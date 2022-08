Reklama

Zakopianka wymaga jeszcze kilku miesięcy prac, ale już widać światełko w tunelu. I to dosłownie. Robotnicy zakończyli roboty wewnątrz tego kluczowego obiektu, ale to zbyt mało, żeby uznać inwestycję za zakończoną.

Budowa Zakopianki wymaga jeszcze prac drogowych związanych z dojazdem do portalu od strony południowej, a także prac wykończeniowych i porządkowych od strony północnej. Na koniec drogowcy muszą sprawdzić, czy wszystkie urządzenia działają prawidłowo.

Budowa Zakopianki, na jakim etapie jest tunel?

Długo wyczekiwany tunel o długości 2,06 km ulokowany pod górą Luboń Mały to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Polsce. Dzięki przewiertowi znacząco skrócono drogę dla kierowców jadących z Krakowa do Zakopanego oraz w drugą stronę. Jest to jeden z najdłuższych tuneli drogowych w Polsce, a także kluczowy element całej trasy S7 i samej Zakopianki.

- Przewidujemy, że w połowie września rozpoczną się ćwiczenia służb ratowniczych, a na przełomie sierpnia i września rozpoczną się odbiory poszczególnych systemów, ponieważ każda instalacja wymaga oddzielnego odbioru - powiedziała Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Tunel S7 naszpikowany systemami (wideo)

W tunelu S7 Naprawa-Skomielna Biała przeprowadzono już próby działania radiowych sygnałów ostrzegawczych. Kierowcy będą mogli usłyszeć je w odbiornikach, które mają w swoich samochodach.

Zakopianka, znamy planowany termin zakończenia budowy

Tym razem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unika podawania dokładnej daty ostatecznego zakończenia budowy. Wszystko zależy od momentu uruchomienia tunelu dla kierowców, ponieważ poszczególne odbiory mogą wydłużyć cały proces. Jest duża szansa, że Zakopianka będzie gotowa jeszcze przed końcem czwartego kwartału bieżącego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kierowcy będą mogli przetestować trasę jeszcze przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego.

Termin zakończenia prac na Zakopiance był już wielokrotnie przesuwany. Najpierw podawano datę pod koniec 2021 roku, później przesuwano na luty br. z powodu opóźnień przy budowie tunelu. Kolejną datę graniczną ustalono na koniec czerwca. Wykonawca argumentował kolejne opóźnienie pandemią i brakiem pracowników. We znaki dała się również niesprzyjająca pogoda. Stąd decyzje o zwiększeniu buforu czasowego o kolejne miesiące.

Zakopianka a droga ekspresowa S7

Droga ekspresowa S7 to jedna z kluczowych arterii w kraju. Łączy północ i południe, od Gdańska aż do Rabki-Zdrój. Cała trasa liczy ponad 700 km, a nitka przebiega przez największe miasta: Gdańsk, Elbląg, Warszawa, Radom, Kielce i Kraków.

Droga S7 jest również częścią Zakopianki na odcinku od Krakowa do Rabki-Zdroju. Dalej trasa prowadzi już drogą krajową nr 47.