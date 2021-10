Most przerzucony przez Dunajec w Kurowie koło Nowego Sącza już otwarty dla kierowców. Nowy obiekt opisują imponujące liczby – na trzech pylonach o wysokości 33,5 m powstała konstrukcja o długości 602 m i szerokości ponad 17 m. Budowla spina brzegi rzeki w biegu drogi krajowej nr 75 – trasa zostanie rozbudowana do klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).

Obiekt ma cztery przęsła, a odległości pomiędzy nimi wynoszą 100 m – 200 m – 200 m – 100 m. Oprócz jezdni powstała też ścieżka pieszo-rowerowa. Stałe podpory mostu znajdują się poza nurtem rzeki. Jednak na potrzeby budowy postawiono także tymczasowe podpory w nurcie - te zostaną rozebrane jeszcze w listopadzie 2021 roku. GDDKiA podkreśla, że to trzeci w Polsce tak duży most typu extradosed.

Most typu extradosed na Dunajcu

Czym jest extradosed? Drogowcy wyjaśniają, że taki rodzaj mostu powstaje z połączenia "konstrukcji wantowej z belkową sprężoną". A to oznacza wykorzystanie specjalnych lin (wanty) oraz niższych pylonów (niż w typowych mostach wantowych). W przypadku przeprawy przez Dunajec na każdym pylonie zamontowanych będzie dziewięć want, a każda z nich zbudowana jest z 61 splotów stalowych lin. Zdaniem GDDKiA taka hybryda jest tańsza w wykonaniu (wobec mostu wantowego), ale też bardziej efektowna wizualnie niż obiekty belkowe.

W Polsce do tej pory najdłuższym mostem extradosed jest przeprawa przez Wisłę w Kwidzynie (808,4 m). Kolejny rozpięto w biegu obwodnicy Ostródy (677 m).

Nowy most na Dunajcu otwarty dla ruchu, stary do rozbiórki

Do wybudowania mostu na Dunajcu wykorzystano ok. 24,5 tys. m3 betonu, niemal 5 mln kg stali miękkiej, 430 tys. kg stali sprężającej, a długość kabli extradosed wynosi 7,2 km. Na najazdy na most zużyto 180 tys. m3 materiału nasypowego. Czujniki monitorują funkcjonowanie konstrukcji – wykonują pomiary m.in. odkształceń w przekrojach pylonowych i przęsłowych oraz sił na wantach. Przed oddaniem do ruchu przeprowadzono próby obciążenia. Inwestycja kosztowała przeszło 189 mln zł.

Dotychczasowy, niemal 80-letni most w Kurowie o długości ponad 407 m zostanie rozebrany. Jego budowa rozpoczęła się przed II wojną światową, a zakończyła w 1943 r. W ocenie drogowców dziś jest on wyeksploatowany i za wąski – szerokość wynosi 7,5 m, co powoduje, że samej jezdni jest ledwie 6 m. Po rozbiórce pozostanie jeden przyczółek od strony Brzeska, który zostanie przerobiony na punkt widokowy.