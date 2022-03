Ukraiński autokar, który przewoził uchodźców do Warszawy, uległ wypadkowi na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Kolonia Siedliszczki w powiecie świdnickim. Autobus zjechał do rowu i przewrócił się. Sześć osób trafiło do szpitala.

Autokar z ukraińskimi uchodźcami jechał od Hrebennego do Warszawy. Policja podaje, że przewoził 73 osoby (zgodnie z dopuszczalną liczbą przewidzianą konstrukcyjnie), w tym dwóch kierowców. Na trasie DK17 w Kolonii Siedliszczki zjechał z drogi do rowu i przewrócił się na bok. Reklama - Na miejsce zostały zadysponowane służby, które przystąpiły do akcji ratunkowej: pogotowie ratunkowe, straż pożarna oraz policja. Do szpitala przetransportowano 6 osób: pięcioro dzieci i jedną osobę dorosłą. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci ustalili, że kierujący autokarem 47-latek był trzeźwy - powiedziała st. asp. Elwira Domaradzka z lubelskiej policji. Służby podstawiły dwa autokary, w tym jeden policyjny z Warszawy. Uchodźcy mogli ruszyć w dalszą podróż. Mundurowi wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia. Reklama Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję