódź Chocianowicka - Łaskowice (P)owiatowa 1120E 7 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica miasta K S7 8 ŁÓDZKIE Bychlew / Jadwinin Bychlew 6 - Jadwinin 16a W 485 9 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 10 PODKARPACKIE Nosówka ul. Dębicka odcinek 4 km P 1391 11 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 12 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 13 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 14 DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie Bierzów - Przylesie W 403 15 ZACHODNIOPOMORSKIE Piecnik - Nieradz Piecnik - Nieradz K 10 16 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 17 LUBUSKIE Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie, Leśna 6 K 27 18 LUBUSKIE Sudoł - Radomia Sudoł - Radomia K 32 19 LUBUSKIE Chełmsko -Przytocznia 45+200 - 48+200 (skrzyżowanie na Rokitno) K 24 20 MAŁOPOLSKIE Węzeł Balice - Węzeł Rudno Węzeł Balice - Węzeł Rudno K A4 21 MAŁOPOLSKIE Kęty ul. Jana III Sobieskiego 1,3 km od ul. Partyzantów do ul. Kleparz P 22 ŚLĄSKIE Katowice Trasa Renców 28 W 902 23 OPOLSKIE Kietlice - Kilisino Kietlice - Kilisino W 416 24 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 25 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 26 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 27 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 28 LUBELSKIE Hrubieszów wjazd do miejscowości, od 46 km do 50 km 100 m W 844 29 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 30 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 31 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 32 POMORSKIE Swarożyn A1 Peplin - Swarożyn 36 km 200 m do 26 km 000 m K A1 33 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 34 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo DW251 od 70 km do 63 km 800 m W 251 35 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 36 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D 37 LUBUSKIE Motylewo - Łupowo pikietaż: 29+350 do 37+750 W 132 38 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 39 PODKARPACKIE Nisko ul. Sandomierska K 77

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości? Jest bardziej bezwzględny niż fotoradary

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Jak jeździć drogą objętą odcinkowym pomiarem prędkości? Trzy ważne zasady

Unikać efektu kangura. Chodzi o gwałtowne hamowanie w miejscu kontroli i przyspieszanie, tuż po minięciu odcinka. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej w miejscach, gdzie pracują fotoradary, ale przy OPP też może się to wydarzyć. System jest skonstruowany w taki sposób, aby kierowca zdążył zauważyć miejsce rozpoczęcia pomiaru prędkości i w efekcie mógł płynnie zwolnić, nie stwarzając zagrożenia i nie ryzykując mandatu. Jeśli za OPP chcesz przyspieszyć – nie rób tego gwałtownie i dostosuj prędkość do sytuacji.

Chodzi o gwałtowne hamowanie w miejscu kontroli i przyspieszanie, tuż po minięciu odcinka. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej w miejscach, gdzie pracują fotoradary, ale przy OPP też może się to wydarzyć. System jest skonstruowany w taki sposób, aby kierowca zdążył zauważyć miejsce rozpoczęcia pomiaru prędkości i w efekcie mógł płynnie zwolnić, nie stwarzając zagrożenia i nie ryzykując mandatu. Jeśli za OPP chcesz przyspieszyć – nie rób tego gwałtownie i dostosuj prędkość do sytuacji. Zwracać uwagę na znaki drogowe. O lokalizacji odcinkowego pomiaru prędkości informują znaki D-51a "Automatyczna kontrola średniej prędkości" oraz D-51b "Koniec automatycznej kontroli średniej prędkości". Ustawia się je odpowiednio na początku i na końcu monitorowanego odcinka. O obecności OPP na drodze informują też aplikacje dla kierowców.

O lokalizacji odcinkowego pomiaru prędkości informują "Automatyczna kontrola średniej prędkości" oraz "Koniec automatycznej kontroli średniej prędkości". Ustawia się je odpowiednio na początku i na końcu monitorowanego odcinka. O obecności OPP na drodze informują też aplikacje dla kierowców. Nie zwalniać do prędkości znacznie niższej niż dopuszczalna. To częsta przypadłość wielu kierowców, którzy w miejscu pracy urządzeń pomiarowych zwalniają do niewielkiej prędkości, znacznie poniżej dopuszczalnej. W efekcie dochodzi do tamowania ruchu, co wcale nie jest bezpieczną sytuacją na drodze. Może to oznaczać, że w sznurze pojazdów znajdzie się niepokorny kierowca, który zdecyduje się na niebezpieczne manewry i łamiąc przepisy doprowadzi do poważnego wypadku.

– Odcinkowe pomiary prędkości nie są instalowane na złość kierowcom, ale właśnie z myślą o nich i poprawie bezpieczeństwa na drodze – powiedział Aleksander Dębski ze Sprint S.A. – OPP dają kierującym czas na odpowiednią reakcję i wymuszają utrzymanie bezpiecznej prędkości na dłuższym odcinku niż w przypadku fotoradaru. Dane statystyczne pokazują, że ten system jest skuteczny, co powinno być dobrym sygnałem także dla zarządców dróg, którzy chcą poprawy bezpieczeństwa w ruchu. Dodam, że przy montażu OPP można wykorzystać istniejącą infrastrukturę, bez konieczności inwestowania w drogie konstrukcje wsporcze nad pasami ruchu. W tej chwili OPP będzie spotykana coraz częściej na autostradach, drogach szybkiego ruchu i tunelach, bo właśnie tam zwykle sprawdzają się lepiej niż fotoradary – skwitował.