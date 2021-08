Południowa Obwodnica Warszawy – niebawem możemy spodziewać się otwarcia tunelu pod Ursynowem w ciągu tej trasy S2. Warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad już ogłosił, że w tym właśnie tunelu będą tymczasowo zamontowane fotoradary. Docelowo GDDKiA chce, by działał tam odcinkowy pomiar prędkości.

– Od początku czynimy starania o montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy. Wstępnie GITD zadeklarowało czasową możliwość instalacji fotoradarów w obrębie tunelu na Ursynowie – poinformowała GDDKiA.

– Informacja o uzgodnieniu lokalizacji przez policję wydaje się być tylko formalnością, bo wszyscy wiemy jak kontrola prędkości jest potrzebna w tym rejonie. Współpraca daje efekty. Bezpieczeństwo kierowców to nasz priorytet – podkreśliła drogowa dyrekcja.

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu S2 groźniejszy niż fotoradar

Jeśli chodzi o odcinkowy pomiar prędkości to system kamer automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód.

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

– Przybywa coraz więcej dróg szybkiego ruchu i autostrad, a jednocześnie brakuje nam nadzoru na tych odcinkach, co nagminnie wykorzystują kierujący – powiedział dziennik.pl Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Jego zdaniem odcinkowy pomiar prędkości jest panaceum na walkę z takimi kierowcami.

Tunel w biegu Południowej Obwodnicy Warszawy we wrześniu?

Obecnie na budowie tunelu na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Ursynów Zachód do węzła Ursynów Wschód trwają roboty wykończeniowe. Cały fragment to 5 km trasy. Sam tunel ma ok. 2330 m, co zdaniem GDDKiA czyni go najdłuższym w Polsce. Ruch dla każdego kierunku będzie odbywał się oddzielną nawą. W każdej z nich są trzy pasy ruchu plus awaryjny dla służb.

Wcześniej GDDKiA informowała, że po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w najbliższych tygodniach tunel zostanie otwarty dla kierowców. Drogowcy nie wykluczają przecięcia wstęgi na początku września. Koszt całej inwestycji to ponad 1,2 mld zł. Sam tunel pochłonął przeszło 700 mln zł.