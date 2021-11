Grubo ponad 200 kmu zamierza otworzyć przed końcem grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tym samym ten rok zamknie się oddaniem ok. 410 km szybkich dróg. - Pod tym względem to będzie trzeci wynik od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. - mówi rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak. Jak dotąd drogowcy najlepiej wypadli w 2012 r., kiedy oddali ok. 570 km dróg szybkiego ruchu. Bardzo dobry był też rok 2019 z wynikiem 430 km.