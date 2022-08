Reklama

Odcinkowy pomiar prędkości i budowa sieci 5G to przyszłość części nieużytkowanych bramownic poboru opłat drogowych starego systemu viaTOLL, który 1 grudnia 2021 roku został zastąpiony przez e-TOLL .

– Z dotychczasowych kontaktów z parterami społecznymi – izbami gospodarczymi zrzeszającymi podmioty związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsiębiorcami komunikacji elektronicznej – wynika, że w ramach tej branży istnieje zainteresowanie ponownym wykorzystaniem przynajmniej części nieużytkowanych już bramownic poboru opłat drogowych viaTOLL – podało ministerstwo Infrastruktury. – Istnieje (...) możliwość wykorzystania tej infrastruktury do budowy sieci 5G oraz powiązanych z nią punktów dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu – poinformowało biuro prasowe resortu.

5G i nowe życie bramownic po viaTOLL

Rozwijana obecnie sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwiać pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Resort przypomniał, że zarządcą infrastruktury przydrożnej (czyli konstrukcji bramownic, urządzeń na nich zamontowanych oraz związanych z nimi przyłączy) jest Krajowa Administracja Skarbowa, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu poboru opłaty elektronicznej e-TOLL.

Odcinkowy pomiar prędkości i zdalny odczyt wskazań

Ministerstwo wyliczyło też, że ponad 150 bramownic przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która będzie wykorzystywać je w ramach pełnienia funkcji zarządcy dróg krajowych.

– Ponadto Główny Inspektor Transportu Drogowego przeanalizował możliwość wykorzystania infrastruktury przydrożnej do montażu urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Takie analizy przeprowadzono również w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego, gdzie stwierdzono możliwość wykorzystania bramownic do zdalnego odczytu danych z tachografów inteligentnych – wyjaśnił resort infrastruktury.

Będzie odcinkowy pomiar prędkości na autostradach

W świetle tych doniesień przypominamy, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego wzmacnia sieć systemu CANARD. Niedawno zakończył instalację 26 nowych fotoradarów. A teraz trwają prace nad znacznie większym projektem – powiększeniem odcinkowego pomiaru prędkości o 39 nowych lokalizacji w 13 województwach oraz montażem 30 systemów RedLight (kamery służą do monitorowania wjazdu na skrzyżowanie przy czerwonym świetle).

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1, A2 i A4

Urządzenia wykorzystywane do pomiaru średniej prędkości będą pilnować kierowców na wszystkich kategoriach dróg publicznych w Polsce. Lista obejmuje wybrane odcinki autostrad A1, A2 i A4. Do tego są też drogi krajowe m.in. odcinki dróg ekspresowych S7, S11 i S14 oraz 14 dróg wojewódzkich, 3 powiatowe i 1 droga gminna.

Gdzie ustawią nowy odcinkowy pomiar prędkości? Lokalizacje zaskoczą kierowców

Najwięcej odcinkowych pomiarów prędkości, bo aż po 5 pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego.

Po 4 zostanie zamontowanych w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i małopolskim, 1 OPP stanie na terenie województwa opolskiego.

Odcinkowy pomiar prędkości w przypadku autostrady A1 pojawi się w trzech lokalizacjach:

w województwie łódzkim - miejscowości Pomorzany / Bociany

woj. kujawsko-pomorskie - A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek

woj. pomorskie - A1 Peplin-Swarożyn

Odcinkowy pomiar prędkości na A2:

woj. wielkopolskie - A2 Konin, MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 to dwie lokalizacje:

woj. małopolskie - A4 Węzeł Balice - Węzeł Rudno

woj. dolnośląskie - A4 Kostomłoty - Kąty Wrocławskie

Odcinkowy pomiar prędkości i lista 39 nowych lokalizacji

Wykaz 39 lokalizacji, które zostały wytypowane na postawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanej przez ITS:

Lp Województwo Miejscowość Lokalizacja Kategoria drogi Numer drogi 1 MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy DW719 od 24 km 400 m do 25 km 800 m (W)ojewódzka 719 2 MAZOWIECKIE Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki W 579 3 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta (K)rajowa 50 4 ŁÓDZKIE Pomorzany / Bociany Pomorzany / Bociany K A1 5 ŁÓDZKIE Pabianice S14 Dobroń-Pabianice Płn.- 75 km 300 m (bramka Viatoll) do 69 km 900 m K S14 6 ŁÓDZKIE Łódź Chocianowicka - Łaskowice (P)owiatowa 1120E 7 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica miasta K S7 8 ŁÓDZKIE Bychlew / Jadwinin Bychlew 6 - Jadwinin 16a W 485 9 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 10 PODKARPACKIE Nosówka ul. Dębicka odcinek 4 km P 1391 11 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 12 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 13 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 14 DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie Bierzów - Przylesie W 403 15 ZACHODNIOPOMORSKIE Piecnik - Nieradz Piecnik - Nieradz K 10 16 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 17 LUBUSKIE Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie, Leśna 6 K 27 18 LUBUSKIE Sudoł - Radomia Sudoł - Radomia K 32 19 LUBUSKIE Chełmsko -Przytocznia 45+200 - 48+200 (skrzyżowanie na Rokitno) K 24 20 MAŁOPOLSKIE Węzeł Balice - Węzeł Rudno Węzeł Balice - Węzeł Rudno K A4 21 MAŁOPOLSKIE Kęty ul. Jana III Sobieskiego 1,3 km od ul. Partyzantów do ul. Kleparz P 22 ŚLĄSKIE Katowice Trasa Renców 28 W 902 23 OPOLSKIE Kietlice - Kilisino Kietlice - Kilisino W 416 24 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 25 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 26 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 27 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 28 LUBELSKIE Hrubieszów wjazd do miejscowości, od 46 km do 50 km 100 m W 844 29 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 30 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 31 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 32 POMORSKIE Swarożyn A1 Peplin - Swarożyn 36 km 200 m do 26 km 000 m K A1 33 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 34 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo DW251 od 70 km do 63 km 800 m W 251 35 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 36 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D 37 LUBUSKIE Motylewo - Łupowo pikietaż: 29+350 do 37+750 W 132 38 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 39 PODKARPACKIE Nisko ul. Sandomierska K 77

– By bezpiecznie dojechać do celu, warto być przygotowanym na różne sytuacje, które możemy spotkać na drodze. Nasz system umożliwia wysyłanie ostrzeżeń, m.in. o utrudnieniach związanych z różnymi zagrożeniami, remontami, a także tych o fotoradarach czy odcinkowym pomiarze prędkości – powiedział dziennik.pl Andrzej Mejer, Yanosik.pl. – Dzięki temu użytkownicy z wyprzedzeniem otrzymują informację i zwracają większą uwagę na prędkość z jaką się poruszają, co zmniejsza ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drodze. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie, i gdy tylko na drogach uruchomione zostaną nowe odcinkowe pomiary, będą one także widoczne w naszym systemie – podkreślił.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości? Jest bardziej bezwzględny niż fotoradary

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

– Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpływania na zachowania kierujących na dłuższym odcinku drogi niż ma to miejsce w przypadku fotoradarów. Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem OPP, liczba zdarzeń drogowych spada, a ruch się uspokaja – ocenia GITD.