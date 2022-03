Do wypadku doszło na jezdni autostrady A2 w kierunku Łodzi i Poznania. Ok. godz. 1 we wtorek w miejscowości Kalenice w pow. łowickim na 381. kilometrze A2 ciężarówka MAN zderzyła się z osobowym fiatem stilo, którym podróżowali Ukraińcy.

Reklama

- Na skutek zdarzenia śmierć na miejscu poniosły trzy osoby podróżujące fiatem. To obywatele Ukrainy: 29-letnia kobieta oraz dwoje dzieci w wieku 6 miesięcy i 2 lat. Śmigłowcem do szpitala w Zgierzu przetransportowano 40-letniego mężczyznę. Pozostała dwójka dzieci w wieku 4 i 6 lat oraz 36-letni kierowca fiata również trafili do szpitala - powiedziała rzeczniczka łowickiej policji kom. Urszula Szymczak, miejscowi funkcjonariusze ustalają jeszcze przyczyny wypadku. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łowiczu.

Uciekali z kraju

Rannych zostało dwóch mężczyzn i dwoje dzieci: 3-letnie i 7-letnie. Jeden z mężczyzn został w ciężkim stanie przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Zgierzu. Dzieci są w jednym z łódzkich szpitali - przekazała Szymczak.

Reklama

Ukraińcy jechali z ogarniętego wojną kraju. W aucie, fiacie stilo - co potwierdziła policja - było 7 osób.

Dodała, że MAN-em kierował 52-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego, był trzeźwy. Nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przy udziale biegłego wykonali oględziny oraz zorganizowali objazdy. Obecnie trasa jest już przejezdna.